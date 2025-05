ETV Bharat / state

धक्कादायक : पुण्यात पुन्हा एका नवविवाहितेची हुंड्याच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या - SUICIDE

दीपा उर्फ देवकी प्रसाद पुजारी यांचा लग्नातील संग्रहित फोटो ( संग्रहित फोटो )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 23, 2025 at 2:41 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:53 PM IST 1 Min Read

पुणे : सासरच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते राजेंद्र हगवणे यांची सून वैष्णवी हगवणे हिने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना ताजी असताना अशीच हुंडाबळीची घटना पुण्यातील हडपसर येथे घडली आहे. लग्नात हुंडा दिला नाही, मानपान केला नाही, या सततच्या त्रासाला कंटाळून हडपसर येथे एका नवविवाहितेनं आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.



मूळच्या कर्नाटक येथील दीपा उर्फ देवकी प्रसाद पुजारी (वय २२ रा. हडपसर) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे. दीपाचे वडील गुरूसंगप्पा म्यागेरी (वय ५३, रा. कर्नाटक) यांनी हडपसर पोलिसांकडे यासंदर्भात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार पती प्रसाद चंद्रकांत पुजारी, सासरे चंद्रकांत पुजारी, सासू सुरेखा पुजारी आणि दीर प्रसन्ना पुजारी यांच्यावर हुंडा प्रतिबंधक कायदा,आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

