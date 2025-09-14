महाराष्ट्राच्या नव्या राज्यपालांचा साधेपणा; गुजरातहून रेल्वेनं पोहोचले मुंबईत, पाहा फोटो
महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित प्रभारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुंबईत पदभार स्वीकारण्यासाठी पोहोचले ते चक्क रेल्वेनं. त्यांच्या या साधेपणाची सध्या चर्चा सुरू आहे.
Published : September 14, 2025 at 4:20 PM IST
मुंबई : राज्यपाल म्हणजे संबंधित राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख. मुख्यमंत्र्यांपेक्षा राज्यपालांचा शिष्टाचार मोठा असतो. त्यांना सुविधाही मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक मिळतात. मात्र, या सगळ्या सुविधांचा त्याग करून महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित प्रभारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुंबईत पदभार स्वीकारण्यासाठी पोहोचले ते चक्क रेल्वेनं. त्यांच्या या साधेपणानं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी त्यांचं मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकात स्वागत केलं.
राज्यपाल रेल्वेनं मुंबईत दाखल : रविवारी सकाळी राज्यपाल आचार्य देवव्रत पत्नी दर्शना देवी यांच्यासह गुजरातहून तेजस एक्स्प्रेसनं मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले. दुपारी 1.20 वाजता त्यांचं मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकात आगमन झालं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, रेल्वे पोलीस महासंचालक प्रशांत बुरुडे, राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे आदी त्यांच्या स्वागताला हजर होते.
सोमवारी होणार शपथविधी : राज्यपाल देवव्रत यांना मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकात रेल्वे पोलीस विभागामार्फत मानवंदना देण्यात आली. तर राजभवनात पोहोचल्यावर मुंबई पोलिसांतर्फे मानवंदना देण्यात आली. 15 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता नवनियुक्त प्रभारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचा शपथविधी होईल. त्यानंतर ते पदाची सूत्रं स्वीकारतील. सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळं गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी आचार्य देवव्रत यांना दोन्ही राज्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोण आहेत आचार्य देवव्रत? : आचार्य देवव्रत यांचा जन्म 18 जानेवारी 1959 रोजी हरियाणातील समालखा येथे झाला. त्यांनी कुरुक्षेत्र येथील गुरुकुलात प्राचार्य म्हणून पारंपरिक भारतीय शिक्षण पद्धतीचा प्रसार केला. ऑगस्ट 2015 ते जुलै 2019 या कालावधीत त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम केले, तर जून 2019 पासून ते गुजरातचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. गुजरातमध्ये त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय उपक्रमांना चालना दिली. विशेषतः नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य केलं. त्यांनी स्वतः 180 एकरांवर नैसर्गिक शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला आणि 10 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रेरित केलं. पद्मश्री सुभाष पालेकर यांच्याशी सहकार्य करत त्यांनी 'जीवामृत' खताचा प्रसार केला. आर्य समाजाचे प्रचारक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आचार्य देवव्रत यांनी सामाजिक सुधारणा, गोसंरक्षण आणि पर्यावरण जागृतीसाठी विशेष योगदान दिलं आहे.
