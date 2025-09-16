ETV Bharat / state

संजय कपूर यांच्या 30,000 कोटींच्या संपत्तीवरून सुरू असलेल्या वारसाहक्काच्या लढाईत नवा ट्विस्ट

तिसरी पत्नी प्रिया सच्चदेवांनी मार्च 2025 मध्ये तयार केलेलं मृत्यूपत्र सादर केलंय. ज्यानुसार संजय कपूरांनी आपली वैयक्तिक संपत्ती तिसरी पत्नी प्रियाच्या नावावर केल्याचा दावा केलाय.

Sanjay Kapoor Rs 30000 crore assets
संजय कपूर यांची 30,000 कोटींची संपत्ती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 3:08 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 4:03 PM IST

मुंबई : दिल्लीस्थित उद्योगपती संजय कपूर यांच्या पश्चात त्यांच्या तब्बल 30,000 कोटींच्या संपत्तीवरून सध्या कायदेशीर वाद सुरू आहे. त्यांच्या वारसाहक्काची लढाई आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचलेली असतानाच त्यात एक नवा पेच निर्माण झालाय.

संजय यांच्या तिसऱ्या पत्नीचा संपूर्ण संपत्तीवर दावा - संजय कपूर यांची दुसरी पत्नी आणि बॉलिवूड अभिनेत्री करिष्मा कपूर सध्या आपली दोन्ही मुलं समायरा (20 वर्षे) आणि कियान (15 वर्षे) यांच्या वतीनं न्यायालयीन लढाई लढत आहे. या संपत्तीतील आपला योग्य हक्क आपल्याला मिळायलाच हवा, असा त्यांचा दावा आहे. 13 जून रोजी इंग्लंडमध्ये पोलो खेळत असताना अचानक आलेल्या हृदय विकाराच्या झटक्यात संजय कपूर यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची तिसरी पत्नी प्रिया सच्चदेव यांनी मार्च 2025 मध्ये तयार केलेलं एक मृत्यूपत्र सादर केलंय. ज्यानुसार संजय कपूर यांनी आपली सर्व वैयक्तिक संपत्ती तिसरी पत्नी प्रिया सच्चदेव यांच्या नावावर केल्याचा दावा केलाय. मात्र या मृत्यूपत्राची कायदेशीरदृष्ट्या कुठंही नोंद नाही. ना त्याची अधिकृत नोंदणी झालीय, ना कोर्टात प्रोबेट दाखल आहे. त्यामुळे करिष्मा कपूरच्या मुलांच्या वकिलांनी हे मृत्यूपत्र बनावट आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा केलाय. याची नोंद घेत 12 जून 2025 पर्यंत म्हणजेच मृत्यूपूर्वी संजय कपूर यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीचे संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टानं जारी केलेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या वादातील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी थेट हस्तक्षेप करत दोन्ही पक्षकारांकडून सविस्तर माहिती मागवलीय.

करिष्मा कपूर यांच्या मुलांना 1,900 कोटी दिल्याचा दावा - संजय कपूर यांची तिसरी पत्नी प्रिया सच्चदेव यांच्या वकिलांनी कोर्टात दावा केला आहे की, दोन्ही मुलांना आर. के. फॅमिली ट्रस्टमार्फत आधीच 1,900 कोटी मिळालेले आहेत. मात्र करिष्मा कपूर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी यावर सवाल उपस्थित केलेत. त्यांचा दावा आहे की, ही रक्कम थेट संजय कपूर यांच्या खासगी संपत्तीशी जोडलेली नाही. "जर एकूण संपत्ती 30,000 कोटी असेल आणि मुलांना फक्त 1,900 कोटी दिले गेलेत, तर उरलेले ₹28,000 कोटी केवळ प्रिया सच्चदेव यांच्याकडे कसे गेले? एवढ्या मोठ्या संपत्तीतून मुलांना त्यांचा हिस्सा का मिळू नये?.”

Sanjay Kapoor Rs 30000 crore assets
नव्या मृत्यूपत्राबाबत संभ्रम कायम - न्यायालयीन कार्यवाहीत समोर आलंय की, मुलांना अजूनही या मृत्यूपत्राची प्रत देण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांच्या वडिलांच्या खासगी संपत्तीबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती त्यांच्यापर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही. त्यामुळे मुलांचा योग्य हिस्सा सुनिश्चित करण्यासाठी ही न्यायालयीन लढाई पूर्ण लढली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणानं केवळ एका कुटुंबातील वाद उघड केलेला नाही, तर वारसाहक्क, पारदर्शकता आणि संपत्ती व्यवस्थापनावरही मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. जर संजय कपूर यांची एकूण मालमत्ता खरोखरच 30,000 कोटींची असेल, तर तिचं सर्व वारसांमध्ये योग्य विभाजन होणं हा केवळ एका कुटुंबाचा मुद्दा नसून तो एक व्यापक सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा विषय ठरतो, अशी माहिती करिष्मा कपूर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना दिलीय.

SANJAY KAPOOR PROPERTYACTRESS KARISMA KAPOORसंजय कपूरSANJAY KAPOOR PROPERTY DISPUTE

