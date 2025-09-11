ETV Bharat / state

परकीय गुंतवणुकीत कर्नाटकनं बाजी मारली; पण 1 लाख कोटींची गुंतवणूक आणत महाराष्ट्रानं उत्तर दिलं

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान झाले.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 8:01 PM IST

1 Min Read
मुंबई : एकीकडे परकीय गुंतवणुकीत कर्नाटकनं महाराष्ट्राला मागे टाकल्यानं सरकारला टीका सहन करावी लागत असताना, राज्यात 1 लाख 8 हजार 500 कोटींची नवी गुंतवणूक येऊ घातल्यानं आश्वासन चित्र निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब प्रकल्पांसाठी गुरुवारी 1 लाख 8 हजार 599 कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामुळं 47 हजार व्यक्तींना थेट रोजगार उपलब्ध होणार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री म्हणाले की, "राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. उद्योजकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांना महाराष्ट्रात सकारात्मक अनुभव मिळावा, यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे."

सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान : सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान झाले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसंच, एमजीएसए रिअ‍ॅलिटीचे अध्यक्ष अमरप्रकाश अग्रवाल, लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा, रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक केतन मोदी, अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष अजित बरोदिया आणि पॉलीप्लेकस कार्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणय कोठारी यांनी सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान केले.

प्रकल्पांचा तपशील...

एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी:
प्रकल्प: औद्योगिक गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब
गुंतवणूक: ₹5,000 कोटी
रोजगार निर्मिती: 10,000
ठिकाण: महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी

लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड:
प्रकल्प: ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क
गुंतवणूक: ₹30,000 कोटी
रोजगार निर्मिती: 6,000
ठिकाण: ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ

अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड:
प्रकल्प: एकात्मिक कोळसा सरफेस वायूकरण डाउनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह्ज
गुंतवणूक: ₹70,000 कोटी
रोजगार निर्मिती: 30,000
ठिकाण: नागपूर जिल्ह्यातील कमलेश्वर लिंगा

पॉलीप्लेकस कार्पोरेशन लिमिटेड:
प्रकल्प: पॉलिमेरिक उत्पादने
गुंतवणूक: ₹2,086 कोटी
रोजगार निर्मिती: 600
ठिकाण: नंदुरबार

रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड:
प्रकल्प: खाद्य पेये आणि अन्न उत्पादनांसाठी एकात्मिक सुविधा
गुंतवणूक: ₹1,513 कोटी
रोजगार निर्मिती: 500
ठिकाण: नागपूर येथील काटोल

