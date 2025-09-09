ETV Bharat / state

नवीन शैक्षणिक धोरणात इतिहासासह नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा आवश्यक, मसुद्यावर शिक्षकांसह पालकांनी नोंदवले अभिप्राय

इयत्ता तिसरी ते दहावीसाठी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम 2025 प्रस्तावित मसुदा सादर करण्यात आला. यावर शिक्षक आणि पालकांनी आपले अभिप्राय नोंदवले आहेत.

New Education Policy
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२५ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2025 at 10:55 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 12:18 PM IST

मुंबई : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, इयत्ता तिसरी ते दहावी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम 2025 प्रस्तावित मसुदा नुकताच सादर करण्यात आला. यावर शिक्षक आणि पालकांनी आपले अभिप्राय नोंदविलेत. इतिहास आणि नागरिक शास्त्र या विषयांमध्ये आणखी सखोल अभ्यासक्रमाची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, शालेय शिक्षणात व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या समावेशावर त्यांच्याकडून समाधान व्यक्त करण्यात आलं आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण २०२५ (ETV Bharat)

इतिहास आणि नागरिकशास्त्रावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता याबाबत शिक्षण विकास मंचाचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी मसुद्याबाबत बोलताना सांगितलं की, इतिहास या विषयाचा इयत्ता नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम तयार करत असताना दोन्ही इयत्तांसाठी सारखाच आशय असलेला अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला आहे.

इयत्ता नववीतील घटक

  • ऐतिहासिक कालखंड आणि स्त्रोत
  • जागतिक इतिहासातील घडामोडी
  • भारत व जग
  • भारतीय शोध व तत्त्वप्रणाली
  • भारतीय इतिहासातील स्त्रिया
  • भारतीय स्वातंत्र्यलढा

इयत्ता दहावीतील घटक

  • जागतिक इतिहास व युगप्रणाली
  • जागतिक इतिहासातील महत्त्वाच्या घटना
  • भारतीय उपखंडातील संस्कृती व बदलते जीवन
  • इतिहासातील कर्तृत्ववान स्त्रिया व सक्षमीकरण
  • भारतीय स्वातंत्र्यलढा व स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्र

डॉ. सूर्यवंशी यांच्या मते, या घटकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात साम्य आहे, विशेषत: जागतिक इतिहास, भारतीय स्वातंत्र्यलढा, आणि भारतीय समाजाच्या ऐतिहासिक पैलूंमध्ये सारखेपणा वाटतो. अभ्यासक्रमात आवश्यक असलेले बदल सांगताना डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केलं की, हा अभ्यासक्रम निर्धारित करत असताना विषयाची व्याप्ती लक्षात घेणं आणि त्यानुसार अभ्यासक्रमाची रचना करणं आवश्यक होतं. मात्र, हे मुद्दे योग्य प्रकारे लक्षात घेतलेले नाहीत.

'पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये अडचणी येऊ शकतात' : इयत्ता नववीमध्ये एकूण 48 उपघटक आहेत. विशेषतः संपादन प्रक्रियेचा पूर्णपणे अभाव दिसतो, असं त्यांनी सांगितलं. यावर त्यांनी शंका उपस्थित करताना प्रश्न उपस्थित केला की, इयत्ता नववीसाठी आणि दहावीसाठी स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता का? अभ्यासगटात समन्वय नसल्यामुळे कदाचित अभ्यासक्रमात सुसूत्रता नाही. यामुळे नववीतील अनेक घटक दहावीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. डॉ. सूर्यवंशी यांनी सांगितलं की, यामुळे पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये अडचणी येऊ शकतात. तसेच, राज्यशास्त्र या विषयात इयत्ता नववीसाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची ओळख करून देणं शक्य होतं. मात्र, फक्त काही संकल्पना मांडून हा विषय मर्यादित करण्यात आलेला आहे. यावर पालक स्वाती पवार यांनी व्यक्त केलं की, या दोन्ही विषयांच्या अभ्यासक्रमाच्या मसुद्यात आवश्यक ते बदल करणं गरजेचं आहे.

'विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता व्यावसायिक ज्ञान देण्याचा प्रयत्न' : कौशल्याधारित व्यावसायिक विषयांचा अभ्यासक्रम मसुदा विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता व्यावसायिक ज्ञान देण्याचा प्रयत्न नवीन शैक्षणिक धोरणातून केला जात आहे, हे स्वागतार्ह आहे, असं मत सुकाणू समिती सदस्य सचिन जोशी यांनी व्यक्त केलं. इतिहास शिकवताना छत्रपती महाराजांची पर्यावरणविषयक धोरणं, राज्यकारभार चालवताना व्यक्तीपेक्षा राष्ट्र प्रथम मानणं आणि गड बांधणीमागची दूरदृष्टी या सर्व गोष्टी टप्प्या टप्प्यानं अभ्यासक्रमात शिकवली जात आहेत. यावर सचिन जोशी यांनी टिप्पणी केली की, या प्रकारे ऐतिहासिक शिकवणी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रभावना आणि पर्यावरणाची जागरूकतादेखील शिकवते.

इतर देशांचा विचार केला तर जपानमध्ये विद्यार्थ्यांना वयाच्या पहिल्या 7 ते 8 वर्षातच नागरिकशास्त्र शिकवायला सुरुवात केली जाते. यामुळे त्यांच्या समाजात मजबूत नागरी दृष्टीकोन विकसित झाला आहे. त्यामुळे नागरिकशास्त्र शिकवण्याची पालकांची मागणी अत्यंत योग्य आहे, असं सचिन जोशी यांनी स्पष्ट केलं. शालेय जीवनापासून व्यावसायिक शिक्षण घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये 'मी हे करू शकतो' असा आत्मविश्वास निर्माण होईल. केवळ पुस्तकी शिक्षणावर न थांबता, प्रायोगिक शिक्षण घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढीस लागेल, असंही ते म्हणाले.

अभिप्राय नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ : या प्रस्तावित मसुद्यावर अभिप्राय नोंदविण्यासाठी आधी 27 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, विविध संघटनांकडून मसुद्यावर अभिप्राय नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून 7 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://www.maa.ac.in/) शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक, अभ्यासक, पालक, अधिकारी आणि संघटनांनी या अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावित मसुद्यावर अभिप्राय नोंदवले, अशी माहिती राज्य शैक्षणिक संशोधन व शिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी दिली.

