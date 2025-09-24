बालवाडी शिक्षिका आणि मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्ती वयोमर्यादेत वाढ, कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाची लाट
शिक्षक संघटनांचे निवेदन आणि नगरसेवकांनी केलेल्या चर्चेनंतर अखेर हा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला. महापालिकेने प्रस्ताव नुकताच मंजूर करून 58 ऐवजी 60 वर्षे वयोमर्यादा निश्चित केली.
Published : September 24, 2025 at 3:59 PM IST
मुंबई : गेल्या वर्षभरात मुंबई महानगरपालिकेच्या बालवाडी आणि पूर्वप्राथमिक शाळांतील सेवायोजित शिक्षिका आणि मदतनीस यांच्या सेवासमाप्ती वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर मोठ्या हालचाली झाल्या. यापूर्वी या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वयोमर्यादा 58 वर्षे होती. त्यामुळे अनेक अनुभवी शिक्षिका आणि मदतनीसांना अचानक नोकरीचा निरोप घ्यावा लागत होता. याबाबत गेल्या वर्षभरात सातत्याने मागणी होत होती की, इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांची वयोमर्यादाही 60 वर्ष करावी ही मागणी होती.
वर्षभरापासून प्रस्तावाबाबत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने : महापालिकेच्या शिक्षण समितीकडे याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, शिक्षक संघटनांचे निवेदन आणि नगरसेवकांनी केलेल्या चर्चेनंतर अखेर हा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला. महापालिकेने हा प्रस्ताव नुकताच मंजूर करून 58 ऐवजी 60 वर्षे वयोमर्यादा निश्चित केली. मुंबईमध्ये 1139 बालवाड्या असून, सुमारे 35 हजार विद्यार्थी या बालवाड्यांमधून शिक्षण घेत आहेत. यामुळे हजारो शिक्षिका आणि मदतनीस वर्गात उत्साहाची लाट उसळली.
बालवाडी मदतनीसांकडून समाधान : या निर्णयाचे स्वागत करताना बालवाडी कर्मचारी संघटनांनी अनेक शिक्षिका आणि मदतनीस आपल्या कामात पारंगत असून, फक्त वयोमर्यादेमुळे त्यांना सेवेतून बाहेर पडावे लागत होते, असं स्पष्ट केलंय. आता त्यांना दोन वर्षांची अतिरिक्त संधी मिळणार आहे. यामुळे आर्थिक सुरक्षितता वाढेल आणि कामाचा अनुभव बालवाड्यांना लाभेल, असे मत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा संगीता कांबळे यांनी व्यक्त केलंय.
नव्याने भरतीची गती मंदावण्याचा धोका : काही प्रमाणात आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणाम होण्याची पालिकेकडून शक्यता : महापालिकेवर मात्र यामुळे आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कारण दोन वर्षांनी जास्त वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती लाभ द्यावे लागणार आहेत, असे बालवाडी समन्वयक राजेश थोरात यांनी सांगितले. याशिवाय नव्याने भरतीची गती मंदावण्याचा धोका आहे. तरुण उमेदवारांना नोकरीच्या संधी काही प्रमाणात कमी होतील, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, अनुभवी बालवाडी कर्मचाऱ्यांच्या दोन वर्षं अधिकच्या सेवाकाळापुढे या अडचणी नगण्य असल्याचे राजेश थोरात यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त कालावधी ठरणार मोठा आधार : या निर्णयाने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण बहुतेक बालवाडी शिक्षिका आणि मदतनीस महिला आहेत. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या स्थैर्य लाभणार आहे. कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना मिळालेला हा अतिरिक्त कालावधी त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. तथापि, प्रशासनाने यानंतर आरोग्य तपासणी, कार्यक्षमता मूल्यमापन यांसारखी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी काही शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत आहे. ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळवताना, नव्या पिढीला संधीही मिळावी यासाठी संतुलन साधण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. एकूणच 58 वरून 60 वर्षे वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय हा शिक्षक आणि मदतनीस वर्गासाठी दिलासादायक ठरला आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, तर शिक्षण क्षेत्रात अनुभवी हातांचा लाभ सुरू राहील, असे मत संगीता कांबळे यांनी व्यक्त केलंय.
हेही वाचाः
अतिवृष्टीमुळे मत्स्य शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा, मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंचे आदेश
मंत्रिमंडळ बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा, रोहित पवारांचा हाती भोपळा घेत थेट सरकारवर निशाणा