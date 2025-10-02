ETV Bharat / state

दसऱ्यानिमित्त नवीन वाहन खरेदी तेजीत, जुने वाहन विक्रेत्यांना फटका, काय आहे कारण?

दसऱ्याच्या निमित्ताने (Dussehra) नाशिकसह आसपासच्या भागांमध्ये गाड्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. यंदा केंद्र सरकारने GST मध्ये कपात केल्यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

Dussehra 2025
नाशिकात दसऱ्यानिमित्त गाड्यांची खरेदी-विक्री (ETV Bharat Reporter)
नाशिक : केंद्र सरकारने चार चाकी वाहनांवरील जीएसटी कमी केल्याने यंदा दसऱ्यानिमित्त (Dussehra) नवीन वाहन खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल दिसून आला. दुसरीकडे जुन्या वाहन विक्रेत्यांना मात्र या निर्णयाचा फटका बसलाय.

400 हून अधिक चार चाकी वाहनांची विक्री : नाशिक जिल्ह्यात दसऱ्यानिमित्त नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक चार चाकी शोरूममध्ये ग्राहकांची गर्दी दिसून आली. केंद्र सरकारने नवीन वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्केवरुन 18 टक्के केल्याने ग्राहकांना मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळं यंदा ग्राहकांनी दसऱ्याचा मुहूर्त साधत वाहनांची खरेदी केली. नाशिक शहरात 400 हून अधिक चार चाकी वाहनांची विक्री झाली आहे. मात्र, दुसरीकडं जुने वाहन खरेदी करण्याकडं ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याचं दिसून आलं आहे. मागील वर्षापेक्षा यंदा केवळ 50 टक्के जुन्या वाहनांची विक्री झाल्याचं जुने वाहन विक्रेत्यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना जुने वाहन विक्रेते प्रितेश पारख (ETV Bharat Reporter)


....म्हणून नवीन कार घेतली : "चार चाकी वाहन खरेदी करण्याचे स्वप्न गेल्या अनेक दिवसांपासून होतं. सुरुवातीला जुने वाहन खरेदी करावे अशी मानसिकता होती. मात्र, काही दिवसापूर्वी कारवरील जीएसटी कमी झाल्यानं त्याचा चांगला फायदा मला झाला. माझे एक लाख रुपये वाचले आणि आज मी स्वतःची नवीन कार घेऊ शकलो याचा मला आनंद आहे," असं ग्राहक अमोल मोरे यांनी सांगितलं.



नवीन वाहनांची दुप्पट विक्री : केंद्र सरकारने नवीन वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्क्यावरून 18 टक्क्यांवर आणल्याने ग्राहकांना दहा टक्के फायदा झाला. त्यामुळं नाशिकच्या सर्वच शोरूममध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी आहे. लोकांमध्ये उत्साह आहे कारण त्यांची पन्नास हजारापासून दीड लाखापर्यंत बचत झाली आहे. वाहनांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळं नवीन गाड्या खरेदी करण्याकडं नागरिकांचा कल वाढला आहे. मागील दसऱ्यापेक्षा यंदा दुप्पट वाहनांची विक्री झाली असल्याचं कार शोरूमचे व्यवस्थापक धनंजय पुरोहित यांनी सांगितलं.

जीएसटीमुळं जुने वाहन विक्रीवर फरक पडला : "जीएसटी कमी झाल्यामुळं नक्कीच काही प्रमाणात आमच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे, जीएसटी कमी झाल्यामुळं स्मॉल सेगमेंटच्या ज्या गाड्या आहेत त्यात ग्राहकांना चांगला बेनिफिट मिळाल्यानं त्यांनी नवीन गाड्या घेणं पसंत केलं. तरीसुद्धा आमच्याकडं मोठ्या सेगमेंटमधील गाड्या खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे. मागील दसऱ्याला आम्ही पाच वाहनांची विक्री केली होती. यंदा तीन वाहनांची विक्री झाली आहे. आरटीओच्या आरसीवरती ऑनर सिस्टिमचा कॉलम सरकारने काढला पाहिजे जेणेकरून रिसेल व्हॅल्यू चांगल्या प्रकारे राहील," असं जुने वाहन विक्रेते प्रितेश पारख यांनी सांगितलं.




