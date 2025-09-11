ETV Bharat / state

अमरावतीत 'विदर्भाच्या राजा'चा थाट; सोळा ढोल-ताशा पथकासह निघाली विसर्जन मिरवणूक

'विदर्भाचा राजा' अशी ओळख असणाऱ्या 35 फूट उंच गणपती बाप्पांची भर पावसात मोठ्या थाटात विसर्जन मिरवणूक निघाली.

amravati ganpati visarjan 2025
विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जन सोहळा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 11:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : अमरावती शहरात खापर्डे बगीचा परिसरात न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळात विराजमान आणि 'विदर्भाचा राजा' अशी ओळख असणाऱ्या 35 फूट उंच गणपती बाप्पांची भर पावसात मोठ्या थाटात विसर्जन मिरवणूक निघाली. बाप्पासमोर 16 ढोल-ताशा पथकांच्या नादानं मिरवणूक मार्ग दणाणला.

amravati ganpati visarjan 2025
विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

मुसळधार पावसात निघाली मिरवणूक : गुरुवारी दुपारी 3 वाजता गणपती बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. साडेतीन वाजता रिमझिम पाऊस बरसायला सुरुवात झाली आणि चार वाजता पाऊस मुसळधार कोसळायला लागला. भर पावसात ट्रॅक्टरवर असणारी श्रींची भव्य मूर्ती खापर्डे बगीचा परिसरातून इर्विन चौकात पोहचली. पाच वाजताच्या सुमारास पावसाचा जोर ओसरल्यावर विदर्भाच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीत शेकडी तरुण, तरुणींची गर्दी उसळली. ही मिरवणूक पाहण्यासाठी शहरातील विविध भागातून अमरावतीकरांची गर्दी उसळली होती.

amravati ganpati visarjan 2025
विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

टाळ- मृदुंगाचा नाद : ढोल- ताशांच्या नादानं मिरवणूक मार्ग दणाणला असताना विदर्भाच्या राजासमोर टाळ मृदुंगाच्या नादान भक्तिचं अनोखं वातावरण निर्माण झालं. भगव्या पताका हाती घेऊन तरुणाई अगदी उत्साहात थिरकत होती.

amravati ganpati visarjan 2025
विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

रेल्वे उड्डाणपूल बंद असल्यानं बदलला मार्ग : अमरावती शहरातील राजकमलचा पूल म्हणून ओळखला जाणारा रेल्वे उड्डाणपूल नादुरुस्त असल्यानं या पुलावरून महिनाभरापासून वाहतूक बंद आहे. पूल बंद झाल्यामुळ विदर्भाच्या राजाच्या मिरवणुकीचा मार्ग देखील बदलला. इर्विन चौक येथून मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक या दिशेनं मिरवणूक समोर निघाली.

f
विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

राजकमल चौकात महाआरती : राजकमल चौक येथे विदर्भाच्या राजाचं सर्वपक्षीय नेते आणि विविध सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी महाआरती केली. विदर्भाच्या राजाची महाआरती झाल्यावर मिरवणूक पुन्हा विरुद्ध दिशेला वळून कॉटन मार्केटच्या दिशेनं निघाली.

amravati ganpati visarjan 2025
विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. भारतात शिक्षणासाठी 1813 पासून होतोय खर्च, देशाच्या प्रगतीसाठी साक्षरता अभियान!
  2. अमरावती जिल्ह्यात गणेश विसर्जनादरम्यान महिलेसह तिघे पाण्यात बुडाले
  3. घरातली भांडी पडली, पण हा भूकंप नाही- जिल्हा प्रशासन; शिरजाग मोझरी गावात खळबळ

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW AZAD GANESHOTSAV MANDALVIDARBHACHA RAJA GANPATI VISARJANअमरावती गणपती विसर्जन 2025विदर्भाचा राजा गणपती विसर्जनAMRAVATI GANPATI VISARJAN 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.