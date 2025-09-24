रेल्वेचं प्रवाशांना दसरऱ्याचं गिफ्ट! राज्यातून धावणार आणखी एक 'अमृत भारत ट्रेन'; वाचा मार्ग, वेळापत्रक
दसऱ्याच्याआधी राज्यातून नवीन 'अमृत भारत ट्रेन' सुरु होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयानं याचं वेळापत्रक आणि मार्ग जाहीर केलं आहे.
Published : September 24, 2025 at 5:21 PM IST
मुंबई Amrit Bharat Train : भारतीय रेल्वे प्रवाशांना परवडणाऱ्या आणि सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा देऊन एक मोठं गिफ्ट देण्यास सज्ज आहे. कारण रेल्वेनं गुजरातमधील सुरतच्या उधना रेल्वे स्थानकापासून ओडिशाच्या ब्रह्मपूर रेल्वे स्थानकापर्यंत अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील अनेक मोठ्या स्थानकांवरुन धावणार आहे. यामुळं या रेल्वेचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. ही ट्रेन प्रामुख्यानं सामान्य आणि मध्यमवर्गीय प्रवाशांना परवडणारी असेल.
कोणत्या मार्गावर धावणार नवी अमृत भारत रेल्वे : रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर करताना म्हणाले, "ब्रह्मपूर ते उधना (सुरत) ही नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणारी सेवा आणि उच्च दर्जाचा प्रवास अनुभव प्रदान करेल." गुजरातमधील उधना रेल्वे स्थानकावरुन निघणाऱ्या या नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनला ओडिशाकडे जाणाऱ्या अनेक प्रमुख स्थानकांवर थांबे असतील, ज्यात राज्यातील नंदुरबार, जळगाव, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया या स्थानकांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 27 तारखेला या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवत उद्घाटन करणार आहेत.
ताशी 160 ते 180 किमी वेगाने धावेल अमृत भारत : अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनचा वेग अंदाजे 160 ते 180 किमी/ताशी असेल आणि त्यात एकूण 22 कोच असतील. यापैकी 11 सामान्य श्रेणीचे कोच, 8 स्लीपर श्रेणीचे कोच, 1 पेंट्री कार आणि 2 द्वितीय श्रेणीचे कोच असतील. याव्यतिरिक्त एक कोच अपंग प्रवाशांसाठी राखीव असेल. या ट्रेनच्या संचालनामुळं गुजरातजवळील इतर राज्यांमधून घरी परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा मिळेल. आता त्यांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी परवडणारा आणि सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध असेल. सुट्टीच्या हंगामातही, या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जलद आणि थेट कनेक्टिव्हिटीचा आनंद घेता येईल.
राज्यातून धावणारी तिसरी अमृत भारत ट्रेन : भारतीय रेल्वेनं 'अमृत भारत एक्सप्रेस'च्या माध्यमातून देशभरात प्रवासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. ही नॉन-एसी सुपरफास्ट ट्रेन स्वस्त, जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा पर्याय देत आहे. महाराष्ट्रात लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबई इथून बिहारमधील सहरसापर्यंत ही सेवा सुरु आहे. याशिवाय मागील आठवड्यात सुरु झालेली जोगबनी (बिहार) ते ईरोड (तामिळनाडू) ही अमृत भारत देखील राज्यातून धावते. त्यामुळं आता वंदे भारतसोबतच अमृत भारतचं जाळंही राज्यात वाढत आहे.
उधना-ब्रम्हपूर अमृत भारत ट्रेन राज्यातील कोणत्या स्थानकांवर थांबेल?
नव्यानं सुरु होणारी उधना-ब्रम्हपूर अमृत भारत ट्रेन राज्यातील नवापूर, नंदुरबार, दोंडाईचा, शिंदखेडा, अमळनेर, धरणगाव, जळगाव जंक्शन, भुसावळ जंक्शन, मलकापूर, अकोला जंक्शन, बडनेरा जंक्शन, वर्धा, नागपूर जंक्शन, गोंदिया जंक्शन या रेल्वे स्थानकावर थांबेल.
आठवड्यातून एकदा धावणार : ही रेल्वे आठवड्यातून एकदा चालवली जाणार आहे. ही ट्रेन दर रविवारी उधना रेल्वे स्थानकावरुन सकाळी 07:10 वाजता सुटून दर सोमवारी दुपारी 13:55 वाजता ब्रम्हपूर इथं पोहोचेल. तर परतीच्या प्रवासात ही रेल्वे दर सोमवारी ब्रम्हपूर इथून रात्री 23:45 वाजता सुटून बुधवारी सकाळी 08:45 वाजता उधना इथं पोहोचेल.
