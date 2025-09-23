नेरळ-माथेरानच्या रस्त्याची दुरुस्ती करावी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
रस्त्याची अशी दुरवस्था पाहून पर्यटकांची गैरसोय होण्याबरोबरच माथेरानच्या पर्यटन व्यवसायालाही मोठा फटका बसू शकतो.
Published : September 23, 2025 at 1:30 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ माथेरान हे दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतं. मात्र माथेरानकडे जाणारा नेरळ-माथेरान हा मुख्य घाट रस्ता सध्या अतिशय दयनीय अवस्थेत आहे. पावसाळ्यात योग्य देखभाल न झाल्यानं रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळं वाहनांचं मोठं नुकसान होत असून, अपघातजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं स्थानिकांसह पर्यटकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
धोकादायक परिस्थिती : पावसाळ्यात डोंगराळ भागातून वाहत येणारं पाणी थेट रस्त्यावरून जातं. त्यामुळं रस्त्याच्या पृष्ठभागाला तडे गेले. कालांतरानं हे तडे मोठमोठ्या खड्ड्यांमध्ये परिवर्तित झाले. आठ किलोमीटर लांबीच्या नेरळ-माथेरान रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी खोल चरे पडल्याने वाहन चालकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पर्यटकांचे खासगी वाहन असो की स्थानिक टॅक्सी, सर्वांनाच या रस्त्यानं प्रवास करताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्ड्यांमुळं वाहनांचे चाके तुटणे, सस्पेन्शन बिघडणे, टायर फुटणे असे प्रकार घडत आहेत. यामुळं आर्थिक नुकसान तर होतेच, पण अपघातांचा धोका कायम राहतो. आधीच घाट रस्ता वळणावळणाचा आणि धोकादायक असताना त्यावर खड्ड्यांची भर पडल्यानं जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आंदोलनाचा इशारा : सध्या पावसाळा संपत आला असून, ऑक्टोबरपासून माथेरानचा पर्यटन हंगाम सुरू होणार आहे. सुट्टीच्या काळात हजारो पर्यटक माथेरानकडे आकर्षित होतात. मात्र रस्त्याची अशी दुरवस्था पाहून पर्यटकांची गैरसोय होण्याबरोबरच माथेरानच्या पर्यटन व्यवसायालाही मोठा फटका बसू शकतो. स्थानिक व्यावसायिक, टॅक्सी चालक, हॉटेल व्यावसायिक या सर्वांनी प्रशासनाचं लक्ष वेधलं आहे. दरम्यान, नेरळ-माथेरान टॅक्सी मालक व चालक संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "पर्यटन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी रस्त्याची तातडीनं दुरुस्ती करावी. जर प्रशासनानं याकडे दुर्लक्ष केलं तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावं लागेल."
मूलभूत सोयींकडे दुर्लक्ष : स्थानिकांचं म्हणणं आहे की, माथेरान हे वाहनमुक्त हिल स्टेशन असल्यामुळं इथं पोहोचण्यासाठी रस्त्याचा दर्जा उत्तम असणं गरजेचं आहे. रस्त्याची अवस्था पाहून पर्यटक नाखूश होतात आणि अपघाताचा धोका कायम राहतो. तर पर्यटनातून मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात सरकारला मिळत असतानाही मूलभूत सोयींकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल नागरिक आक्रोश व्यक्त करत आहेत. रस्त्याची दुरवस्था, पडलेले खड्डे आणि वाढलेले अपघात यामुळं सध्या नेरळ-माथेरान परिसरात अस्वस्थतेचं वातावरण आहे. आता प्रशासनानं तातडीनं लक्ष देऊन दुरूस्तीचं काम हाती घेणं अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी स्थानिकांनी एकमुखानं केली आहे.
