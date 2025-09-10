ETV Bharat / state

नेपाळमधील आंदोलन योग्य; पुण्यातल्या नेपाळी लोकांचा आंदोलनाला पाठिंबा

नेपाळ सरकारनं सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानं नेपाळमध्ये आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पुण्यातील नेपाळी लोकांनी (Nepal People) पाठिंबा दिला आहे.

Nepali Man
नेपाळी नागरिक (ETV Bharat Reporter)
पुणे : नेपाळमध्ये परिस्थिती खूपच बिघडत चालली आहे. सोशल मिडियावर बंदी घातल्याचा निर्णयाच्या निषेधार्थ सुरू झालेल्या आंदोलनानं हिंसक रुप घेतलंय. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेली निदर्शने खूपच हिंसक झाली आहेत. राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी नेपाळ सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शनं करीत आहेत. काठमांडूमध्ये कर्फ्यु लागला आहे. तर नेपाळमध्ये लष्कराने ताबा घेतला असून पंतप्रधानांना पायउतार व्हावं लागलं. असं असताना नेपाळमध्ये राहणाऱ्या आणि पुण्यात नोकरीसाठी आलेल्या नेपाळी लोकांनी देखील नेपाळच्या (Nepal People) आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. ते म्हणाले की, "जे आंदोलन सुरू झालं आहे ते योग्य असून आता बालन सहा किंवा रबी लामिछाने यांनी देशाचं नेतृत्व करावं."



पुण्यात नेपाळच्या आंदोलनाला पाठिंबा : मोठ्या संख्येने पुण्यात नेपाळमधील लोक हे नोकरी तसंच व्यवसायाच्या निमित्ताने आले आहेत. शहरातील लक्ष्मी रोड, बेलबाग चौक, कॅम्प परिसरात अनेक वर्षापासून हे लोक राहात असून येथे स्वेटर, जॅकेट विकतात. गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमध्ये जे आंदोलन सुरू आहे, त्यावर या लोकांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

प्रतिक्रिया देताना नेपाळी नागरिक (ETV Bharat Reporter)

देशात बेरोजगारी निर्माण केली : पुण्यातील लक्ष्मी रोडवर स्वेटर विकणारे अमर बहाद्दूर यांनी नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या बाबत म्हटलं, "नेपाळमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन योग्य आहे. गेल्या ३० ते ३५ वर्षात ज्यांनी राजकारण केलं त्यांनी राजकारणाच्या शिवाय काहीच केलं नाही. देशात कोणतंही विकास काम न करता देशात बेरोजगारी, महागाई, अशी परिस्थिती निर्माण केली आणि याविरोधात हे आंदोलन सुरू झालं आहे."


नवीन सरकार चांगलं येईल : याबाबत गणेश भिकडे म्हणाले, "सध्या जे झालं आहे ते तर चुकीच आहे. आता जे काही आंदोलन सुरू आहे ते योग्य असून आता जे सरकार येईल ते चांगलं येणार आहे. सरकारने जनतेच्या हिताचे कोणताही निर्णय घेतलेले नव्हते आणि म्हणून जनतेचा आक्रोश हा अशा पद्धतीनं एक दिवस पुढे येणार होता आणि आता तो पुढे आला. जनतेने जे काही केलं आहे ते योग्यच केलं आहे."

नवीन सरकारकडून अपेक्षा : पदम बहादूर म्हणाले, "आज गेल्या अनेक वर्षापासून नोकरीच्या निमित्ताने आम्ही पुण्यात आहे. आम्ही आमच्या घरी आई-वडिलांशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच बोलत असतो. सरकारने जो सोशल मिडिया बंदीचा निर्णय घेतला होता तो अत्यंत चुकीचा होता. तसंच जे काही आता तिथं आंदोलन सुरू आहे ते योग्य आहे. सरकारने जनतेच्या हिताचे कोणतेही निर्णय घेतले नव्हते आणि आज ना उद्या हे होणारच होतं. आता जे काही सरकार येणार आहे त्यांच्याकडून आमच्या खूप अपेक्षा आहेत."


