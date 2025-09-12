नेपाळमध्ये अराजकता झाल्यानं राज्यातील गोरखा बांधव अस्वस्थ; गावांची सुरक्षा करताना मायभूमीबाबत सतावतेय चिंता
नेपाळमध्ये तरुणांच्या आंदोलनानंतर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात वास्तव्य करणारे नेपाळी नागरिकदेखील तेथील हिंसाचारामुळे अस्वस्थ झाले आहेत.
Published : September 12, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : September 12, 2025 at 10:18 AM IST
कोल्हापूर- 'देवभूमी' अशी जगात ओळख असलेला आणि भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये सध्या अराजकता पाहायला मिळत आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात देशातील तरुणांनी केलेलं आंदोलन आणि त्याला लागलेलं हिंसक वळण यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
नेपाळातून स्थलांतरित होऊन भारतात वास्तव्य करणारे आणि पारंपारिक गोरखा व्यवसाय करणारे अनेक बांधव महाराष्ट्रात आहेत. सिताराम जोशी त्यापैकीच एक आहेत. 1998 पासून राज्यातील भंडारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अनेक गावांमध्ये त्यांनी रखवालदार म्हणून काम केलं आहे. सध्या कोल्हापुरातील पट्टणकडोली गावचा रखवालदार म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे सिताराम काहीसे अस्वस्थ आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून मायभूमीत चाललेली जाळपोळ, हिंसाचार ते मोबाईलवर पाहत आहेत. हजारो किलोमीटर लांब असलेल्या जन्मभूमीतील पेटलेली आग शांत व्हावी, अशीच प्रार्थना जोशी देवाकडे करत आहेत.
राज्यातील गोरखा बांधव अस्वस्थ- नेपाळ देशातील केलाली जिल्ह्यातील सडकपूर बोनिया गावात जन्मलेले आणि गेली 27 वर्ष महाराष्ट्रात राहणारे सिताराम जोशी हे आपला परंपरागत गोरखा व्यवसाय करतात. 1998 पासून ते महाराष्ट्रात राहत आहेत. यापूर्वी त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कागलमधील कौलगे गावात रखवालदारीचं काम केलं आहे. सध्या, ते हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली गावचे रखवालदार म्हणून सेवा बजावत आहेत. रात्री बारा ते पहाटे साडेचारपर्यंत गावात गस्त घालून गावकऱ्यांना निर्भयपणे झोप मिळावी, यासाठी या गोरखा बांधवांचा अखंड खडा पहारा असतो. मात्र, आता या रक्षणकर्त्यांच्या जन्मभूमीत हिंसाचार होत असल्यानं कोल्हापूर जिल्ह्यातील सांगाव, करवीर तालुक्यातील बालिंगा, रेंदाळ तसेच सीमा भागातील सौंदलगा गावचे गोरखा बांधव काहीसे अस्वस्थ आहेत.
नेपाळमधील हिंसाचार थांबावा- आम्ही इतकी वर्ष महाराष्ट्रात राहतोय. मात्र, आपण दुसऱ्या गावात आहोत असं वाटत नाही. इतका प्रेम आणि जिव्हाळा महाराष्ट्रातील गावकऱ्यांनी दिला आहे. तर जन्मभूमीतील हा हिंसाचार थांबावा, हीच देवाकडे प्रार्थना असल्याची प्रतिक्रिया सिताराम जोशी यांनी नेपाळमधील हिंसाचाराबाबत दिली.
संकटकाळात पट्टणकडोली ग्रामस्थ गोरखा बांधवांसोबत- ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगता परंपरागत व्यवसाय म्हणून गोरखा बांधव काम करतात. गावागावांची सेवा करणाऱ्या गोरखा बांधवांसोबत आम्ही आहोत. गावात वास्तव्य करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. हे बांधव आमच्या सण-समारंभात मोठ्या हिरीरीनं सहभागी होतात. त्यांच्या देशावर संकट आले असताना आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, अशी भावना पट्टणकडोली गावचे गावकरी चंद्रकांत उराळे यांनी व्यक्त केली.
नेपाळमध्ये कशी आहे स्थिती? - वाढती बेरोजगारी आणि नेपाळ सरकारमधील मंत्र्यांनी केलेला भ्रष्टाचार यामुळे संतापलेल्या 18 ते 28 वयोगटातील तरुणांनी नेपाळमध्ये बंड केलं. त्याचे पडसाद संपूर्ण नेपाळमध्ये उमटले आहेत. सरकारी कार्यालये, राष्ट्रपती आणि संसद भवनाला आंदोलकांनी आगी लावल्यानंतर गेली चार दिवस नेपाळ धुमसत आहे.
हेही वाचा-