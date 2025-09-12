ETV Bharat / state

नेपाळमध्ये अराजकता झाल्यानं राज्यातील गोरखा बांधव अस्वस्थ; गावांची सुरक्षा करताना मायभूमीबाबत सतावतेय चिंता

नेपाळमध्ये तरुणांच्या आंदोलनानंतर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात वास्तव्य करणारे नेपाळी नागरिकदेखील तेथील हिंसाचारामुळे अस्वस्थ झाले आहेत.

Nepali Gorkha people in Maharashtra react to the violence in Nepal
कोल्हापूरमध्ये काम करणारे नेपाळी गोरखा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 10:07 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 10:18 AM IST

कोल्हापूर- 'देवभूमी' अशी जगात ओळख असलेला आणि भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये सध्या अराजकता पाहायला मिळत आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात देशातील तरुणांनी केलेलं आंदोलन आणि त्याला लागलेलं हिंसक वळण यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

नेपाळातून स्थलांतरित होऊन भारतात वास्तव्य करणारे आणि पारंपारिक गोरखा व्यवसाय करणारे अनेक बांधव महाराष्ट्रात आहेत. सिताराम जोशी त्यापैकीच एक आहेत. 1998 पासून राज्यातील भंडारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अनेक गावांमध्ये त्यांनी रखवालदार म्हणून काम केलं आहे. सध्या कोल्हापुरातील पट्टणकडोली गावचा रखवालदार म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे सिताराम काहीसे अस्वस्थ आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून मायभूमीत चाललेली जाळपोळ, हिंसाचार ते मोबाईलवर पाहत आहेत. हजारो किलोमीटर लांब असलेल्या जन्मभूमीतील पेटलेली आग शांत व्हावी, अशीच प्रार्थना जोशी देवाकडे करत आहेत.

नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेनंतर काय आहेत प्रतिक्रिया? (Source- ETV Bharat Marathi)

राज्यातील गोरखा बांधव अस्वस्थ- नेपाळ देशातील केलाली जिल्ह्यातील सडकपूर बोनिया गावात जन्मलेले आणि गेली 27 वर्ष महाराष्ट्रात राहणारे सिताराम जोशी हे आपला परंपरागत गोरखा व्यवसाय करतात. 1998 पासून ते महाराष्ट्रात राहत आहेत. यापूर्वी त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कागलमधील कौलगे गावात रखवालदारीचं काम केलं आहे. सध्या, ते हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली गावचे रखवालदार म्हणून सेवा बजावत आहेत. रात्री बारा ते पहाटे साडेचारपर्यंत गावात गस्त घालून गावकऱ्यांना निर्भयपणे झोप मिळावी, यासाठी या गोरखा बांधवांचा अखंड खडा पहारा असतो. मात्र, आता या रक्षणकर्त्यांच्या जन्मभूमीत हिंसाचार होत असल्यानं कोल्हापूर जिल्ह्यातील सांगाव, करवीर तालुक्यातील बालिंगा, रेंदाळ तसेच सीमा भागातील सौंदलगा गावचे गोरखा बांधव काहीसे अस्वस्थ आहेत.

Nepali Gorkha people in Maharashtra react to the violence in Nepal
कोल्हापूरमध्ये काम करणारे नेपाळी गोरखा (Source- ETV Bharat Reporter)

नेपाळमधील हिंसाचार थांबावा- आम्ही इतकी वर्ष महाराष्ट्रात राहतोय. मात्र, आपण दुसऱ्या गावात आहोत असं वाटत नाही. इतका प्रेम आणि जिव्हाळा महाराष्ट्रातील गावकऱ्यांनी दिला आहे. तर जन्मभूमीतील हा हिंसाचार थांबावा, हीच देवाकडे प्रार्थना असल्याची प्रतिक्रिया सिताराम जोशी यांनी नेपाळमधील हिंसाचाराबाबत दिली.

Anarchy in Devbhoomi
कोल्हापूरमध्ये काम करणारे नेपाळी गोरखा (Source- ETV Bharat Reporter)
आमचंच गाव असल्याची आमची भावना- आमचं गाव कोसो अंतर लांब आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील पट्टणकोडोली गावात राहताना हे आमचं गाव असल्याची आमची भावना आहे. या गावातील गावकऱ्यांनी ही आम्हाला सांभाळून घेतलंय. आम्ही दुसऱ्या देशात आणि दुसऱ्या गावात आहोत, असं वाटतच नाही. आमची मुलंही आता मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. मात्र, मायभूमीतील जाळपोळ आणि हिंसाचार थांबायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया एका हॉटेलमध्ये आचारी म्हणून गेली 15 वर्ष पट्टणकोडोलीत वास्तव्य करणारे लाल बहादूर राणा आणि अस्मिता राणा या दाम्पत्यानं दिली.
Nepali Gorkha people in Maharashtra react to the violence in Nepal
कोल्हापूरमध्ये काम करणारे नेपाळी गोरखा (Source- ETV Bharat Reporter)

संकटकाळात पट्टणकडोली ग्रामस्थ गोरखा बांधवांसोबत- ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगता परंपरागत व्यवसाय म्हणून गोरखा बांधव काम करतात. गावागावांची सेवा करणाऱ्या गोरखा बांधवांसोबत आम्ही आहोत. गावात वास्तव्य करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. हे बांधव आमच्या सण-समारंभात मोठ्या हिरीरीनं सहभागी होतात. त्यांच्या देशावर संकट आले असताना आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, अशी भावना पट्टणकडोली गावचे गावकरी चंद्रकांत उराळे यांनी व्यक्त केली.

Nepali Gorkha people in Maharashtra react to the violence in Nepal
कोल्हापूरमध्ये काम करणारे नेपाळी गोरखा (Source- ETV Bharat Reporter)
नवी पिढी पंरपरागत व्यवसायापासून दूर- नेपाळमधील अनेक नागरिक राज्यात परंपरागत गोरखा व्यवसाय करतात. मात्र, त्यांची नवी पिढी या व्यवसायापासून काहीशी दुरावली आहे. रात्रभर गस्त घालून दिवसा गावकऱ्यांनी मिळेल त्या पैशात समाधान मानतात. गोरखा बांधवांची नाळ महाराष्ट्र आणि देशाशी जोडली गेली आहे. मायभूमीतील हिंसाचार कमी व्हावा, यासाठी या गोरखा बांधवांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. आपल्या देशातील नातेवाईकांच्या ते संपर्कात आहेत. ते तिकडची परिस्थिती जाणून घेत आहेत. मात्र, नेपाळमधील परिस्थिती पूर्ववत होऊन शांतता नांदावी, अशीच भावना कोल्हापूरसह सीमा भागातील गोरखा बांधवांनी व्यक्त केली आहे.

नेपाळमध्ये कशी आहे स्थिती? - वाढती बेरोजगारी आणि नेपाळ सरकारमधील मंत्र्यांनी केलेला भ्रष्टाचार यामुळे संतापलेल्या 18 ते 28 वयोगटातील तरुणांनी नेपाळमध्ये बंड केलं. त्याचे पडसाद संपूर्ण नेपाळमध्ये उमटले आहेत. सरकारी कार्यालये, राष्ट्रपती आणि संसद भवनाला आंदोलकांनी आगी लावल्यानंतर गेली चार दिवस नेपाळ धुमसत आहे.

MAHARASHTRA NEPALI COMMUNITYGORKHA WORKERS IN MAHARASHTRANEPALI MIGRANT WORKERS ON CRISISनेपाळी गोरखा महाराष्ट्रNEPAL PROTEST NEWS

