मुंबई : महाराष्ट्रात गणपतीचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे. आता घरगुती गणपतीचे विसर्जन झाल्यानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये दर्शनासाठी लोकांची गर्दी होत आहे. मुंबईतील विविध गणेशोत्सव मंडळानी जनजागृती करण्याचं काम केलंय. तर नेहरू नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ दक्षिण म्हणजेच 'नेहरू नगरचा राजा' मंडळाने 'ऑपरेशन सिंदूर'वर आधारित देखावा सादर केलाय.
पर्यावरण पूरक दहा फुटांची गणेश मूर्ती : नेहरूनगरचा राजा मंडळाची १० फुटाची पेपर मॅशची पर्यावरण पूरक गणेशमूर्ती हे यंदाच्या गणरायाच्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य आहे. ही गणेश मूर्ती पाण्यात विसर्जित केल्यानंतर पंधरा ते वीस मिनिटात संपूर्ण विरघळून जाईल असं मंडळाचे अध्यक्ष ॲड रोहन पाटील यांनी सांगितलं. नेहरू नगरचा राजा मंडळाचा आदर्श घेऊन मुंबईतील इतर सार्वजनिक गणपतींनी देखील पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ती आपापल्या मंडळात आणण्याचा संकल्प करावा अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
ऑपरेशन सिंदूरबाबत सविस्तर हलता देखावा : मंडळांनी यंदा ऑपरेशन सिंदूर बाबत सविस्तर हलता देखावा सादर केलाय. पहलगाम येथील बैसरन व्हॅलीमध्ये कशाप्रकारे दहशतवादी घुसून त्यांनी गोळीबार करत भारतीयांना लक्ष्य केलं होतं ते ऑडिओद्वारे सविस्तर देखाव्यात दाखवण्यात आलं आहे. बैसरन व्हॅलीची हुबेहूब प्रतिकृती येथे साकारण्यात आली आहे. या हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या सर्व भारतीयांचे फोटो भारताच्या नकाशामध्ये चिकटवून त्यांना अनोखी श्रद्धांजली देण्यात आली आहे. त्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरचे वेगवेगळे टप्पे, भारतीय लष्कर हवाई दलाकडून पाकिस्तानच्या विविध दहशतवादी स्थळावर हल्ला करू ते कशाप्रकारे उध्वस्त केले गेले हे अगदी होणाऱ्या स्फोटांच्या आवाजासह आणि हुबेहूब लाईटद्वारे दाखवण्यात आले आहेत.
मंडळातर्फे स्त्री शक्तीचा गौरव : भारताने परराष्ट्र धोरणांतर्गत पाकिस्तानची केलेली कोंडी, त्यानंतर सिंधू करार रद्द करत पाकिस्तानचे रोखलेले पाणी हे दाखवण्यासाठी तिथे प्रत्यक्ष धरणाचा देखावा उभा करण्यात आलेला आहे. यावेळी देखाव्यात महिला शक्तीचे प्रतीक ठरलेल्या 'सोफिया कुरेशी' आणि 'विंग कमांडर व्योमिका सिंह' यांचा सर्वात आधी उल्लेख करत स्त्री शक्तीचा गौरव मंडळातर्फे करण्यात आलेला आहे.
शत्रूंशी लढण्यासाठी तरुणाईने विशेष योगदान दिलं पाहिजे : देशाबाहेरील शत्रूंशी तर लढणे सोपे आहे, पण देशांतर्गत हुंडाबळी, स्त्रियांवरील अत्याचार, वृद्धांवरील अत्याचार, शिक्षणाबाबतची अनास्था या शत्रूंबरोबर देशवासीयांनी लढण्याची गरज आहे, असा संदेश मंडळांनी देखाव्यातून दिला आहे. या सर्व देशांतर्गत शत्रूंशी लढण्यासाठी देशातील तरुणाईने विशेष प्रयत्न करून आपलं योगदान दिलं पाहिजे असं मंडळानं यावेळी म्हटलंय.
अडीच महिन्यांची मेहनत आणि ऑपरेशन सिंदूर देखावा साकार : देखाव्याची सजावट आणि संहिता लेखन नेपथ्यकार संदेश बेंद्रे यांनी केलं असून त्यांनी अडीच महिने मेहनत घेत हा देखावा उभा केलाय. मूर्तिकार यश संदीप गजकोश यांनी पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती साकारून एक आदर्श घालून दिला आहे. या आदर्शवत पायंड्यावर इतर गणेश मंडळांनी पाऊल टाकावं आणि पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती आपापल्या मंडळात आणण्याचा संकल्प करावा असं आवाहन नेहरू नगरचा राजा गणेश मंडळानं केलं आहे.
गणरायाच्या चरणी अर्पण पेन आणि वह्या : गणेश भक्त गणरायाच्या चरणी नारळ, फुले, फळे, प्रत्यक्ष देणगी अर्पण करतात. यंदा भाविकांनी देणगी म्हणून पेन आणि वह्या बाप्पाच्या चरणी अर्पण कराव्या असं आवाहन नेहरू नगरचा राजा मंडळांनी केलं आहे. गेल्यावर्षी देखील याच आवाहनातून जमा झालेल्या पेन आणि वह्या मंडळाने वाड्याला जाऊन तिथल्या मुलांना वाटल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष ॲड रोहन पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा -