पुणे : सध्या सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होतोय. पुणे शहरात मानाच्या तसंच विविध गणेश मंडळांच्या बाप्पाला आणि देखावा पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक गर्दी करत आहेत. पुणे शहरात मध्यवस्ती भागात कसबा, मंडई आणि स्वारगेट येथे मेट्रो सुरू झाल्यानं मोठ्या संख्येनं भाविक हे मेट्रोनं प्रवास करत आहेत. गणेशोत्सव काळ सोडून दररोज सुमारे दोन लाख प्रवासी मेट्रोनं प्रवास करतात. तेच आता गणेशोत्सवात प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झालीय. गणेशोत्सवात तब्बल तीन लाखाहून अधिक प्रवासी हे मेट्रोनं प्रवास करत आहेत, अशी माहिती मेट्रोचे अतिरिक्त महासंचालक चंद्रशेखर तांभवेकर यांनी दिली.
गणेशोत्सवात मेट्रोला अच्छे दिन : पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून, जगभरातून भाविक गणरायाच्या दर्शनासाठी पुण्यात येत असतात. यंदा महामेट्रोच्या वतीनं सर्व मार्गावर मेट्रो सुरू झाल्यानं गणेशोत्सवात येणारे भाविक मोठ्या संख्येनं मेट्रो सेवेचा लाभ घेत असल्याचं दिसून येत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. तसंच पार्किंगची मोठी अडचण पुणे शहरात आहे. त्यामुळं अनेक भाविक आपलं वाहून घेवून येण्यापेक्षा मेट्रोनं शहरात येणं पसंत करत असल्याचं दिसून येत आहे.
दररोज तीन लाख प्रवासी : याबाबत मेट्रोचे अतिरिक्त महासंचालक चंद्रशेखर तांभवेकर म्हणाले की, "मेट्रो प्रशासनाच्या वतीनं गणेशोत्सवासाठी नियोजन करण्यात आलं असून, दिवसभरात 554 फेऱ्या मेट्रोच्या दोन्ही मार्गावर होत होत्या. पण, गणेशोत्सवात गणेश भक्तांची वाढती संख्या पाहता मेट्रो दिवसभरात 740 फेऱ्या पूर्ण करत आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिक मेट्रो सेवेचा लाभ घेत आहेत."
विसर्जनासाठी जादा फेऱया : "गणेशोत्सवाच्या आधी दररोज सव्वा दोन लाख प्रवासी मेट्रोने प्रवास करत होते. आती ती संख्या वाढली असून, आता गणेशोत्सवात दररोज तब्बल तीन ते सव्वा तीन लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. यात मंडई स्थानक हे सर्वात गर्दीचं स्थानक असून, इथं मोठ्या संख्येनं भाविक प्रवास करत आहेत. तसेच गणेश विसर्जनाच्या दिवशी सकाळी 6 वाजल्यापासून ते दुसऱ्या दिवशी रात्री 11 वाजेपर्यंत तब्बल 41 तास मेट्रो सुरू असणार असून, भाविकांनी मेट्रो सेवेचा लाभ घ्यावा," असं आवाहन मेट्रोचे अतिरिक्त महासंचालक चंद्रशेखर तांभवेकर यांनी केलंय.
हेही वाचा -