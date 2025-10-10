एनडीए कॅडेटची वसतिगृहाच्या खोलीत आत्महत्या; न्यायालयीन चौकशीचे आदेश
एनडीए कॅडेट वसतिगृहाच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. त्याने आत्महत्या केली असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
By PTI
Published : October 10, 2025 at 4:18 PM IST
पुणे - येथील त्रिसेवा प्रशिक्षण अकादमीतील (NDA) प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) च्या पहिल्या वर्षाचा कॅडेट शुक्रवारी पहाटे त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. पोलिसांनी हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. एनडीएतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कॅडेट अंतरिक्ष कुमार सिंगच्या सहकाऱ्यांनी सकाळी त्याच्या खोलीत त्याला विचित्र अनैसर्गिक पद्धतीने मृतावस्थेत पाहिले. घटनास्थळी कोणतीही चिठ्ठी सापडली नाही, परंतु प्राथमिक निष्कर्ष आत्महत्येचा असू शकतो, असं एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं. एनडीएने यासंदर्भात एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यामध्ये निवेदनात असे म्हटले आहे की, पहिल्या टर्मच्या कॅडेट अंतरिक्ष कुमार सिंगचा शुक्रवारी पहाटे मृत्यू झाला.
"एनडीएमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेला हा कॅडेट दिवसाच्या प्रशिक्षणासाठी हजर न राहिल्याने त्याच्या कॅबिनमध्ये सहकारी कॅडेट्सना तो मृतावस्थेत आढळला. त्याला ताबडतोब खडकवासला येथील लष्करी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे सकाळी ६.३० वाजता त्याला मृत घोषित करण्यात आले," असं त्यात म्हटलं आहे.
नातेवाईकांना आणि स्थानिक पोलिसांना या प्रकरणी सर्व गोष्टी कळवण्यात आल्या आणि घटनेमागील परिस्थिती तसंच नेमकं कारण शोधण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, असं अकादमीनं म्हटलं आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, एनडीए या दुःखाच्या वेळी शोकसंतप्त कुटुंबाप्रती मनापासून संवेदना व्यक्त करते.
एनडीए सारख्या संस्थेमध्ये मुलांना त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी पालक पाठवत असतात. देशाप्रति अत्यंत अभिमान असलेली मुळे प्राधान्याने एनडीए सारख्या संस्थेत प्रवेश घेतात. तसंच या संस्थेच्या माध्यमातून शिकलेली अनेक मुले ही तिन्ही दलांच्या प्रमुख पदापर्यंत पोहोचलेली आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी आत्महत्या घडल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.