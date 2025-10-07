ETV Bharat / state

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार मुंबईचा देशभरातील महानगरांमधील आर्थिक गुन्ह्यात प्रथम क्रमांक

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील गुन्हेगारीचं प्रमाण किती वाढलं अथवा कमी झालं? वाचा, सविस्तर अहवाल.

Maharashtra ncrb Crime Report
प्रतिकात्मक-
ETV Bharat Marathi Team

October 7, 2025

October 7, 2025

मुंबई- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, महाराष्ट्रात २०२३ मध्ये राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई हे आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत महानगरांच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे. महिलांच्या प्रकरणात गुन्ह्याता महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्रात 'राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये' घट झाल्याचं एनसीआरबीनं म्हटले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, महाराष्ट्रात २०२३ मध्ये राज्य सरकार विरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे. २०२३ मध्ये १६९ गुन्हे नोंदवले गेले होते. २०२२ मध्ये १७४ तर २०२१ मध्ये २१८ गुन्हे नोंदवले गेले होते, असे एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्याच्या विरोधात अहवालानुसार महाराष्ट्र देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. तर उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे. या गुन्ह्यामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, देशद्रोहाचे आरोप आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रकरणांचा समावेश आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या पाच खून आणि सहा खुनाच्या प्रयत्नांची नोंद झाली. त्यात लूटमारीचे दोन आणि जाळपोळीचे चार गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

ncrb Crime Report 2023
गुन्हेगारीची आकडेवारी
  • क्राइम डेटा एजन्सीनं म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात पर्यावरणाशी संबंधित गुन्हे वाढले आहेत. २०२३ मध्ये राज्यात ४,८५४ प्रकरणांची नोंद झाली. या प्रकरणाच्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर होता. २०२३ मध्ये ४१,३०४ प्रकरणांसह तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये मुंबई देशात प्रथम- देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई हे आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत महानगरांच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे. २०२३ मध्ये अशा ६,४७६ प्रकरणांची नोंद झाल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीवरून दिसून आलं आहे. २०२२ मध्ये मुंबईत नोंदवलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या संख्येच्या तुलनेत २०२३ मध्ये अशा प्रकरणांमध्ये घट झाली. २०२१ मध्ये ५,६७१ आणि २०२२ मध्ये ६,९६० प्रकरणांची नोंद झाली आहे. आर्थिक गुन्ह्यांच्या आकडेवारीत मुंबईनंतर हैदराबादचा क्रमांक लागतो आहे. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा सातत्यानं अव्वल क्रमांक आहे. २०२३ मध्ये देशात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या जवळपास ४.५ लाख घटनांची नोंद झाली आहे. ही मागील दोन वर्षांतील आकडेवारीपेक्षा किंचित जास्त आहे.

ncrb Crime Report 2023
गुन्हेगारीची आकडेवारी

महिलांसह ज्येष्ठांच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राची काय आहे स्थिती?- अहवालानुसार, २०२३ मध्ये महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या एकूण ४,४८,२११ आहे. तर २०२२ मध्ये ४,४५,२५६ आणि २०२१ मध्ये ४,२८,२७८ गुन्ह्यांची नोंद होती. उत्तर प्रदेशात महिलांच्या प्रकरणात सर्वाधिक ६६,३८१ प्रकरणांची नोंद आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात ४७,१०१ नोंद आहे. गुन्ह्यांच्या बाबतीत, २०२३ मध्ये सर्वाधिक (७,६०८ किंवा २७.३ टक्के) प्रकरणे साध्या दुखापत अंतर्गत नोंदवली गेली. त्यानंतर चोरी (४,१३०, १४.८ टक्के) आणि एफसीएफ (बनावट, फसवणूक आणि फसवणूक) (३,४७३, १२.५ टक्के) नोंदण्यात आली आहे, असे एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार दिसून येते. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये ९.४% घट झाली. तर दिल्लीत वृद्धांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची सर्वाधिक नोंद झाली, त्यानंतर वृद्धांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये बंगळुरू आणि मुंबईचा क्रमांक लागतो. ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दिल्ली अव्वल स्थानी आहे. मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिक दररोज फसवणूक, चोरी, खंडणी, गंभीर दुखापत, खुनाचा प्रयत्न आणि दरोडा यासारख्या गुन्ह्यांना बळी पडतात. ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या नोंदीमध्ये दिल्ली आणि बंगळुरूनंतर महाराष्ट्र शहर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांविरोधात ५१८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. अपहरणाच्या घटना (१,१५७ प्रकरणे) आणि बलात्काराच्या घटना (३८७ प्रकरणे) नोंदविण्यात मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Maharashtra ncrb Crime Report
मुलांच्या प्रकरणातील गुन्हे

गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशामध्ये नवव्या, तर शेतकरी आत्महत्यामध्ये प्रथम क्रमांकावर- २०२३ मध्ये महाराष्ट्राचा गुन्हेगारीचा दर ४७०.४ होता. हा दर राष्ट्रीय सरासरी ४४८.३ पेक्षा खूपच जास्त आहे. गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशामध्ये नवव्या क्रमांकावर आहे. २०२३ च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, शेती क्षेत्रातील १०,७०० हून अधिक आत्महत्यांपैकी ३८.५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये २२.५ टक्के आत्महत्या झाल्या आहेत.२०२२ च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, एकूण आत्महत्यांपैकी ३७.६ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटकात २१.२ टक्के आत्महत्या झाल्या आहेत.

Maharashtra ncrb Crime Report
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार गुन्ह्यांचे प्रमाण

October 7, 2025

MAHARASHTRA CRIME STATISTICS MUMBAI ECONOMIC CRIMES CRIMES AGAINST WOMEN MAHARASHTRA महाराष्ट्र गुन्हेगारी आकडेवारी NCRB REPORT 2023

