महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त राज्य; NCRB ची धक्कादायक आकडेवारी!

एनसीआरबीच्या अहवालात असं दिसून आलं आहे की, 2023 मध्ये देशात आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.

Maharashtra tops abetment of suicide cases in 2023
महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त राज्य; NCRB ची धक्कादायक आकडेवारी! (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 8:01 PM IST

मुंबई : देशात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण काही कमी होताना दिसून येत नाही. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही, कर्जाचे डोक्यावर असलेले ओझं, मुलांचे शिक्षण, लग्न या सर्वांच्या विवंचेतून बळीराजा आत्महत्या करण्याचा पर्याय निवडत असल्याचं अनेकदा समोर येतं. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या अहवालानुसार, 2023 मध्ये देशभरात कृषी क्षेत्राशी संबंधित 10786 लोकांनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये 4690 शेतकरी आणि 6096 शेतमजूर यांचा समावेश होता. ही आकडेवारी देशातील एकूण 171418 आत्महत्याग्रस्तांपैकी 6.3 टक्के कृषी क्षेत्राशी संबंधित लोकांची आहे. 2023 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 6669 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून, 4151 शेतकरी आणि 2518 शेतमजूर यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आलं आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद : एनसीआरबीच्या अहवालात असं दिसून आलं आहे की, 2023 मध्ये देशात आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 22687 (13.2 टक्के) आत्महत्यांची नोंद झाली. महाराष्ट्रानंतर तामिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडूत 19483 (11.4 टक्के) प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यानंतर मध्य प्रदेशात 15662 (9.1 टक्के) प्रकरणे नोंदवली आहेत. तर कर्नाटकमध्ये 13330 (7.8 टक्के) आणि पश्चिम बंगाल 12 819 (7.5 टक्के) आत्महत्यांची नोंद झाली.

उत्तर प्रदेशमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण तुलनेनं कमी : दरम्यान, एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील एकूण आत्महत्यांपैकी 49 टक्के आत्महत्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये झाल्या आहेत. उर्वरित 51 टक्के आत्महत्या या 23 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाल्या आहेत. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य (देशाच्या लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोकसंख्या असलेले) उत्तर प्रदेशमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण तुलनेनं कमी आहे, जे देशातील एकूण नोंदलेल्या प्रकरणांपैकी फक्त 5.3 टक्के आहे.

आत्महत्येची प्रमुख कारणं : कौटुंबिक समस्या आणि आजार हे आत्महत्येचे प्रमुख कारण होते, जे 2023 मध्ये एकूण आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये अनुक्रमे 31.9 टक्के आणि 19.0 टक्के होते. आत्महत्येची इतर कारणं म्हणजे ड्रग्जचं सेवन/मद्यपान (7 टक्के), वैवाहिक समस्या (5.3 टक्के), प्रेमसंबंध (4.7 टक्के), दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणा (3.8 टक्के), बेरोजगारी (1.8 टक्के), परीक्षेत नापास होणं (1.4 टक्के), जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू (1.3 टक्के), व्यावसायिक/करिअरशी संबंधित समस्या (1.1 टक्के) आणि मालमत्तेचे वाद (1 टक्के) अशी दिसून आली आहेत.

2023 मध्ये महाराष्ट्रातील आत्महत्यांची कारणं...

  • विवाहाशी संबंधित मुद्दे (हुंडा संबंधित मुद्दे) - 60
  • विवाहाशी संबंधित मुद्दे (विवाहबाह्य संबंध) -167
  • विवाहाशी संबंधित मुद्दे (घटस्फोट) - 150
  • दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणा -1581
  • विवाहाशी संबंधित मुद्दे (एकूण) - 1069
  • विवाहाशी संबंधित मुद्दे (लग्नाचा तोडगा न काढणं) - 570
  • परीक्षेत अपयश - 427
  • कौटुंबिक समस्या - 7503
  • आजार (एकूण) - 3943
  • ड्रग्सचे सेवन/मद्यपान व्यसन - 3150
  • सामाजिक प्रतिष्ठेतील घसरण - 81
  • वैचारिक कारणं - 15
  • प्रेम संबंध - 788
  • गरिबी - 305
  • बेरोजगारी - 589
  • मालमत्तेचा वाद - 107
  • व्यावसायिक/करिअर समस्या - 395
  • माहित नसलेली कारणं -1460
  • शेती क्षेत्राशी संबंधीत व्यक्ती (एकूण) - 4151
  • रोजंदारीवर काम करणारे - 5508
  • शैक्षणिक स्थिती (अशिक्षित) - 1505
  • गळफास - 15530
  • विष पिऊन - 4602
  • उडी मारून - 270
  • सामूहिक/कुटुंब आत्महत्या - 6

(Source:ADSI REPORT 2023)

MAHARASHTRAआत्महत्यामहाराष्ट्रआत्महत्येची प्रमुख कारणंNCRB 2023 REPORT

