आमदार संग्राम जगताप यांना पक्ष कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार, अजित पवार यांनी दिला दम

आमदार संग्राम जगताप यांना राष्ट्रवादी पक्षाकडून कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार आहे. याबाबतची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पुणे : यंदाच्या दिवाळीत फक्त हिंदूंकडून खरेदी करा, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलं होतं. याबाबत पक्षाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. "त्यांनी अतिशय चुकीचं विधान केलंय. आम्ही त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार आहोत..एकदा पक्षाची ध्येय, धोरण ठरल्यावर पक्षाच्या विचारधारेपासून कुठलाही खासदार, आमदार हा अशा पद्धतीची वक्तव्य करत असेल तर ती वक्तव्य आम्हाला मान्य नाही," अशी ताकीद देत अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार : आम्ही शिव, शाहू, फुले विचारधारेनं पुढं चाललेलो आहे. दिवंगत अरुण काका जगताप जोपर्यंत हयात होते, तोपर्यंत सगळं सुरळीत सुरू होतं, पण आपल्यावर जबाबदारी वाढलेली असताना आपली विचारधारा पुढे नेण्याचं काम केलं पाहिजे. याबाबत मी त्यांना एकदा समजावून सांगितलं होतं, पण ते सुधारणा करताना दिसत नाहीत. त्याची भूमिका देखील पक्षाला मान्य नाही. यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार असल्याचं यावेळी अजित पवार म्हणाले.

आमदार संग्राम जगताप चर्चेत : आमदार संग्राम जगताप हे अहिल्यानगर शहराचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आहेत. मागील काही महिन्यांपासून हिंदू विचारधारेकडं त्यांचा कल जातान दिसत आहे. त्यांची विधानंही तशाप्रकारची समोर येत आहेत. यामुळं नगर शहरात धार्मिक तेढ असल्याचं दिसून येत आहे. तशा घटनाही शहरात घडल्या आहेत. याबाबत अजित पवार यांनी पक्षाची संग्राम जगताप यांच्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

सर्वात मोठे विमानतळ बनवणार : पुरंदर विमानतळाबाबत अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "आम्ही 3 हजार एकर जमीन घ्यायची ठरवली आहे. सर्वांची सहमती मिळाली असून, तिथं मोजणी आणि बाकीची कामं सुरु झाली आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या पाच विमानतळामध्ये समावेश होईल, असं विमानतळ होणार आहे. यासाठी ३ हजार एकर जमीन पाहिजे आणि ती आपण घेतलीय."

