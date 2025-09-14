"भारत-पाकिस्तान सामना एका दिवसाचा प्रश्न, फार मोठा मुद्दा नाही"; शरद पवारांची प्रतिक्रिया
आशिया चषकात होणारा भारत विरूद्ध पाकिस्तान होऊ नये यासाठी राज्यासह देशात आंदोलन होत आहेत. यावर शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : September 14, 2025 at 7:02 PM IST
नाशिक : दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये भारतीय पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आता होऊ घातलेल्या भारत - पाकिस्तान सामन्यावरून महाराष्ट्रात राजकरण तापलं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ठिक-ठिकाणी आंदोलन केली जात आहेत. अशात शरद पवारांच्या एका वक्तव्याने ठाकरेंच्या आंदोलनाची हवा काढली का? अशी चर्चा सुरू आहे. "भारत-पाकिस्तान सामना हा एका दिवसाचा प्रश्न आहे, फार मोठा मुद्दा नाही. याला नंतर बघू," असं म्हणत त्यांनी या विषयाला जास्त महत्त्व दिलं नाही. त्यामुळं शरद पवारांच्या या वक्तव्याची जोरदार चर्चा होत आहे. शरद पवार नाशिकला आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
शेतकरी प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर निशाणा : आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं नाशिकमध्ये अधिवेशनाचं आयोजन केलं आहे. या अधिवेशनात पक्षाच्या पुढील वाटचालीची आखणी केली जाणार असल्याचं पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं. शेतकरी प्रश्नांवरुन त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या, कांदा निर्यात बंदी, आरक्षण, बेरोजगारी यावर केंद्र सरकार तोडगा काढत नाही. या प्रश्नांकडं लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी नाशिकमध्ये शेतकरी आक्रोश मोर्चा काढणार आहे," असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
आरक्षणाबाबत सर्वांनी एकत्र यावं : सध्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीबद्दल शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. "सामाजिक ऐक्य हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे, पण आता त्याला तडा जात आहे. समाजात कटुता निर्माण होणार नाही. याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. सरकार एका जातीचं किंवा समाजाचं नसतं, ते सर्वांचे असतं. वेगवेगळ्या समाजाच्या समित्या बनवण्याऐवजी सर्वांनी एकत्र येऊन चर्चा करून मार्ग काढला पाहिजे. असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.
'या' विषयावर निघणार मोर्चा : 15 सप्टेंबरला नाशिकमधील अनंत कान्हेरे मैदान इथून शेतकरी आक्रोश मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या, पिक विमा, पिकाला हमीभाव, भावांतर योजना, युवकांना रोजगार, लाडक्या बहिणींना 2,100 रुपये, कापूस आयात, असुरक्षित महिला, अतिवृष्टीमुळं झालेलं नुकसान, कांदा निर्यात बंदी हे प्रमुख प्रश्न सरकारला विचारले जाणार आहेत. या मोर्चात राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह सर्व खासदार आणि आमदार उपस्थित राहणार आहेत.
