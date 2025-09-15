ETV Bharat / state

देवाभाऊ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्या; शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला, नाशिकमध्ये सरकारविरोधात भव्य आक्रोश मोर्चा

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) यांच्या पक्षाच्यावतीनं शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकमध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात आला आहे.

नाशिकमध्ये सरकारविरोधात भव्य आक्रोश मोर्चा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 7:24 PM IST

नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या (Sharad Pawar) वतीनं आज नाशिकमध्ये सरकार विरोधात भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी सरकारने दिलेल्या कुठल्याच आश्वासनाची पूर्तता न केल्यानं काढण्यात आलेल्या या मोर्चात जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येनं शेतकरी सहभागी झाले होते. या मोर्चाचं नेतृत्व शरद पवार यांनी केलं.



सरकार विरोधात भव्य आक्रोश मोर्चा : आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीनं नाशिकच्या अनंत कान्हेरे मैदानावरून सरकार विरोधात भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या, पिक विमा, पिकाला हमीभाव, युवकांना रोजगार, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये, कापूस आयात, असुरक्षित महिला, अतिवृष्टीमुळं झालेलं नुकसान, कांदा निर्यात बंदी, सरकारनं दुधाला 10 रुपये अनुदान द्यावे हे प्रमुख प्रश्न घेऊन शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीनं आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी मंत्री अनिल देशमुख, रोहिणी खडसे, आमदार रोहित पवार यांच्यासह पक्षाचे सर्व खासदार, आमदार, पदाधिकारी यांच्यासह मोठ्या संख्येनं शेतकरी सहभागी झाले होते.

शरद पवार यांच भाषण (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले शरद पवार?: अवकाळी पाऊस, शेतीला भाव नाही, कर्जबाजारीपणा यामुळं राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशात मागील दोन महिन्यात 2 हजार शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करत आपलं जीवन संपवलं. मी कृषीमंत्री असताना 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. मात्र, सरकार त्यांच्याकडं ढुंकूनसुद्धा पाहात नसून फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. आता 2 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तो आकडा लाखात होऊ शकतो. यामुळं आता सरकारवर दडपण आणलं नाही तर प्रश्न सुटणार नाही. पुढील महिन्याभरात सरकारनं कर्जमाफी केली नाही तर नाशिकचा हा मोर्चाही फक्त सुरुवात आहे. यापेक्षाही मोठं आंदोलन ठिकठिकाणी करू अशा इशारा शरद पवार यांनी सरकारला दिला.

नाशिकमध्ये सरकारविरोधात भव्य आक्रोश मोर्चा (ETV Bharat Reporter)

देवाभाऊ महाराजांचा आदर्श घ्या : देवाभाऊ तुम्ही सगळ्या महाराष्ट्रात तुमचे फोटो लावलेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद घेता हे तुम्ही यातून दाखवलं. महाराज असताना ज्यावेळी राज्यात दुष्काळ पडला तेव्हा त्यांनी नांगराची फाळ बसवण्यासाठी सोनं देत बळीराजाला मदत केली होती. हा बळीराजा उपाशी राहिला तर देश उद्ध्वस्त होईल असं महाराजांनी म्हटलं होतं. हाच आदर्श देवाभाऊ तुम्ही घ्याल अशी आम्ही आशा करतो. देवाभाऊ हिंदुस्थानच्या आजूबाजूला बघा काय घडतंय. नेपाळमध्ये आठ दिवसात काय घडलं. राज्यकर्ते गेले आणि एक भगिनीच्या हातात राज्य आलं. असं म्हणत शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला.



शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे : "या मोर्चाचा उद्देश शेतकरी आणि कष्टकऱ्याला न्याय देण्याचा आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. प्रभू श्रीरामाचं नाव घेऊन भाजपा सत्तेत आली आहे आणि प्रभू रामानं सांगितलं आहे की, वचन दिलं ते पूर्ण करायचं असतं. पण या सरकारनं निवडणूक काळात जी वचनं दिली होती, ज्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये, भावांतर योजना या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. आज आमचा शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळं शेतकरी आता स्वतः रस्त्यावर उतरला आहे. शरद पवार हे या मोर्चाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत," असं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.


कापूस शेतकरी अडचणीत येणार : "शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सरकारनं निवडून येण्याआधी सातबारा कोरा करू असं म्हटलं होतं. मात्र, तसं झालं नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळं शेतकरी अडचणीत सापडून आत्महत्या करत आहे. सुरूवातीला कापूस आयात करण्यासाठी 12 टक्के कर लावला जातो तो आता रद्द करण्यात आला. त्यामुळं विदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस भारतात येईल. येथील शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव मिळणार नाही. त्यामुळं अधिक अडचणी निर्माण होतील", असं माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.



मोर्चातील ठळक मुद्दे

  • या आक्रोश मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी बैलगाडी आणि ट्रॅक्टर घेऊन सहभागी झाले होते.
  • अनेक शेतकऱ्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून कांदा प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
  • विविध प्रश्नांचे बॅनर झळकवत शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
  • आमदार रोहित पवार यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून जोरदार घोषणाबाजी.
  • खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बैलगाडी चालवली.
  • शेतकरी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून सहभागी.



Last Updated : September 15, 2025 at 7:24 PM IST

