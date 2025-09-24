ETV Bharat / state

महाराष्ट्रातील एनसीसी आणि युवाशक्ती आशेचा नवा अध्याय ठरेल : मेजर जनरल विवेक त्यागी

या भेटीत एनसीसीचा विस्तार, कामगिरी आणि गरजा यावर चर्चा झाली, असं मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील एनसीसी आणि युवाशक्ती आशेचा नवा अध्याय ठरेल : मेजर जनरल विवेक त्यागी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 6:52 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातील युवा शक्तीला योग्य दिशा देण्यासाठी आणि त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून घडवण्यासाठी नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) मोठी भूमिका बजावते. नुकतीच मंत्रालयात झालेली बैठक याच दृष्टीनं महत्त्वाची होती. महाराष्ट्र एनसीसी संचलनालयाचे नवे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिक कोकाटे यांची भेट घेतली. या भेटीत एनसीसीचा विस्तार, कामगिरी आणि गरजा यावर चर्चा झाली, असं मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्राचे एनसीसी संचलनालय देशभरात आघाडीवर : एनसीसी ही फक्त परेड आणि गणवेशापुरती संस्था नाही. ती युवकांमध्ये शिस्त, राष्ट्रप्रेम, स्वावलंबन, नेतृत्वगुण आणि समाजासाठी जबाबदारीची भावना निर्माण करते. महाराष्ट्राचे एनसीसी संचलनालय देशभरात आघाडीवर आहे. याचं उदाहरण म्हणजे इंटर डायरेक्टरेट चॅम्पियनशिप हा मानाचा किताब महाराष्ट्रानं सलग 23 वेळा जिंकला आहे. ही अभिमानास्पद कामगिरी आहे, असं मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी नमूद केलं.

राज्यात 1,21,878 कॅडेट्स घडवण्याचा निर्धार : बैठकीत मेजर जनरल त्यागी यांनी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिक कोकाटे यांच्यासमोर एनसीसीच्या विस्ताराची योजना स्पष्ट केली. राज्यात 1,21,878 कॅडेट्स घडवण्याचा निर्धार असून त्यामध्ये मुलींच्या सहभागावरही विशेष भर दिला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील मुला-मुलींना या माध्यमातून आत्मविश्वास, शिस्त आणि देशभक्तीची शिकवण मिळेल, असा आशावाद क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिक कोकाटे यांनी व्यक्त केला.

आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणं अत्यंत आवश्यक : फक्त कॅडेट्सची संख्या वाढवून उपयोग नाही. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षक, कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. आजच्या काळात युवकांना सायबर सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या विषयांमध्ये तयार करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी एनसीसीमध्ये नव्या अभ्यासक्रमासोबतच आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणं अत्यंत आवश्यक आहे, हे मुद्दे मेजर जनरल त्यागी यांनी मांडले.

महाराष्ट्रातील एनसीसी अधिक बळकट होईल : दरम्यान, यावर मंत्री कोकाटे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून त्यांनी मुंबईजवळ एनसीसीसाठी स्वतंत्र जागा, आवश्यक सोयी सुविधा, रिक्त पदांची तातडीनं भरती आणि युनिट्ससाठी अतिरिक्त पदे देण्याचे आश्वासन दिलं. त्यामुळं महाराष्ट्रातील एनसीसी अधिक बळकट होईल आणि 'विकसित भारत @ 2047' या राष्ट्रीय ध्येयाकडे वाटचाल करताना एनसीसीसारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असं मेजर जनरल त्यागी यांनी स्पष्ट केलं.


