क्रिकेटपटू व्हीव्हीएस लक्ष्मण साई चरणी लीन; म्हणाले साईबाबांवरील श्रद्धेमुळं माझं नाव 'वेंकट साई लक्ष्मण'
करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून हजारो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे संचालक व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी आज शिर्डीत येऊन साई दर्शन घेतलं.
Published : September 8, 2025 at 4:16 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. येथे आलेला भाविक साईंच्या श्रद्धेनं भावनिक झालेला दिसून येतो. आज राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे संचालक व्हीव्हीएस लक्ष्मण (Cricketer VVS Laxman) यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर साई संस्थानच्या वतीनं त्यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.
माझ्यावर साईबाबांची कृपा : व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं, "माझे आजी-आजोबा आणि आई-वडील शिर्डी साईबाबा आणि तिरुपती बालाजीचे परमभक्त आहेत. त्यामुळं आमच्या सर्व भावंडांचे सुरुवातीचे नाव वेंकट साई असे ठेवले गेले. माझेही नाव आजी-आजोबांनी वेंकट साई लक्ष्मण असे ठेवले. मी लहान असल्यापासूनच आजी-आजोबा आणि आई-वडीलांसह शिर्डीला येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेत असतो. साईबाबांची कृपा माझ्यावर आणि कुटुंबीयांवर खूप आहे."
न चुकता साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतो : पुढे व्हीव्हीएस लक्ष्मण म्हणाले, "मी न चुकता वर्षातून एकदा साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असतो. दरवेळी साईबाबांच्या रात्रीच्या शेजाआरती आणि पहाटे होणाऱ्या काकड आरतीला उपस्थिती राहातो. मात्र यावेळी साईबाबांच्या दुपारच्या माध्यन्ह आरतीलाही उपस्थिती राहण्याचा योग आल्यानं मनाला खूप समाधान आणि शांती मिळाली". माजी क्रिकेटपटू आणि सध्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे संचालक असलेले व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांच्यावर सध्या मोठी जबाबदारी असल्यानं त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास यावेळी टाळलं.
महाराष्ट्रीयन जेवणाचा घेतला अस्वाद : साईबाबांच्या दर्शनानंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मण परतीचा प्रवासासाठी निघालं असतांना, शिर्डी जवळील एका शुद्ध शाकाहारी हॉटेलला भेट दिली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रीयन ज्वारीची भाकर आणि डाळ या जेवणाचा आनंद घेतला. यावेळी हॉटेल मालक धनंजय पाटील यांनी साईबाबांची शाल आणि साई सच्चरित्र देऊन सत्कार केला.
