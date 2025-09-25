ETV Bharat / state

मंदिराच्या गाभाऱ्यात 'आशा' आणि 'मनिषा'; दर्यापुरात आठशे वर्षांपूर्वीच्या मंदिरात नवरात्रोत्सव

अमरावतीमधील दर्यापूर तालुक्यात 'आशा', 'मनिषा' या देवीच्या मंदिरात (Asha Manisha Temple) शारदीय नवरात्रोत्सवात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली आहे. काय आहे मंदिराची आख्यायिका? जाणून घ्या.

Asha and Manisha Devi
'आशा' आणि 'मनिषा देवी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 5:02 PM IST

अमरावती : मंदिराच्या गाभाऱ्यात एकाच ठिकाणी 'आशा' आणि 'मनिषा' (Asha Manisha Temple) या दोन देवींचं दर्शन घेण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर याठिकाणी नवरात्रोत्सवात भाविकांची गर्दी होत असते. चंद्रभागा नदीच्या काठावर परकोटाच्या आत हे मंदिर उभं आहे.


मंदिर आठशे वर्ष जुनं : चंद्रभागा नदीच्या काठी सुंदर आणि भव्य स्वरूपात 'आशा', 'मनिषा' देवींचं मंदिर आहे. पुरातत्व खात्याच्या सर्वेक्षणानुसार या मंदिराचं बांधकाम आठशे वर्षांपूर्वी झालंय. मंदिराच्या समोर आणि भोवताली दोन भव्य बुरुजांसह कुंपण स्वरूपात परकोट बांधण्यात आला आहे. परकोटाचं बांधकाम ६०० वर्षांपूर्वीचं आहे. या पराकोटाचं नूतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती, मंदिराचे विश्वस्त संजय भारसाकळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. या मंदिरात छत्रपती शिवाजी महाराज येऊन गेलेत असं सांगितलं जातं, मात्र याबाबत कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही.

मंदिराच्या गाभाऱ्यात 'आशा' आणि 'मनिषा' देवी (ETV Bharat Reporter)



असं आहे मंदिर : एकच गाभाऱ्यात 'आशा' आणि 'मनिषा' या देवींच्या मुखवट्यांचं दर्शन या मंदिरात होतं. या दोन्ही देवी याठिकाणी स्वयंभू प्रकटल्या आहेत, असं जाणकार सांगतात. पूर्वी मंदिराच्या संपूर्ण परिसरात चिंचेची मोठी झाडं होती. आता मात्र चिंचेचं एकच झाड परिसरात आढळतं. वड, पिंपळ आणि उंबर यांची झाडे मंदिर परिसरात आहेत. या झाडांच्याखाली शंकराचे आणि नागदेवतेचे छोटे मंदिर आहे. मंदिराच्या चारही बाजूनं परकोट बांधला असून परकोटाच्या एका बाजूनं चंद्रभागा नदी वाहते. दर्यापूर शहराच्या वेशीवर चंद्रभागा नदीच्या काठावरून हे भव्य मंदिर नजरेत भरतं. दर्यापूरसह लगतच्या एकूण पाच गावांनी 'आशा', 'मनिषा' या देवींना आपलं ग्रामदैवत मानल्याचं संजय भारसाकळे यांनी सांगितलं.


काय आहे आख्यायिका? : फार पूर्वी गावात असणाऱ्या पाटलाच्या घरात दोन मुलींचा जन्म झाला. त्यांची नावं 'आशा' आणि 'मनिषा' ठेवण्यात आली. दोन्ही मुलींवर पाटलाचा मोठा जीव होता. एक दिवस दोघी बहिणी अचानक अंतर्धान पावल्या. पाटलानं दोघींचाही शोध घेतला. मुलींचा शोध घेत पाटील चंद्रभागा नदीच्या काठावर चिंतेत बसले असता त्यांना झोप लागली. यावेळी देवीनं त्यांच्या स्वप्नात येऊन तुझ्या नशिबात संतती सुख नव्हतं असं असताना आम्ही तुझ्यावर प्रसन्न होऊन तुझ्या घरात मुलींच्या स्वरूपात जन्म घेतला असं सांगितलं. देवीनं दृष्टांत दिल्यावर पाटलानं नदीच्या काठी खोदकाम केलं असता त्यांना देवीचे हे दोन मुखवटे सापडले. यानंतर पाटलानं जिथं मुखवटे सापडले तिथं मंदिर उभारलं आणि मंदिराच्या गाभाऱ्यात दोन्ही देवींच्या मुखवट्यांची स्थापना केली. त्या देवी म्हणजे 'आशा' आणि 'मनिषा' असल्याची आख्यायिका सांगितली जाते, असं मंदिरातील पुजारी निलेश जठाळे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.



नवरात्रोत्सवात भाविकांची गर्दी : 'आशा' आणि 'मनिषा' देवीच्या दर्शनाला नवरात्रोत्सवात भाविकांची मोठी गर्दी उसळली आहे. चंद्रभागा नदीवर असणारा पूल ओलांडून मंदिरात यावं लागतं. मंदिर संस्थानच्या वतीनं नदीवर असणाऱ्या पुलाच्या दोन्ही बाजूला बांबूचे मजबूत तट्टे उभारून हा मार्ग भाविकांसाठी सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे मंदिर गावाच्या बाहेर असलं तरी दर्यापूर शहरात पोस्ट ऑफिसपासून मंदिरापर्यंत रोषणाई करण्यात आलीय.



नवरात्रोत्सवात अखंड ज्योत : नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिराच्या परिसरात सुमारे सहाशेच्या आसपास दिवे पेटवून अखंड ज्योत तेवत आहे. गतवर्षी पहिल्यांदा साडेतीनशे अखंड ज्योत पेटवण्यात आल्या आहेत. यावर्षी ही संख्या दुप्पट आहे. याठिकाणी सर्व दिव्यांची वात शेंगदाण्याच्या तेलात भिजवूनच प्रज्वलित करण्यात आल्याची माहिती, संजय भारसकळे यांनी दिली.


साबुदाणा खिचडीचं रोज वाटप : नवरात्रोत्सवात मंदिरात देवीच्या दर्शनाकरता येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला प्रसाद स्वरूपात साबुदाणा खिचडी वितरीत केली जाते. दिवसाला तीन क्विंटल साबुदाण्याची खिचडी वितरीत होते, असं संजय भारसाकळे यांनी सांगितलं.



छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिरात आल्याची माहिती : 'आशा', 'मनिषा' मंदिरात छत्रपती शिवाजी महाराज आले होते असं सांगितलं जातं. आग्रा येथून सुटका करून घेतल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या गुप्त मार्गानं रायगडावर जात होते त्यावेळी त्याच्या मार्गात आशा, मनिषा मंदिर होते, त्यावेळी महाराज तेथे आले होते. पुढे इथून अकोट आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील रोहीनखेड येथून रायगडाच्या दिशेनं ते गेले होते असं सांगितलं जातं. तर छत्रपती शिवाजी महाराज आशा, मनिषा मंदिरात आले होते. याबाबत मात्र कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही. ही केवळ मौखिक माहिती आहे, असं संजय भारसकळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ASHA MANISHA TEMPLENAVRATRI UTSAVआशा मनिषादर्यापूरSHARDIYA NAVRATRI 2025

