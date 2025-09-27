नवरात्री स्पेशल : पुरुषप्रधान क्षेत्रात ठसा उमटवणारी 'नीलिमा', मराठवाड्याच्या पहिल्या महिला छायाचित्रकाराची यशोगाथा!
छत्रपती संभाजीनगर येथील नीलिमा टाक यांनी छायाचित्रकार म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पण त्यांच्यासाठी हा प्रवास सोपा नव्हता.
Published : September 27, 2025 at 11:20 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : नवरात्री म्हणजे शक्तीची, प्रेरणेची आणि स्त्रीयांच्या गौरवाची मालिका. या पर्वाचं औचित्य साधत 'ईटीव्ही भारत' विविध क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या कर्तृत्ववान महिलांचा प्रेरणादायी प्रवास तुमच्यासमोर मांडत आहोत. अशा स्थितीत आज आपण छत्रपती संभाजीनगर येथील नीलिमा पाका-टाक यांच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
नीलिमा या गेली दोन दशकं वृत्तपत्रासाठी छायाचित्रकार म्हणून काम करत आहेत. पारंपरिक चौकटी मोडत, फोटोजर्नालिझमसारख्या पुरुषप्रधान क्षेत्रात आपल्या संवेदनशील नजरेनं आणि खंबीर इच्छाशक्तीनं त्यांनी आपली खास जागा आणि ओळख निर्माण केली आहे. त्यांचा हा प्रवास केवळ प्रेरणादायीच नाही, तर नव्या पिढीतील महिलांसाठी मार्गदर्शक असाच आहे.
20 वर्षांपूर्वी फोटोजर्नालिझमला सुरुवात केली: खरं तर, छायाचित्रणाची कला अनेकांना अवगत असली तरी त्यातून रोजगार निर्माण करणं हे काहीसं आव्हानात्मक असतं. विशेषतः महिलांसाठी हा मार्ग अधिक कठीण मानला जातो. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर येथील नीलिमा पाका-टाक यांनी हे आव्हान स्वीकारून यशस्वी वाटचाल केली आहे.
20 वर्षांपूर्वी नीलिमा यांनी वृत्तपत्रांसाठी छायाचित्रणाची सुरुवात केली. सुरुवातीला अनेक अडचणी आल्या, सामाजिक मानसिकतेचा सामना करावा लागला. पण या सगळ्यांवर मात करून त्यांनी आपल्या कामात सातत्य आणि गुणवत्ता दाखवली. त्यांच्या या प्रयत्नांना ओळख मिळाली आणि त्या मराठवाड्यातील पहिल्या महिला छायाचित्रकार म्हणून प्रसिद्धीस आल्या.
या कामात आईकडून प्रेरणा आणि मदत मिळाल्याचं नीलिमा सांगतात. तसेच, पुढे पतीनंही भक्कम साथ दिली त्यामुळे आपण या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकल्याचं त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं.
करिअर म्हणून काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा : नीलिमा यांनी 20 वर्षांपूर्वी छायाचित्रणाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकलं. 10 वीची परीक्षा झाल्यानंतर काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. अशा स्थितीत छायाचित्रकार बनण्याची इच्छा त्यांनी आईला बोलून दाखवली. त्यांच्या आईनंही पाठिंबा देत त्यांना एका प्रशिक्षण संस्थेत दाखल केलं.
या संस्थेत अशोक जाधव छायाचित्रणाचं परीक्षण घेण्यासाठी येत असत. जाधव प्रसारमाध्यमांशी संबंधित असल्यामुळे या संस्थेत विविध क्षेत्रातील छायाचित्रकारदेखील येत असत. त्यांच्या कामाची पद्धत पाहून आणि प्रेरणा घेत नीलिमा यांनी वृत्तपत्रांसाठी छायाचित्रकार म्हणून करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्या आईनं आणि बहिणीनं खंबीर पाठिंबा दिला. हळूहळू निलिमा यांच्या कामाची दखल घेतली जाऊ लागली. आणि मागील 20 वर्षांपासून त्या सातत्यानं मेहनत घेत आपल्या छायाचित्रण कार्यात स्वतःला झोकून देत पुढे जात आहेत.
सुरुवातीला अडचणी आल्या : काम सुरू केल्यानंतर नीलिमा यांना सुरुवातीला अडचणींचा सामना करावा लागला. पुरुष छायाचित्रकारांना त्यांचं या क्षेत्रात येणं आश्चर्यकारक वाटायचं. अनेकदा तर नीलिमा यांना बाजूला सारून काम केलं जायचं, त्यामुळे सुरुवातीचा काळ संघर्षमय ठरला. मात्र, त्यांनी हार न मानता आपल्या कामात वेगळेपण शोधलं आणि त्याच जोरावर पुढे वाटचाल सुरू ठेवली. त्यांच्या मेहनतीची दखल घेतली जाऊ लागली आणि हळूहळू त्यांचं अस्तित्व सर्वांना मान्य करावं लागलं.
"अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये आपल्या नावानं छापलेली छायाचित्रं पाहून समाधान मिळतं. तसेच, कामाचं कौतुक होतं. कुटुंबानं दिलेली साथ मोलाची ठरते, त्यामुळे आता आत्मविश्वासानं काम करता येतं."असं नीलिमा सांगतात.
कुटुंबाची साथ मोलाची ठरली : नीलिमा पाका-टाक यांना त्यांच्या छायाचित्रणाच्या प्रवासात कुटुंबाची साथ मोलाची ठरली. वेगळं काम करण्याची इच्छा असली, तरी त्यासाठी आपल्या माणसांची साथ आवश्यक असते, असंही नीलिमा सांगतात.
सुरुवातीला आई आणि बहिणीनं खंबीर पाठिंबा दिला. दिवसा असलेल्या असाइनमेंट्ससाठी नीलिमा एकट्या जायच्या, पण रात्रीचं काम असल्यास आईसोबत असायच्या. लग्नानंतर पती मनोज टाक यांनीही त्यांच्या कामात अडथळा न आणता नेहमीच मदतीसाठी पुढाकार घेतला. रात्री अपरात्री कामासाठी बाहेर जावं लागलं, तरी ते नीलिमा यांच्यासोबत जात आणि आवश्यक ते सहकार्य करत. सासू-सासरेही वेळोवेळी मदतीला धावून येतात.
"गर्भवती असताना नवव्या महिन्यात एक काम आलं होतं. त्यावेळी पती मनोज यांनी आपली काळजी घेत कामासाठी घेऊन गेल्याची आठवण नीलिमा यांनी सांगितली. कुटुंबाची अशी साथ असल्यामुळेच कठीण प्रसंगातही काम करणं शक्य झालं, असं नीलिमा नम्रतेनं सांगतात.
'महिलांना अडचणी येतात, पण निर्धार पक्का ठेवा' : काम करताना महिलांवर अनेक सामाजिक निर्बंध लादली जातात. मात्र, जर निर्धार ठाम असेल, तर कोणतीही अडचण आपल्याला थांबवू शकत नाही. स्वतः काही नियम काटेकोरपणे पाळले, तर कोणीही चुकीचा विचार करण्याची हिंमत करत नाही, असंही नीलिमा यांनी सांगितलं. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांसाठी संधी उपलब्ध आहेत. विशेषतः पत्रकारितेच्या क्षेत्रातही स्त्रियांसाठी भरपूर संधी आहेत आणि त्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी पुढे यावं, असा सल्लाही त्यांनी आवर्जून दिला.
