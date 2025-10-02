हिंगलाज मातेच्या दर्शनाला भाविकांची तुफान गर्दी; बलुचिस्थान ते अमरावती, जाणून घ्या हिंगलाज माता मंदिराची अद्भुत कहाणी
हिंगलाज माता मंदिरात नवरात्रीनिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी झाली. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात हिंगलाज माता मंदिर आहे. मात्र बलुचिस्तानमधून हिंगलाज माता हिंगलाजपूर इथं आल्याची अख्यायिका सांगितली जाते.
Published : October 2, 2025 at 2:05 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 3:09 PM IST
अमरावती : विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातलं हिंगलाजपूर गाव हे आज लाखो भक्तांचं आस्थास्थान बनलं आहे. इथं वसलेलं हिंगलाज माता मंदिर हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचं नव्हे, तर सांस्कृतिक एकात्मतेचं प्रतीक आहे. या देवीच्या दर्शनासाठी भारतभरातूनच नव्हे, तर थेट पाकिस्तानातूनही भाविक अमरावतीला येतात, असा दावा मंदिराचे पुजारी करतात. याबाबतचा हा खास रिपोर्ट ईटीव्ही भारतच्या वाचकांसाठी आम्ही देत आहोत.
बलुचिस्तान ते विदर्भ देवीचा अद्भुत प्रवास : कथेनुसार हिंगलाज देवीचं मूळ स्थान पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात आहे. तेराव्या शतकात देवी विदर्भात आली आणि इथं स्थायिक झाली, अशी अख्यायिका आहे. ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेनंतर देवी अकोली नगरीत पोहोचली आणि सत्य अरण्य परिसरात साधना करणाऱ्या अमृतगीर महाराजांच्या तपोभूमीत आली. स्थानिक श्रद्धेनुसार, देवी आपल्या सच्च्या भक्ताच्या शोधात होती. सन 1303 मध्ये देवी हिंगलाजपूरमध्ये प्रकट झाली. याच काळात चिंतामण भगत नावाच्या भक्तानं आपल्या अखंड आणि अदम्य भक्तीनं देवीला प्रसन्न केलं. कठोर परीक्षा घेतल्यानंतर देवीनं याचस्थळी वास्तव्य केलं, अशी अख्यायिका आहे.
भगत कुटुंबाची अखंड सेवा दहा पिढ्यांची परंपरा : हिंगलाज मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे याची सेवा एका वंशपरंपरेनं चालू आहे. चिंतामण भगत यांनी जे मंदिर स्थापलं, त्याची सेवा आज त्यांच्या वंशजांनी दहाव्या पिढीपर्यंत चालवली आहे. सेवाधारी पंकज भगत सांगतात, "हे आमचं केवळ कर्तव्य नाही, तर पिढ्यानपिढ्यांनी चालत आलेलं एक व्रत आहे. भविष्यातही ही सेवा अखंड सुरू राहील."
भारत-पाकिस्तानला जोडणारी श्रद्धा : या मंदिराची दुसरी मोठी खासियत म्हणजे इथं येणारे भाविक. हिंगलाज मातेच्या दर्शनासाठी केवळ विदर्भ किंवा महाराष्ट्रभरातूनच नाही, तर देशभरातील भाविक इथं येतात. इतकंच नाही तर पाकिस्तानमधूनही अनेक भक्त हिंगलाजपूरला येऊन देवीचं दर्शन घेतात, असा दावा मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी केला आहे. यामुळे हे मंदिर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील लोकांना श्रद्धेच्या नात्यानं जोडणारं एक पवित्र दुवा बनलं आहे, असंही पुजाऱ्यांनी यावेळी सांगितलं.
श्रद्धेचं, पर्यटनाचं आणि परंपरेचं केंद्र : भव्य परकोटात वसलेलं हिंगलाज माता मंदिर आज विदर्भातील एक प्रमुख धार्मिक पर्यटनस्थळ ठरलं आहे. नवरात्रोत्सवात इथं भाविकांची प्रचंड गर्दी होते. दर्शनासाठी रांगा लागतात, तर यात्रेच्या काळात गावात मेळाव्यासारखं वातावरण असते. श्रद्धा, परंपरा आणि भक्तीचं हे जिवंत उदाहरण आजही अमरावतीच्या हिंगलाजपूरमध्ये भाविकांना आकर्षित करते. ही केवळ एक धार्मिक कथा नाही, तर मर्यादा ओलांडणाऱ्या श्रद्धेचं अद्भुत उदाहरण आहे.
हेही वाचा :