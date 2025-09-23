नवरात्री महोत्सव 2025: महाडमधील स्वयंभू माता कोटेश्वरी देवी : भक्तांचा आधारवड अन् नवसाला पावणारी माता
महारड इथली माता कोटेश्वरी देवीला भक्तांचा आधारवड मानली जाते. नवसाला पावणारी देवी म्हणून माता कोटेश्वरी महाडमध्ये प्रसिद्ध आहे.
Published : September 23, 2025 at 8:04 PM IST
रायगड : महाडच्या भूमीत स्वयंभू रूपात विराजमान असलेल्या माता कोटेश्वरी देवीचं दर्शन घेतलं की भक्तांना मोठं समाधान मिळते. नवसाला पावणारी, हाकेला धावून येणारी आणि भक्तांचा आधारवड मानली जाणारी ही मानाची आई महाडच्या ग्रामदैवत विरेश्वर महाराजांची बहीण म्हणून ओळखली जाते. भक्ती, श्रद्धा आणि परंपरेचं केंद्रस्थान असलेली कोटेश्वरी देवी ही महाडकरांच्या जगण्याचा आत्मा आहे.
माता कोटेश्वरी स्वयंभू देवी : महाडचा इतिहास, संस्कृती आणि अध्यात्म सांगताना माता कोटेश्वरी देवीचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. महाड शहरातील कोटेश्वरी तलावालगत असलेलं हे देवस्थान आजही कोणत्या सोन्या-चांदीच्या गाभाऱ्यात नाही, तर उघड्यावर आहे. कारण लोककथेनुसार एका रात्रीत निगडीच्या लाकडाचं मंदिर उभं झालं, तरच ते उभं राहावं...नाहीतर मी जशी आहे, तशीच आहे. अशा स्वरूपात आई आजही स्वयंभू आहे.
भाविकांना मिळते अध्यात्मिक उर्जा : देवीभोवतीची वस्ती, सभोवतालची भात शेती आणि तलावाचं निर्मळ पाणी या साऱ्यामुळे भाविकांना येथे आल्यावर अध्यात्मिक उर्जा मिळते. भाविकांची इच्छा असूनही देवीला उघड्यावरचं निवासस्थान प्रिय असल्यानं आजतागायत गाभारा उभा राहिलेला नाही. पण तरीही भक्तांचा ओघ थांबलेला नाही, उलट दरवर्षी देवीची नवरात्रं, महाशिवरात्रीचे उत्सव आणि यात्रांना प्रचंड गर्दी होते.
महाशिवरात्रच्या दिवशी देवीची काठी, जाखमाता पालखी : नवरात्रीच्या काळात कोटेश्वरी देवीचा उत्सव फार दिमाखदारपणे साजरा होतो. महाशिवरात्रच्या दिवशी देवीची काठी, जाखमाता पालखी आणि विरेश्वर महाराजांचा सोहळा एकत्र येतो. यावेळी कोटेश्वरी संघ या कला पथकाचे थरारक कसरतीचे कार्यक्रम संपूर्ण महाडकरांच्या मनावर ठसा उमटवतात. या क्षणाला हजारो भाविक साक्षी असतात आणि तो दृश्य अक्षरशः अंगावर काटा आणणारा ठरतो.
पेशव्यांच्या काळात सरकार दरबारातून सोहळा खर्च : इतिहासाचा मागोवा घेतला तर पेशव्यांच्या काळातही या देवीच्या उत्सवासाठी सरकार दरबारातून खर्च केला जात असे. दिव्यासाठी तेल, तांदूळ यासाठी वेगळा निधी दिला जाई. महाडमधील देव-देवतांचा परिवार इतका विशाल की आजही शहराच्या चारही सिमांवर या जागत्या देवतांचे पहारे असल्याची भावना भाविकांची आहे. पूर्वेकडं जरीमरी अंबिका गावाचं रक्षण करते, उत्तरेस माता कोटेश्वरी भक्तांवर वरदहस्त ठेवते, तर नवेनगरचा मारुतीराया महाडकडे आहे. या सर्व देवतांच्या परिवारात माता कोटेश्वरी देवीला विशेष स्थान आहे. भक्तांचा नवस फेडणारी, आर्त हाकेला धावून येणारी आणि भाविकांना संकटातून मुक्त करणारी ही आई म्हणून तिचं महत्त्व अफाट आहे. आजच्या आधुनिक युगातही या स्वयंभू देवस्थानाचा तेजोमय वारसा कायम आहे. मंदिर नसूनही मातेचं दर्शन घेण्यासाठी भाविक लांबवरून येतात. दर्शनानंतर भक्तांच्या मनात एकच भावना जागृत होते "आई, तुझा वरदहस्त आमच्यावर सदैव राहो, आमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तुझी उपासना सुरू राहो," अशी इच्छा भाविक मातेकडं व्यक्त करतात.
