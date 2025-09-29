ETV Bharat / state

नवरात्री 2025 स्पेशल : कोल्हापुरातील अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीच्या भेटीची अख्यायिका काय? 'कुष्मांड भेदन' विधी नेमका काय?

कोल्हापुरात अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीच्या भेटीचा सोहळा उत्साहात पार पडला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही संभाजीराजे छत्रपती, युवराज शहाजीराजे छत्रपती यांची या सोहळ्याला प्रमुख उपस्थिती होती.

Navratri Special Kolhapur
अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीची भेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025

Updated : September 29, 2025 at 11:53 AM IST

कोल्हापूर : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या करवीरनगरीत अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवींच्या भेटीचा शतकालीन आणि भक्तीपूर्ण सोहळा दरवर्षी शारदीय नवरात्रांत मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाला एक अद्भुत महत्त्व आहे. याच पार्श्वभूमीवर ललिता पंचमीच्या निमित्तानं करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवी आणि त्र्यंबोली देवी यांच्या भेटीचा आनंददायी सोहळा शनिवारी उत्साही वातावरणात पार पडला. विशेष म्हणजे, मुसळधार पावसातही या सोहळ्यासाठी लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.

अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीची भेट : सर्वप्रथम सकाळी अंबाबाई मंदिरात विधिवत पूजा झाल्यानंतर तोफांची सलामी देण्यात आली. त्यानंतर अंबाबाईची पालखी जुना राजवाडा येथील शिवाजी महाराज, तुळजाभवानी पादुका आणि गुरु महाराज यांच्या पालखींच्या लवाजम्यासह त्र्यंबोली देवीच्या टेकडीच्या दिशेनं मार्गस्थ झाली. या मार्गावर काढलेल्या आकर्षक रांगोळ्या, फुलांचे गालीचे आणि पालखीच्या स्वागतासाठी उभे ठाकलेले नागरिक या सोहळ्याची पारंपरिक रंगत वाढवत होते.

करवीर संस्थानच्या राजघराण्याच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा दरवर्षी पार पडतो. यावेळीही संभाजीराजे छत्रपती, युवराज शहाजीराजे छत्रपती आणि युवराज यशराज राजे छत्रपती यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अंबाबाई देवीची पालखी टेंबलाईवाडी येथील त्र्यंबोली मंदिरात पोहोचल्यानंतर अंबाबाई देवीची उत्सव मूर्ती आणि त्र्यंबोली देवीची भेट घडली.

कोल्हापुरात अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीच्या भेटीचा सोहळा (ETV Bharat)

कुमारिकेच्या हस्ते कोहळा रूपी राक्षसाचा वध : परंपरेनुसार कुमारिकेच्या हस्ते कोहळा रूपी राक्षसाचा वध करून कुष्मांड भेदन विधी पार पडतो. यावर्षी हा मान स्वरा गुरुव या मुलीला मिळाला. संभाजीराजे छत्रपती यांच्या हस्ते कुमारिकेचं आणि देवीचं पूजन करून कुष्मांड विधी विधी पार पडला.

कोहळा फोडल्यानंतर त्याचा तुकडा मिळवण्यासाठी भाविकांनी यंदा प्रचंड गर्दी केली, ज्यामुळे पोलीस आणि भाविकांमध्ये सौम्य धक्काबुक्कीदेखील झाली. यामुळे काही काळ गोंधळही उडाला होता. कुष्मांड भेदन सोहळा संपन्न झाल्यानंतर सर्व पालख्या पुन्हा अंबाबाई मंदिराच्या दिशेने परतीच्या मार्गावर निघाल्या.

अख्यायिका काय? : अख्यायिकेनुसार, अंबाबाई देवीनं कामाक्ष नावाच्या दैत्याचा संहार केला होता. या युद्धात कामाक्षानं दैत्यगुरु शुक्राचार्यांच्या मार्गदर्शनानं कपिल मुनींकडून कपटानं मिळवलेल्या योगदंडाचा वापर केला होता. या योगदंडाची अद्भुत शक्ती अशी होती की, जर तो सरळ फिरविला तर समोरचा व्यक्ती मेंढीमध्ये रूपांतरित होई, तर उलटा फिरविल्यास तो पुन्हा मूळ रूपात परत येई.

कामाक्षानं हा योगदंड देवांवर वापरला आणि सर्व देवांना शेळ्या-मेंढ्यांत रूपांतरित केलं, ज्यामुळे त्यांना पराभूत व्हावं लागलं. या वेळी त्र्यंबोली देवीनं बुद्धीचा वापर करून तो योगदंड कपटानं हिरावून घेतला, कामाक्षाचा वध केला आणि सर्व देवांना त्यांच्या मूळ रूपात परत आणलं, अशी अख्यायिका सांगितली जाते.

Navratri Special
अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीची भेट (ETV Bharat)

त्र्यंबोली देवी रुसून पूर्वेकडील डोंगरावर जाऊन राहिली : यानंतर सर्व देवतांनी मिळून आनंदोत्सव साजरा केला. पण या उत्सवात ते त्र्यंबोली देवीला आमंत्रित करायला विसरले. यामुळे ती रुसून पूर्वेकडील डोंगरावर जाऊन राहिली. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी श्री अंबाबाई देवी स्वतः लवाजम्यासह त्र्यंबोलीकडे गेली, तिचा मान राखून राग शांत केला, याच गोष्टीचं प्रतीक म्हणून दरवर्षी शारदीय नवरात्रीत पंचमीला अंबाबाई देवीची पालखी त्र्यंबोली भेटीसाठी येत असते, अशी माहिती त्र्यंबोली मंदिराचे पुजारी युवराज गुरव यांनी दिली.

कोहळा फोडण्याच्या परंपरेचं महत्त्व : अंबाबाई देवीनं कोल्हासूर दैत्याचा वध केल्यानंतर, मृत्यूपूर्वी त्यानं प्रार्थना केली होती की, माझ्या स्मरणार्थ दरवर्षी ‘कूष्मांड भेदन’ विधी पार पाडावा. त्यावेळी सर्व देवांनी अंबाबाईला विनंती केली की, तू कुमारीरूप धारण करून दरवर्षी हा विधी कर आणि जगातील संकटं, अपाय व अशुभ शक्तींचं निवारण कर.

Navratri Special
अंबाबाई आणि त्र्यंबोली देवीची भेट (ETV Bharat)

त्यानंतर त्र्यंबोली देवीनंही आपला संताप शमवून अंबाबाई देवीला विनंती केली की, हा कुष्मांड भेदनाचा सोहळा माझ्या द्वारी पार पडू द्ये. या विनंतीनुसार ही परंपरा आजतागायत चालू आहे. दरवर्षी शारदीय नवरात्रातील पंचमीला श्री अंबाबाई देवी गजारूढ रुपात लवाजम्यासह त्र्यंबोली देवींच्या भेटीस जातात आणि तिथं कुमारिकेच्या हस्ते ‘कुष्मांड भेदन’ हा सोहळा साजरा केला जातो," असं युवराज गुरव यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Last Updated : September 29, 2025

