नवरात्र महोत्सव 2025 विशेष : 90 वर्षांची परंपरा जपणारं मुंबईतील बंगाल क्लब!
मुंबईत मागील 90 वर्षांपासून बंगाल क्लब मार्फत नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो.
मुंबई : नवरात्र हा आदिशक्तीचा उत्सव मानला जातो. मुंबईतील नवरात्र उत्सव देखील प्रसिद्ध आहे. इथं विविध मंडळांमार्फत नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे नवरात्र उत्सव म्हटलं की, संपूर्ण देशभरात पश्चिम बंगाल राज्यातील नवरात्र उत्सवाची जास्त चर्चा असते. मुंबईत देखील मागील 90 वर्षांपासून बंगाल क्लब मार्फत नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो. तसंच नेहमीच सामाजिक संदेश देणारे आणि समाजकार्यात अग्रेसर असणारं एक मंडळ म्हणून या शिवाजी पार्क येथील बंगाल क्लब नवरात्र उत्सव मंडळाची ओळख आहे.
नवरात्र उत्सव 27 सप्टेंबरपासून : मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक वास्तव्याला आहेत. इथं प्रत्येक राज्यातील लोक आपापल्या परंपरेप्रमाणे आपले सण, उत्सव साजरे करत असतात. मुंबईत 90 वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या नागरिकांनी एकत्र येत कालिका मातेच्या नवरात्र उत्सवाला सुरुवात केली. ही परंपरा मुंबईतील बंगाली नागरिकांनी आजही कायम ठेवली असून, पश्चिम बंगालमध्ये ज्याप्रमाणे नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो. अगदी त्याचप्रमाणे मुंबईत देखील हे नागरिक नवरात्र उत्सव साजरा करत असतात. दरम्यान, शिवाजी पार्क बंगाल क्लबचा यावर्षीचा नवरात्र उत्सव 27 सप्टेंबरपासून सुरू होत असून, हा उत्सव दोन ऑक्टोबर पर्यंत चालेल, असं मंडळाचे माध्यम समन्वयक प्रसून रक्षित यांनी सांगितलं.
8 लाख भाविक येण्याची शक्यता : "90 वर्षांच्या समृद्ध वारशासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बंगाल क्लबच्या दुर्गा पूजेला आता मुंबईच्या उत्सवात मानाचं स्थान मिळालं आहे. ज्याप्रमाणे गणपतीत लाखो भाविक लालबागच्या राज्याच्या दर्शनासाठी रांग लावतात. अगदी त्याचप्रमाणे बंगाल क्लब इथं देखील दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. यावर्षी सुमारे 8 लाख भाविक मंडपात दर्शनासाठी येतील," अशी शक्यता प्रसून रक्षित यांनी व्यक्त केली आहे.
ऑपरेशन सिंदूरचा देखावा : "यावर्षी आम्ही ऑपरेशन सिंदूरचा देखावा साकारत आहोत. देश प्रेम तसंच आपल्या सैनिकांचं शौर्य आणि त्यांचा त्याग या देखाव्यातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सैनिकांच्या शौर्याला श्रद्धांजली म्हणून भव्यता आणि भक्तीभावानं भरलेला हा पंडाल ऑपरेशन सिंदूर या थीमवर आधारित असेल. सोबतच हा पंडाल पश्चिम बंगालमधील परंपरेनुसार उभारण्यात येणार आहे," असं प्रसून रक्षित यांनी सांगितलं.
कोण साकारणार थीम? : "मागील अनेक वर्षे बंगाल क्लबच्या दुर्गा पूजेच्या पंडाल प्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई साकारत होते. मात्र त्यांच्या निधीनंतर आता कलादिग्दर्शक निलेश चौधरी हे ऑपरेशन सिंदूरची थीम असलेला पंडाल साकारत आहेत," असं प्रसून रक्षित यांनी सांगितलं. दरम्यान, या पंडालमध्ये लष्करी कारवायांमधील दृश्यं, तोफखाना, सैनिकांचे कट-आउट आणि शौर्याचे प्रतीकात्मक दृश्य आम्ही उभं करत असल्याची माहिती कला दिग्दर्शक निलेश चौधरी यांनी दिली आहे.
विशेष लाईट आणि साउंड शो : "सायरन आणि सिम्युलेटेड ब्लॅकआउटसह एक विशेष लाईट आणि साउंड शो भाविकांना या पंडालमध्ये दाखवण्यात येणार असून ही थीम दुर्गोत्सवात वाईटावर विजय मिळवण्यासारखे आहे," असं बंगाल क्लबचे प्रवक्ते जॉय चक्रवर्ती यांनी म्हटलं आहे. तसंच "बंगाल क्लब हा मागील अनेक वर्षांपासून आपले सामाजिक कार्य करत आला आहे. बंगाल क्लबनं आजपर्यंत अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत. लाखो भाविक कालिका मातेला भक्तीभावानं दानधर्म करतात. या नवरात्र उत्सवात मिळणारे उत्पन्न CRY आणि शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना दिलं जाईल," असंही जॉय चक्रवर्ती यांनी सांगितलं.
मूर्ती 19 फूट उंच : याचबरोबर, प्रसून रक्षित यांनी सांगितलं की, "आमच्या क्लबमध्ये दुर्गा पूजा सुरू झाली, तेव्हा मूर्ती फक्त पाच फूट उंच होती. आज ती 19 फूट उंच आहे. दुर्गा मातेची मुंबईतील सर्वात उंच मूर्ती ही आमच्या मंडळाची असते. आमच्या पद्धती भूतकाळात रुजलेल्या आहेत. पूजा, विधी मुहूर्तानुसार काटेकोरपणे केल्या जातात. पूजेसाठी लागणारे गंगाजल हुगळी नदीतून आणलं जातं आणि कोलकात्यातील कुमारतुलीजवळील नदीच्या मातीपासून आमची दुर्गा मातेची मूर्ती साकारली जाते. माटुंगा येथील मूर्तिकार पिढ्यानपिढ्या ही मूर्ती साकारत आहेत. उत्सव काळात पश्चिम बंगालमधून पारंपारिक ढाकणी म्हणजे ढोलकी वाजवणारे येतील आणि धुनुची नृत्य - तेलाचे दिवे आणि धूप अर्पण विधी संपूर्ण उत्सवात दररोज केला जाईल."
सिंदूर उत्सवानं शेवट : "दसऱ्याला उत्सवाचा शेवट सिंदूर उत्सवानं होईल. या विधीसाठी समुदायातील महिला देवीला आनंदानं निरोप देण्यासाठी एकमेकांना सिंदूर लावतील. उत्सवातील आणखी एक महत्त्वाचा क्षण म्हणजे संधी पूजा, जी अष्टमी आणि नवमीच्या संगमावर केली जाते, ही आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची विधी आहे. ही पूजा म्हणजे देवी दुर्गेनं महिषासुराचा वध केल्याचं प्रतीक आहे. तसंच या महोत्सवाचं उद्घाटन 17 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 7 वाजता राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते होणार आहे," अशीही माहिती प्रसून रक्षित यांनी दिली आहे.
