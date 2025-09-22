ETV Bharat / state

तोफेच्या सलामीनं करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा पहिल्यांदाच 'एआय'चा वापर

शारदीय नवरात्रोत्सवाचा आज पहिला दिवस असल्यामुळे मोठ्या संख्येनं भाविकांनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी मंदिरात गर्दी केली आहे. मंदिरात तोफेची मानाची सलामी देण्यात आली.

Published : September 22, 2025

कोल्हापूर : राज्यभरात आज (22 सप्टेंबर) सोमवारपासून शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवाचा उत्साह मोठ्या उत्साहात पाहायला मिळत आहे. परंपरेनुसार, मंदिरात तोफेची मानाची सलामी देण्यात आली. त्यानंतर मंदिराच्या गाभाऱ्यात विधीपूर्वक घटस्थापना करून उत्सवाची सुरुवात झाली.

अंबाबाईच्या दर्शनासाठी मंदिरात गर्दी : शारदीय नवरात्रोत्सवाचा आज पहिला दिवस असल्यामुळे मोठ्या संख्येनं भाविकांनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी मंदिरात गर्दी केली आहे. मंदिर परिसर भाविकांनी फुलून गेला आहे. अनेक महिला भक्तांनी अंबाबाईला साडी-चोळी, खण आणि नारळ यांची ओटी भरली. घटस्थापनेचा धार्मिक विधी शेखर मुनेश्वर कुटुंबाच्या हस्ते पार पडला. मानाच्या तोफेची सलामी झाल्यानंतर यंदाच्या नवरात्रोत्सवाचा अधिकृत प्रारंभ करण्यात आला.

पहाटे 4 वाजता मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात आले : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक आणि पूर्ण पीठ असलेल्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या नवरात्रोत्सवाला आज पहाटे पासून विधीवत सुरुवात झाली. पहाटे 4 वाजता मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात आले आणि श्री पूजकांकडून घटस्थापनेसाठी आवश्यक तयारी करण्यात आली.

सकाळच्या सत्रात मंदिरात घंटानादानंतर देवीची अभिषेक पूजा आणि आरती करण्यात आली. त्यानंतर मुख्य गाभाऱ्यात पारंपरिक पद्धतीने घटस्थापना करण्यात आली. प्रथेप्रमाणे, घट बसल्यानंतर जाधव कुटुंबीयांकडून तोफेची मानाची सलामी देण्यात आली. यानंतर करवीरवासीय घरोघरी घटस्थापना करतात. या धार्मिक विधीत पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे व्यवस्थापक महादेव दिंडे यांची उपस्थिती होती. घटस्थापनेनंतर आजच्या दिवशी अंबाबाई देवीची श्री कमलाई देवी स्वरूपात सालंकृत पूजा करण्यात येणार आहे.

भाविकांसाठी मंदिरात विशेष व्यवस्था : देशभरातून आलेल्या भाविकांनी पहिल्याच दिवशी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली. भाविकांच्या सोयीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. दर्शनासाठी गाभाऱ्यापर्यंत थेट प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय, मंदिरातील मोठ्या आकाराच्या पायऱ्यांवर रॅम्प लावण्यात आले असून त्यामुळे दर्शन रांगा अधिक वेगाने पुढे सरकत आहेत. यामुळे भाविकांना अधिक सुलभ आणि सुरळीत दर्शन अनुभवता येत आहे.

यंदा 25 ते 30 लाख भाविक येण्याचा अंदाज : अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी देशभरातून 25 ते 30 लाख भाविक येण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने दर्शनासाठी रांगेत उभ्या राहणाऱ्या भाविकांसाठी पत्र्याचे शेड, ठिकठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गरुड मंडप उभारण्याचे कामही सुरू आहे.

गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा पहिल्यांदाच एआय तंत्रज्ञानाचा वापर : गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा पहिल्यांदाच एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, यासाठी स्वतंत्र कक्षाची उभारणी करण्यात आली आहे. अंबाबाई मंदिर परिसरावर 24 तास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तसेच, जिल्हा पुणे पोलीस दलाच्या वतीने मंदिर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

