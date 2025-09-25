ETV Bharat / state

नवरात्र महोत्सव 2025 : पुण्यातील पिवळी जोगेश्वरी मंदिरासंदर्भात जाणून घ्या विशेष माहिती!

ज्या तरुण-तरुणींचं लग्न जमत नाही, अशा भाविकांनी पिवळी जोगेश्वरी मंदिरात जाऊन देवीचं दर्शन घेतल्यास त्यांचं लग्न ठरतं, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.

पुण्यातील पिवळी जोगेश्वरी मंदिरासंदर्भात जाणून घ्या विशेष माहिती! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 5:23 PM IST

पुणे : सध्या सर्वत्र मोठ्या उत्साहात नवरात्र उत्सव सुरू आहे. पुणे शहरातील विविध मंदिरात आकर्षक अशी सजावट करण्यात आली असून नवरात्रोत्सवानिमित्त मोठ्या संख्येनं भाविक देवीचं दर्शन घेत आहेत. पुण्यातील चतुःशृंगी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, ग्रामदैवत तांबडी जोगेश्वरी, काळी जोगेश्वरी मंदिर तसंच पिवळी जोगेश्वरी मंदिर, याठिकाणी नवरात्र उत्सवात अनेक भाविकांची गर्दी होताना दिसून येत आहे.

पिवळी जोगेश्वरी मंदिर : दरम्यान, पुण्यातील शुक्रवार पेठ येथील पिवळी जोगेश्वरी मंदिराचा एक वेगळा इतिहास आहे. ज्या तरुण-तरुणींचं लग्न जमत नाही, अशा भाविकांनी पिवळी जोगेश्वरी मंदिरात जाऊन देवीचं दर्शन घेतल्यास त्यांचं लग्न ठरतं, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. नवरात्रोत्सवानिमित्त अनेक भक्त आवर्जून या देवीच्या मंदिरात दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळं पुण्यातील या पिवळ्या जोगेश्वरी मंदिराचा इतिहास काय आहे? या मंदिराला पिवळी जोगेश्वरी का म्हणतात? याबाबत मंदिराचे विश्वस्त दिनेश कुलकर्णी यांनी माहिती दिली आहे.

300 वर्षांचा इतिहास : मंदिराचे विश्वस्त दिनेश कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या नवरात्र उत्सवात पिवळी जोगेश्वरी मंदिरात नऊ दिवस विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. ज्या तरुण- तरुणींचं लग्न जमत नाही, अशा भाविकांनी या मंदिरात येऊन दर्शन घेतलं. तसंच पिवळे तांदूळ अर्पण केले आणि पिवळी जोगेश्वरी मंदिरात देवीसमोर तांदळाचे नऊ डीग डावीकडून उजवीकडे ठेवलं की लग्न ठरतं. मंदिराच्या इतिहासाबाबत कोणालाच काहीच माहिती नाही. मंदिराचा इतिहास हा 300 वर्षांचा असल्याचं सांगितलं जातं."

देवीची मूर्ती अष्टभुजा स्वरुपातील : "या मंदिराला पिवळी जोगेश्वरी हे देखील का म्हटलं जात याबाबत देखील पूर्ण माहिती नाही. पण ज्या लोकांचं लग्न जमत नाही, त्या लोकांनी आईसाहेब यांचं दर्शन घेतलं की, त्यांच्या अंगाला हळद लागते. त्याचं लग्न जमतं म्हणून देखील पिवळी जोगेश्वरी म्हटलं जातं. तसंच हे महाजन कुटुंबाचं खासगी मंदिर आहे. पिवळी जोगेश्वरी देवीची मूर्ती ही अष्टभुजा स्वरुपातील असून या मूर्तीजवळ गणपती आणि तांदळा स्वरुपातील देवी विराजमान आहे. नवरात्रीचे नऊ दिवस मोर, हत्ती, घोडा, गरुड, सिंह, नंदी अशा विविध वाहनांवर देवी विराजमान होते," असंही मंदिराचे विश्वस्त दिनेश कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

