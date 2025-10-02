सारसबाग नवरात्र उत्सव; श्री महालक्ष्मी देवीला नेसवली तब्बल 16 किलो सोन्याची साडी
दक्षिण भारतातील कारागिरांनी ही सोन्याची साडी 16 वर्षांपूर्वी साकारली होती आणि त्यानंतर सातत्यानं मंदिर प्रशासनाच्या माध्यमातून ही साडी देवीला परिधान करण्याची परंपरा आहे.
Published : October 2, 2025 at 1:44 PM IST
पुणे : सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसऱ्याला देवीला 16 किलो सोन्याची साडी परिधान करण्यात आली आहे. दक्षिण भारतातील कारागिरांनी ही सोन्याची साडी 16 वर्षांपूर्वी साकारली होती आणि त्यानंतर सातत्यानं मंदिर प्रशासनाच्या माध्यमातून ही साडी देवीला परिधान करण्याची परंपरा आहे. श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग, श्री बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल धार्मिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट तर्फे वर्षातून दोनदा ही सोन्याची साडी नेसवली जाते.
प्रतिकात्मक रावणदहन : आज सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दसरा हा सण साजरा होत असून पुण्यातील महालक्ष्मी मंदिरात देखील या सोन्याची साडी परिधान केलेल्या देवीच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक येत आहेत. तसंच आज दसऱ्याच्या निमित्तानं तब्बल 25 फूट उंच प्रतिकात्मक रावणाचे दहन करण्यात येणार आहे. प्रतिकात्मक रावणाचे दहन करुन समाजात स्त्री सबलीकरणाचा संदेश यानिमित्तानं देण्यात येणार आहे.
वर्षातून दोनदा सोन्याची साडी नेसवली जाते : दरम्यान, या सोन्याच्या साडीसंदर्भात विश्वस्त अॅड. प्रताप परदेशी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. ते म्हणाले की, "पुरातन काळापासून दसऱ्याच्या दिवशी सोनं लुटण्याची परंपरा आहे. त्या परंपरेनुसार सोन्याच्या साडीत श्री महालक्ष्मी देवीचे दर्शन भाविकांना व्हावं, याकरिता दसरा आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही साडी देवीला नेसविण्यात येते. ही साडी हैदराबाद येथील कारागिरांनी तयार केली असून जवळपास 6 महिने ही साडी तयार करण्याचं काम सुरु होतं. देवीला एका भक्तानं ही साडी अर्पण केली असून ही साडी तब्बल 16 किलो वजनाची आहे. तसंच आकर्षक असं नक्षीकाम करुन ही सोन्याची साडी साकारण्यात आली आहे. त्यामुळं श्री महालक्ष्मी देवीचे हे सुवर्णवस्त्रातील रुप पाहण्याकरीता देवी भक्तांकडून दरवर्षी गर्दी केली जात आहे," असं अॅड. प्रताप परदेशी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :