खोकला माता, माता माय, शीतला माता : देवींच्या दर्शनानं आजार होतो बरा; शंभर वर्षांची परंपरा आजही जिवंत
शंभर वर्षांपूर्वी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसताना ग्रामीण भागात खोकला माता, माता माय, शीतला माता देवींवर असणारी श्रद्धा हाच आजारांवर इलाजाचा मार्ग होता.
Published : September 28, 2025 at 6:23 PM IST
अमरावती : खोकला झाला तर खोकला मातेचं दर्शन, ताप आला तर शीतला मातेची पूजा, मोठी रोगराई पसरली तर माता मायचा नवस या अशा प्रथा आज अंधविश्वासात मोडणाऱ्या. मात्र शंभर वर्षांपूर्वी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसताना ग्रामीण भागात या देवींवर असणारी श्रद्धा हाच आजारांवर इलाजचा मार्ग होता. गावातील आयुर्वेदिक औषधीचे जाणकार या देवींच्या माध्यमातूनच रुग्णांवर औषधोपचार करायचे. आज डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय सुविधा ग्रामीण भागात पोहचल्या असताना गावाबाहेर असणाऱ्या खोकला माता, शीतला माता, माता माय या देवींची आता केवळ पूजा केली जाते. अमरावती जिल्ह्यात चंदूर बाजार तालुक्यात शिरजगाव इथं गावाबाहेर आजही या देवींचं अस्तित्व त्यांचं मंदिर हे नजरेत भरणारं आहे.
पूर्वी देवीची पूजा हाच इलाज : "फार पूर्वी म्हणजे शंभर वर्षांपूर्वी गावात कोणाला ताप आला, खोकला झाला, सर्दी झाली की डॉक्टर वगैरे ठाऊक नव्हते. अशा परिस्थितीत आयुर्वेदिक औषधीचे जाणकार देवीच्या नावावर आजारांवर औषध द्यायचे. यासाठी गावाबाहेर देवीच्या मंदिरात रुग्णांना यावं लागायचं. देवीची पूजा व्हायची. आज देखील अनेक जण बरं वाटलं नाही की देवीच्या दर्शनाला येतात. यासह घरात कोणी आजारी राहू नये, यासाठीही देवीची पूजा अनेक जण करतात," असं शिरकाव येथील रहिवासी अरुण गवळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
असा व्हायचा इलाज : "पूर्वी ताप आला, खोकला झाला, गौर निघणं अशा आजारात या देवाजवळ रुग्णांना कडू निंबाचे पानं तसेच कडू निंबाचा रस दिला जायचा. औषध म्हणून हे फार कडवट असलं तरी देवीचा प्रसाद किंव्हा तीर्थ म्हणून रुग्ण श्रद्धेनं याचं सेवन करत. यासोबतच इतर और्यवेदिक औषधी सुद्धा पूजेच्या माध्यमातून जाणकार रुग्णांना देत असत. आजारावर इलाज व्हावा यासाठी देवाची श्रद्धा हाच जुन्या काळी मुख्य पर्याय होता. देवीवर असणाऱ्या विश्वासामुळच पूर्वी प्लेग सारख्या महामारीच्या काळातही याठिकाणी आयुर्वेदिक काढे वगैरेच्या माध्यमातून अनेकांचा इलाज केला," असं अरुण गवळी यांनी सांगितलं.
'असं' आहे देवींचं वैशिष्ठ :
- शीतला माता : देवी, गोवर, ताप या आजारांशी या देवीचा संबंध जोडला गेलाय. नवरात्रोत्सवात अनेक जण देवीच्या दर्शनाला येतात.
- खोकला माता : लहान मुलांना खोकला, सर्दी ताप झाल्यावर खोकला मातेला नवस बोलला जायचा. याठिकाणी कडू निंबाची पानं देवीच्या डोक्यावर ठेऊन त्यांचा काढा प्यायला दिला जायचा.
- माता माय : माता माय ही गावाचं रक्षण करणारी देवी आहे. गावात रोगराई पसरू नये, यासाठी अनेकदा ग्रामस्त एकत्र या देवीची पूजा करतात.
मंदिर परिसर शांत आणि प्रसन्न : "शिरजागव इथं गावाबाहेर असणारी खोकला माता, शीतला माता आणि माता माय नदीच्या काठावर शांत ठिकाणी आहे. खोकला मातेचं दर्शन रस्त्यावरच होतं. तर शीतला माता आणि माता माय या जमिनीपासून खाली आहेत. याठिकाणी ग्रामस्थांनी खालच्या भागात मंदिर उभारलं. विविध देवतांच्या चित्रांनी ते सुशोभित केलंय. मंदिराखाली उतरताना भाविकांना सर्वात आधी गणपतीचं दर्शन होतं. त्यानंतर माता माय आणि खाली छोट्या भुयारात शीतला माता आहे. नदीच्या दिशेनं मंदिराच्या भिंतीवर सिंहाची मूर्ती लक्षवेधी आहे. हा संपूर्ण परिसर अतिशय शांत आणि प्रसन्न आहे. आता नवरात्रोत्सवात भाविक याठिकाणी दर्शनाला येतात. चैत्र नवरात्रात मात्र याठिकाणी मोठी गर्दी होते," असं अरुण गवळी यांनी सांगितलं.
