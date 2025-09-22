चिखलदऱ्यात देवी पाँईटमध्ये ध्वजवंदनानंतर घटस्थापना; पांडवांनी देवीची स्थापना केल्याची आहे श्रद्धा
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी चिखलदऱ्यातील देवी पॉईंट येथे धार्मिक विधींना सुरुवात झाली. सकाळी मंदिरातील पुजाऱ्यांनी दगडी कपारीवर असलेल्या उंच पहाडावर ध्वजाला वंदन करून उत्सवाची सुरुवात केली.
अमरावती : देवी पॉईंट हे चिखलदरा येथील प्रसिद्ध धार्मिक आणि पर्यटन स्थळ आहे. या ठिकाणी पहाडाच्या कपारीत असलेल्या गाभाऱ्यात देवीचं दर्शन होतं. हे स्थान मेळघाटातील आदिवासी बांधवांसाठी अत्यंत श्रद्धेचं मानलं जातं. नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी मेळघाटातील विविध भागांमधून आलेले शेकडो आदिवासी बांधव देवीच्या दर्शनासाठी उपस्थित होते. आज सोमवारी (22सप्टेंबर) सकाळी घटस्थापनेनंतर सातपुडा पर्वतरांगेत नवरात्रोत्सवाला औपचारिक सुरुवात झाली.
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी चिखलदऱ्यातील देवी पॉईंट येथे धार्मिक विधींना सुरुवात झाली. सकाळी मंदिरातील पुजाऱ्यांनी दगडी कपारीवर असलेल्या उंच पहाडावर नव्या ध्वजाला वंदन करून उत्सवाची सुरुवात केली. त्यानंतर श्री अंबादेवी मंदिर संस्थानचे सचिव देविदास हाते यांनी सपत्नीक देवीचा अभिषेक करून विधीवत घटस्थापना केली.
पांडवांनी देवीची स्थापना केली, अशी आख्यायिक : उंच पहाडाच्या कपारीत असलेल्या या देवीची स्थापना पांडवांनी केल्याची मान्यता आहे. 12 वर्षांच्या अज्ञातवासात पांडवांचं वास्तव्य सातपुडा पर्वतरांगेतील विराटराजाच्या राज्यात झाल्याचं मानलं जातं. त्या काळात जंगल परिसरात आपली आराध्य देवता असावी, या हेतूनं पांडवांनी या कपारीत देवीची स्थापना केली, अशी स्थानिक आख्यायिका आहे. या कपारीत देवीची पूजा दोन स्वरूपांत केली जाते. एक म्हणजे दगड रचून केलेल्या रूपाची आणि दुसरं म्हणजे सुबक मूर्तीच्या रूपातील देवीची पूजा असते. नवरात्रोत्सवात या ठिकाणी आदिवासी समाजाचा विशेष उत्साह पाहायला मिळतो.
देवी पॉईंट येथून चंद्रभागा नदीचा उगम : देवी पॉईंट येथील पहाडाच्या कपारीत असलेल्या गुफेच्या समोर सतत पाण्याचे थेंब टपकत असतात. काही ठिकाणी पाण्याची मोठी धार धबधब्याच्या स्वरूपात कोसळते. या धबधब्याचं पाणी आणि कपारीतून झिरपणारे पाणी हेच चंद्रभागा नदीचं उगमस्थान आहे. हे सर्व पाणी देवीच्या कपारीसमोर असलेल्या मोठ्या कुंडात जमा होते. त्यानंतर समोर खोल दरीतून वाहत जातं. या पाण्याचा प्रवाहच चंद्रभागा नदी आहे. चिखलदऱ्याच्या खाली मोझरी, पुढे अचलपूर आणि दर्यापूर येथून चंद्रभागा नदी वाहते. त्यानंतर पूर्णा नदीशी मिळून जाते.
माजी मुख्यमंत्री सुधाकर नाईकांमुळं झाला कायापालट : माजी मुख्यमंत्री सुधाकर नाईकांच्या प्रयत्नांमुळे चिखलदरा येथील देवीच्या आराधनेत मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी चिखलदरा येथील देवीला आदिवासींची देवी म्हणून ओळखले जात असे. कपारीत नवस म्हणून कोंबड्या आणि बकऱ्यांचा बळी देण्याची प्रथा चालू होती. पण, आता ही प्रथा बंद झाली आहे. याचं श्रेय माजी मुख्यमंत्री सुधाकर नाईकांना जातं. 1984-85 मध्ये सुधाकर नाईक यांनी या धार्मिक स्थळाची जबाबदारी अमरावतीतील श्री अंबादेवी मंदिर संस्थेकडे देण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या विनंतीला मान देत, मंदिर संस्थेनं देवी पॉइंटचा कारभार हाती घेतला.
नवरात्रोत्सव कसा साजरा केला जातो? : आजच्या काळात या ठिकाणचा नवरात्रोत्सव महोत्सव पूर्णपणे बदलला आहे. श्री अंबादेवी मंदिर संस्थेचे उपाध्यक्ष हेमंत डोंगरे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं की, आजच्या नवरात्रोत्सवात रोज सकाळी आणि सायंकाळी पूजा-आरती होते. मंदिर परिसरात दिवसभर भजन होते. तर विजयादशमीला उत्सवमूर्तीची भव्य मिरवणूक काढली जाते. यामुळे देवीच्या आराधनेला एक आधुनिक आणि सांस्कृतिक रुप मिळालं आहे.
आदिवासी परंपरेनुसार देवाच्या द्वाराजवळ लिंबू वाहण्याची प्रथा आहे. चिखलदऱ्यात देवीच्या कपारी असलेल्या परिसरात जेथे खाली उतरावं लागतं, तिथं प्रवेशद्वार उभारण्यात आलं आहे. या प्रवेशद्वाराच्या एका बाजूला कोरकू जमातीतील आदिवासी बांधव त्यांच्या प्रथेनुसार प्रवेशद्वाराची ज्योत पेटवून पूजा करतात.
द्वारकानाथला वाहतात लिंबू : या वेळी दोन-तीन लिंबू या ठिकाणी वाहिले जातात. त्याच ठिकाणी नारळ फोडण्याचीही परंपरा आहे. देवीच्या मंदिरात जाण्यासाठी हा द्वारकानाथ आहे. द्वारकानाथची पूजा केल्याशिवाय देवीच्या दर्शनासाठी पुढे जाणं शक्य नसतं, असे आदिवासी भाविक कालूराम चतुरकर यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं. तसेच, देवीच्या कपारीसमोर असलेल्या इतर देवतांच्या पूजेतही नारळ आणि लिंबू फोडून वाहण्याची प्रथा आहे. चिखलदऱ्यातील देवीच्या दर्शनाला आदिवासी बांधव हे श्रद्धेनं आवर्जून येतात. नारळ, लिंबू, दिवा, हळद, कुंकू अशा सर्व पूजे साहित्यासह देवीच्या दर्शनाला येतात. कपारीतील देवीच्या गाभाऱ्यासमोर अनेकदा महिलांच्या अंगात काही काळासाठी देवी येण्याचा प्रकार पाहायला मिळतो. अशावेळी त्या महिलेच्या घरातील सदस्य तिची पूजा करतात.
नवस फेडण्याचीही प्रथा : देवीला बोललेला नवस फेडण्याचीही आदिवासी बांधवांमध्ये प्रथा आहे. मंदिर परिसरात कोणालाही पशू बळी देण्याची परवानगी नाही, तरीही काही भाविक देवाला बकरी वाहिली असल्याचं समजून एखादी बकरी मंदिर परिसरात सोडून निघून जातात. आश्विन महिन्यातील नवरात्रोत्सवापेक्षा चैत्र महिन्यातील नवरात्रोत्सवाला आदिवासी बांधव जास्त महत्त्व देतात. चैत्र नवरात्रोत्सवात देवीच्या नवसाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात कोंबड्या आणि बकऱ्यांचा बळी दिला जातो. मात्र, मंदिर परिसरात बळी देण्यावर बंदी आहे. मुख्यत्वे मंदिरालगत बळी देण्याचा प्रकार जंगल परिसरात होतो, असे हेमंत डोंगरे यांनी सांगितलं.
रोषणाईनं झळकला मंदिर परिसर : नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिराची कपार असलेला पहाड, पाण्याचा कुंड आणि संपूर्ण परिसर रोषणाईने उजळून निघालाय. मंदिराच्या परिसरात दिवसा भव्य यात्रा भरली आहे. या यात्रेत आकाश पाळण्यासह विविध प्रकारचे पाळणे दिसतात. तसेच हत्ती आणि उंटावरून सफारी करण्याची सुविधादेखील उपलब्ध आहे.
- अष्टमीला भक्तांना साड्यांचं वितरण: नवरात्रोत्सवात देवीला ओटीत मोठ्या प्रमाणात साड्या येतात. या साड्या बाहेर विकल्या जात नाहीत. तर अष्टमीच्या दिवशी देवीच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांना प्रसाद म्हणून वितरित केल्या जातात, असं हेमंत डोंगरे यांनी सांगितलं.
वाघामुळे भीतीचं वातावरण : मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत वाघांमुळे सहा जणांनी जीव गमावला. यामुळे परिसरात वाघाच्या भीतीचे सावट आहे. चिखलदऱ्यातदेखील गत 7 दिवसांपासून अनेकांना वाघ दिसला आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवावर वाघाच्या भीतीमुळे काळजीचं सावट आहे. वन विभागाकडून अंधार पडल्यावर घराबाहेर जाण्यास काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. याच काळजीत श्री अंबादेवी मंदिर संस्थेकडूनही सुरक्षिततेसाठी योग्य खबरदारी घेतली जात आहे, असे हेमंत डोंगरे यांनी सांगितलं.
