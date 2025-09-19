ETV Bharat / state

चनिया-चोली ते इंडो-वेस्टर्न... परंपरेला ट्रेंडी टच, नवरात्रीत फॅशनचा रंगीबेरंगी थाट!

नवरात्रीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. 9 दिवस रंगणाऱ्या या उत्सवानिमित्त बाजारात विविध प्रकारचे पोशाख उपलब्ध झाले आहेत.

Navratri 2025
नवरात्री (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 8:01 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 9:26 AM IST

मुंबई : नवरात्र हा केवळ धार्मिक सण नसून, रंग, गरबा, दांडिया, दागिने आणि पारंपरिक पोशाख यांचा एक सुंदर संगम आहे. दरवर्षी या सणामध्ये नव्या आणि अनोख्या फॅशनचं दर्शन घडतं. ज्या त्या वर्षी लोकप्रिय असलेल्या टीव्ही मालिकांतील किंवा चित्रपटांतील कपडे आणि दागिने यांची झलक गरबा-दांडियामध्ये सहभागी होणाऱ्या युवक-युवती आणि महिलांमध्ये दिसून येते. यंदाही तरुण पिढीनं पारंपरिकतेचा गाभा जपलाच आहे, शिवाय त्याला विविध अ‍ॅक्सेसरीजची जोड देत आधुनिकतेची झलकदेखील दाखवून दिली आहे.

Navratri 2025
नवरात्री फॅशन (ETV Bharat)

आधुनिकतेला परंपरेची जोड : यंदा नवरात्रीसाठी बाजारपेठेत विविध प्रकारचे पोशाख उपलब्ध झाल्यामुळे तरुणाईला निवड करताना अधिक पर्याय मिळत आहेत. मात्र, या सर्व पर्यायांमध्ये पारंपरिक चनिया-चोलीचं महत्त्व अजूनही कायम आहे. आधुनिक डिझाईन्स आणि हलक्या फॅब्रिक्सचा वापर केल्यामुळे पारंपरिक असतानाही हा पोशाख जड किंवा अस्वस्थ करणारा वाटत नाही. त्यामुळे नृत्य करताना मोकळेपणानं आणि सहजतेनं हालचाल करता येते. पारंपरिकतेची ही ओळख जपतच आजच्या तरुणाईनं फॅशनमध्ये नव्या कल्पनांची छटा मिसळली आहे.

चमकदार मिरर-वर्क, बांधणी प्रिंट्स आणि हातानं केलेली एम्ब्रॉयडरी या पारंपरिक घटकांमुळे पोशाखाला सांस्कृतिक बाज मिळतो. याचबरोबर यंदा इंडो-वेस्टर्न पोशाखांचीही विशेष क्रेझ पाहायला मिळत आहे. लेहेंगासोबत क्रॉप टॉप, धोती पँट्ससोबत एम्ब्रॉयडर्ड जॅकेट किंवा पारंपरिक टोप्यांची जुळवाजुळव करत तरुणाई नवे ट्रेंड सेट करत आहे.

Navratri 2025
नवरात्री फॅशन (ETV Bharat)

रंगांच्या निवडीतही ठरावीक साचे मोडले गेले आहेत. लाल, गुलाबी, ऑरेंज, रॉयल ब्लू यांसारखे गडद रंग लोकप्रिय असतानाच, काही पोशाख पेस्टल आणि ज्वेल टोन रंगांमुळेही उठून दिसत आहेत. एकूणच, यंदाच्या नवरात्रीत तरुणाईनं परंपरा आणि आधुनिकतेची सुरेख सांगड घालत फॅशनमध्ये नवचैतन्य निर्माण केलं आहे.

Navratri 2025
नवरात्री फॅशन (ETV Bharat)

हटके अक्सेसरीज : यंदाच्या नवरात्रीत केवळ कपड्यांपुरतेच नव्हे, तर अ‍ॅक्सेसरीज आणि दागिन्यांमध्येही लक्षणीय बदल पाहायला मिळतो आहे. विशेषतः ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरीचा ट्रेंड सध्या चांगलाच झपाटलेला असून, तरुणाईनं त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. मोठे झुमके, चांदबली, स्टेटमेंट नेकलेस, तसेच, कुंदन चोकर यांसारख्या दागिन्यांना विशेष मागणी आहे.

या दागिन्यांमध्ये मांगटीका, माथा पट्टी यांसारखे पारंपरिक अलंकार सौंदर्याची झलक देतात, अशी माहिती व्यापारी रोहन शहा यांनी दिली. याशिवाय रंगीबेरंगी बांगड्या, बाजूबंद आणि कमरबंध यांसारख्या अ‍ॅक्सेसरीजमुळे सौंदर्यात आणखी भर पडत आहे.

दागिन्यांच्या डिझाइन्समध्येही भारतीय संस्कृतीचं प्रतिकात्मक दर्शन घडतं. मोर, हत्ती, कमळ यांसारख्या पारंपरिक चिन्हांचा वापर करून तयार केलेले दागिने सध्या विशेष लोकप्रिय ठरत असल्याचं शहा सांगतात.

Navratri 2025
नवरात्री फॅशन (ETV Bharat)

कोल्हापुरी इथंही भारी : यंदा नवरात्रीच्या फॅशनमध्ये पादत्राणांचाही विशेष ठसा उमटला आहे. मोजड्या, कोल्हापुरी चपला आणि जरी-वर्क असलेल्या पारंपरिक मोजड्या यांना मोठी पसंती मिळत आहे. या पादत्राणांचे डिझाईन फॅशनेबल असूनही त्या नृत्यासाठी आरामदायक असल्यामुळे गरब्याच्या मैदानात त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

हातातील अ‍ॅक्सेसरीमध्येही बदल जाणवतो आहे. पारंपरिक पोटली बॅग्स, तसेच बीडवर्क किंवा मिरर-वर्क असलेल्या स्लिंग बॅग्स संपूर्ण पोशाखाला पूरक ठरतात आणि लूक अधिक उठावदार करतात.

Navratri 2025
नवरात्री फॅशन (ETV Bharat)

