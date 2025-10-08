ETV Bharat / state

दाट धुक्यातही विमान बिनदिक्कत उतरणार; 'ही' आहेत जगातल्या सर्वात सुरक्षित नवी मुंबई विमानतळाची वैशिष्ट्ये...

नवी मुंबई विमानतळाची वास्तुकला सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.'तरंगणारे कमळ' ही थीम परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम दर्शवते.

Navi Mumbai international airport inauguration
नवी मुंबई विमानतळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज (बुधवारी) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (NMIA) उद्घाटन होत आहे. हा 19 हजार 650 कोटी रुपयांचा ग्रीनफिल्ड प्रकल्प मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ताण कमी करून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि शाश्वत विकासाला नवी गती देण्यासाठी सज्ज आहे. अदानी समूह आणि सिडकोच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारलेला हा विमानतळ केवळ एक वाहतूक केंद्र नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) प्रगतीचे प्रतीक आहे. त्यामुळं या विमानतळाच्या वैशिष्ट्यांचा, वास्तूकलेचा आणि भविष्यातील योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊया...

Navi Mumbai international airport inauguration
नवी मुंबई विमानतळ (ETV Bharat Reporter)

जगातील सर्वात सुरक्षित विमानतळ : नवी मुंबई विमानतळाची वास्तुकला सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. लंडनस्थित प्रख्यात 'झहा हदीद आर्किटेक्ट्स' यांनी डिझाइन केलेला हा विमानतळ भारताचे राष्ट्रीय फूल असलेल्या कमळापासून प्रेरित आहे. 'तरंगणारे कमळ' ही थीम परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम दर्शवते. टर्मिनलमध्ये 12 शिल्पात्मक खांब कमळाच्या पाकळ्यांप्रमाणे उघडताना दिसतात, तर 17 मोठे खांब या भव्य संरचनेला आधार देतात. 1 हजार 160 हेक्टरवर पसरलेल्या या प्रकल्पात पर्यावरणपूरक डिझाइन, आधुनिक लायटिंग आणि विस्तृत हॉलचा समावेश आहे. पाऊस आणि धुक्याच्या काळात सुरक्षित लँडिंगसाठी अत्याधुनिक कॅटेगरी-III इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टम (ILS) बसवण्यात आली आहे, जी 300 मीटर दृश्यमानतेतही विमान उतरवू शकते. यामुळं नवी मुंबई विमानतळ जगातील सर्वात सुरक्षित आणि कार्यक्षम विमानतळांपैकी एक ठरेल.

Navi Mumbai international airport inauguration
नवी मुंबई विमानतळ (ETV Bharat Reporter)

पहिल्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये : आज उद्घाटन झाले असले तरी, व्यावसायिक विमानसेवा डिसेंबर 2025 पासून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात एक टर्मिनल आणि एक धावपट्टी कार्यरत असेल, ज्याची वार्षिक प्रवासी क्षमता 2 कोटी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता आहे. विमानतळावर चार मुख्य प्रवेशद्वार (अल्फा, ब्रावो, चार्ली आणि डेल्टा) आणि 88 चेक-इन काऊंटर आहेत. यापैकी 66 कर्मचारी-चालित आणि 22 सेल्फ चेक-इन काऊंटर आहेत. सुरुवातीला विमानसेवा सकाळी 8 ते संध्याकाळी 8 या वेळेतच उपलब्ध असेल आणि तासाला 10 विमानांचे टेक-ऑफ आणि लँडिंग होईल. पूर्ण क्षमतेनं हा विमानतळ तासाला 40 विमानं हाताळू शकेल. याशिवाय, Gen-Z प्रवाशांसाठी Digi-Yatra तंत्रज्ञान लागू करण्यात आले आहे.

काय आहेत जगातल्या सर्वात सुरक्षित नवी मुंबई विमानतळाची वैशिष्ट्ये? (ETV Bharat Reporter)


आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक केंद्राचा दर्जा : नवी मुंबई विमानतळाला दुबई आणि लंडन हीथ्रोच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक केंद्राचा (Aviation Hub) दर्जा मिळाला आहे. चार टर्मिनल आणि दोन समांतर धावपट्ट्यांसह, पूर्ण क्षमतेनं हा विमानतळ 9 कोटी प्रवासी आणि 3.25 दशलक्ष मेट्रिक टन कार्गो हाताळू शकेल. अदानी समूहानं पहिल्या टप्प्यासाठी 20 हजार कोटी रुपये गुंतवले असून, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 30 हजार कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक जाहीर केली आहे. दुसऱ्या टर्मिनलच्या डिझाइनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील प्रमुख शहरांशी जोडणारे हे विमानतळ आशियातील प्रमुख एव्हिएशन हब बनण्याच्या मार्गावर आहे. याशिवाय, लो-कॉस्ट कॅरियर टर्मिनलची वार्षिक क्षमता 20 लाख प्रवाशांची असणार आहे.

Navi Mumbai international airport inauguration
नवी मुंबई विमानतळ (ETV Bharat Reporter)

पर्यावरणपूरक आणि प्रवासी-स्नेही सुविधा : नवी मुंबई विमानतळ उभारताना पर्यावरणपूरक डिझाइन आणि हरित संकल्पनांचा वापर करण्यात आला आहे. 5G कनेक्टिव्हिटी, वॉटर टॅक्सी, आणि 'मुंबई वन' या इंटिग्रेटेड मोबिलिटी ॲपद्वारे प्रवास सुलभ होईल. जेएनपीटी बंदराशी जवळीक असल्याने लॉजिस्टिक्सला चालना मिळेल. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक नॅव्हिगेशन आणि सेफ्टी सिस्टमचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

Navi Mumbai international airport inauguration
नवी मुंबई विमानतळ (ETV Bharat Reporter)



देशाच्या आर्थिक प्रगतीत भर घालणार : नवी मुंबई विमानतळ पूर्ण झाल्यावर पनवेल, उलवे, आणि खारघर येथील रिअल इस्टेटला चालना मिळेल. लाखो रोजगार निर्माण होतील आणि शहरी विकासाला गती मिळेल. मुंबईशी जोडण्यासाठी बीकेसी ते विमानतळ बोगदा बांधण्याची शक्यता तपासली जात आहे. अटल सेतू आणि मेट्रो लाईन-3 यांसारख्या प्रकल्पांमुळं हा विमानतळ दुबई किंवा लंडनसारखा अनुभव देईल. त्यामुळं हे विमानतळ मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक स्तरावर नेईल, आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीत मोलाची भर घालेल.

Navi Mumbai international airport inauguration
नवी मुंबई विमानतळ (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. मुंबई विमानतळावरून तीन बोगस कस्टम अधिकाऱ्यांना अटक, चौकशी सुरू असल्याची सीमाशुल्क विभागाची माहिती
  2. कोची टस्कर्सना 538 कोटी देण्याच्या निर्णयाविरोधत बीसीसीआय पुन्हा हायकोर्टात, गुरुवारी अंतिम सुनावणी
  3. मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे अपघात; रिंगस-श्रीमाधोपूर कॉरिडॉरवर वाहतूक विस्कळीत
Last Updated : October 8, 2025 at 3:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळनरेंद्र मोदीजगातील सर्वात सुरक्षित विमानतळपर्यावरणपूरक सुविधाNAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.