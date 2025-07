ETV Bharat / state

'माता नव्हे तू वैरिणी' १५ दिवसाच्या तान्हुल्याला रेल्वे स्थानकात सोडून मातेचे पलायन - WOMAN ABANDONS BABY

नवी मुंबई : 'माता नव्हे तू वैरिणी' ही उक्ती खरी ठरवत 15 दिवसाच्या तान्हुल्याला रेल्वे स्थानकात सोडून एका महिलेनं पलायन केलं आहे. सीएसएमटी पनवेल लोकलमध्ये 15 दिवसांच्या तान्ह्या बाळाला सहप्रवासी तरुणींच्या हातात देत महिला फरार झाल्याची घटना नवी मुंबई शहरात घडली आहे. संबधित फरार महिलेविरोधात भारतीय दंड संहिता कलम ९३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मदतीच्या बहाण्यानं बाळ दोन तरुणींच्या हातात दिलं : हार्बर रेल्वेमार्गावरील सीवूड्स स्थानकात सोमवारी (30 जून) दुपारी एक धक्कादायक प्रकार घडला. सीएसटीहून पनवेलकडं जाणाऱ्या लोकलमध्ये प्रवास करणाऱ्या एका अनोळखी महिलेनं तिच्या अवघ्या 15 दिवसांच्या तान्ह्या बाळाला सहप्रवासी तरुणीच्या हातात देऊन फरार झाली. संबधित महिला अंदाजे 30 ते 35 वयोगटातील आहे. तिनं मदतीच्या बहाण्यानं बाळ दोन तरुणींच्या हातात दिलं. संबधित प्रकार नवी मुंबईतील सीवूड्स रेलवे स्थानकात घडला. बाळाला आई सोडून गेलेल्या घटनेविषयी माहिती देताना पोलीस (Source- ETV Bharat Reporter)

