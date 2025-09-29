ETV Bharat / state

नऊ दिवस बसायचं नाही, उभं राहूनच झोपायचं! साताऱ्यातील बारा बलुतेदारांच्या गावची अनोखी परंपरा

साताऱ्यातील पांडे गावात नवरात्रौत्सवात भाविक एक अनोखी उपासना करतात. त्याला उभ्याची नवरात्र म्हटलं जातं. ही परंपरा साधारणतः साडेतीनशे वर्ष जुनी आहे.

navaratri festival 2025
बारा बलुतेदारांच्या गावची अनोखी परंपरा (Source- ETV Bharat Reporter)
सातारा - वाई तालुक्यातील बारा बलुतेदारांच्या पांडे गावात साडेतीनशे वर्षांची अनोखी परंपरा पाहायला मिळते. उपवास करणारे भक्त नऊ दिवस मंदिरात बांधलेल्या पाळण्यावर छाती टेकवून आणि एक पाय वर घेऊन उभ्या उभ्या झोपतात. त्याला 'उभ्याची नवरात्र' असंही म्हटलं जातं.



साडेतीनशे वर्षांची परंपरा - पांडे गावात काळभैरवाचं जागृत स्थान आहे. त्याठिकाणी कडक उपासना केल्यास मनोकामना पूर्ण होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. दुर्गादेवीच्या उत्सवात भक्त ही उपासना करतात. ही परंपरा साडेतीनशे वर्ष जुनी आहे. पांडे गावातील ३५० ते ४०० लोक उपवास करतात. दिवसभर काळभैरवाची पूजा करतात. हातात काठी घेऊन गावभर आरती करतात. आपल्या मनातून इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवीला नवस केला जातो. नवसासाठी हा कडक उपवास केला जातो.

नऊ दिवस बसायचं नाही, उभं राहूनच झोपायचं! नवरात्रीत उपासकांनी बसायचं नाही. उभं राहूनच झोपायचं, अशी ही उपासना असते. त्यामुळे मंदिरात बांधलेल्या पाळण्यावर छाती टेकवून आणि एक पाय वर घेऊन उभ्या उभ्या ते झोप घेतात. नऊ दिवस कडक उपवास, तेल, मीठ, तिखटाचा पूर्णपणे त्याग केला जातो. नऊ दिवस ते केवळ साबुदाण्याची गोड खीर, फलाहार आणि दूध घेतात.


झोपेसाठी पाळण्याचा वापर- संपूर्ण नऊ दिवस उपासक काठीच्या आधाराने उभेच असतात. तसेच पायात चप्पल घालत नाहीत. सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास आरती होते. मुस्लीम बांधव देखील नऊ दिवस उभ्याची नवरात्र करतात. सेवा जितकी कडक, तितकं फळ चांगलं मिळतं, अशी उपासकांची श्रद्धा आहे. दुर्गादेवीवरील अनोखी श्रद्धा हे पांडे गावच्या नवरात्रौत्सवाचे वैशिष्ट्य असून त्याला साडे तीन शतकांची परंपरा आहे.

दक्षिण काशी' म्हणून प्रसिद्ध वाई शहर- कृष्णा नदीवर वसलेले वाई शहर हे 'दक्षिण काशी' म्हणून प्रसिद्ध आहे. ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळे, विशेषतः पुरातन मंदिरांसाठी वाईला ओळखले जाते. वाईमधील नदी घाटांचा उपयोग पूर्वी उपासनेसाठी आणि पेशवे काळात धार्मिक कार्यासाठी व्हायचा. वाईमध्ये अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत. त्यामध्ये किकली गावातील पुरातन भैरवनाथ मंदिरातील पटखेळांचे संशोधनही करण्यात आलं आहे. त्यावरून वाई तालुक्याचं प्राचीन, धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या असलेलं महत्त्व अधोरेखित होतं.

पांडे गाव नवरात्र अनोखी परंपराSTANDING NAVRATRI RITUALPANDHE VILLAGE TRADITIONNAVARATRI FESTIVAL 2025

