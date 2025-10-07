ETV Bharat / state

जंगल गस्त! वन कर्मचाऱ्यांचा दैनंदिन कामाचा निसर्गप्रेमींनी घेतला अनुभव

वन्यजीव सप्ताहअंतर्गत चिखलदरा येथील वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था येथून वैराट जंगल परिसरात चाटीबल्डा जंगलातील संरक्षण कॅम्पपर्यंत 10 किलोमीटर घनदाट जंगल मार्गानं वन्यजीवप्रेमींना जंगलगस्तीचा अनुभव घेता आला.

Nature lovers experienced the daily work of forest workers
वन कर्मचाऱ्यांचा दैनंदिन कामाचा निसर्गप्रेमींनी घेतला अनुभव (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 3:06 PM IST

अमरावती- जंगलात असणारा वाघ सुरक्षित आहे का? वाघांनं जंगलात फिरायला नवा कोणता मार्ग निवडला का? हरिण, सांबर अशा तृणभक्षी प्राण्यांना पुरेसं गवत आणि पाणी मुबलक उपलब्ध आहे का?. शिकारी वगैरे जंगलात कुठे शिरले तर नाहीत ना, अशा जंगलातील प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवणं हे वन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं काम असतं. चार ते पाचच्या संख्येत असणाऱ्या वनमजुरांच्या चार ते पाच तुकड्यांच्या माध्यमातून जंगलात रोज नियमित पायी गस्त घातली जाते. वन्यजीव सप्ताह अंतर्गत चिखलदरा येथील वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था येथून वैराट जंगल परिसरात चाटीबल्डा या जंगलातील संरक्षण कॅम्पपर्यंत सुमारे 10 किलोमीटर घनदाट जंगल मार्गानं वन्यजीवप्रेमींना या जंगलगस्तीचा अनुभव घेता आला.

वन कर्मचाऱ्यांचा दैनंदिन कामाचा निसर्गप्रेमींनी घेतला अनुभव (Source- ETV Bharat)

थरारक अनुभव आणि भरपूर माहिती : वाहनगस्तीच्या मार्गावरून सुरुवातीला सुरू झालेला प्रवास काही वेळातच जंगलाच्या आडमार्गावर गेला. नियमानुसार हातात कुऱ्हाड घेतलेला वनमजूर सर्वात समोर होता, तर सर्वात मागेदेखील वनकर्मचारी या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी होते. वाटेत वाघाची विष्ठा दिसली की तिचं निरीक्षण करत त्या विष्ठेत कोणत्या प्राण्याचे केस आहेत, याची माहिती वनकर्मचाऱ्यांच्या वतीनं देण्यात आली. जंगलातील विविध वनौषधींची झाडं, गवताचे प्रकार याची माहितीदेखील वन्यजीवप्रेमींना मिळाली.

Nature lovers experienced the daily work of forest workers
वन कर्मचाऱ्यांचा दैनंदिन कामाचा निसर्गप्रेमींनी घेतला अनुभव (Source- ETV Bharat)

पक्षी आणि पाणवठ्याची माहिती : या मोहिमेत काही अंतरावर सहभागी झालेले मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प चिखलदरा वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल धाईत यांनी जंगलातील पाणवठ्याची माहिती दिली. जंगलात सद्यस्थितीत तलावांत भरपूर पाणीसाठा असला तरी काही कृत्रिम पाणवठे कायम पाण्यानं भरून ठेवले जातात. या जंगलात एकूण साडेतीनशेच्या आसपास पक्षी आहेत, अशी माहितीदेखील राहुल धाईत यांनी दिली.

Nature lovers experienced the daily work of forest workers
वन कर्मचाऱ्यांचा दैनंदिन कामाचा निसर्गप्रेमींनी घेतला अनुभव (Source- ETV Bharat)

अशी केली जाते जंगल गस्त : जंगलात कोणीही अवैधरीत्या झाडांची छाटणी होणार नाही, याबाबत आमचे गस्तीवर असणारे चौकीदार दिवसभर वेगवेगळ्या कम्पार्टमेंट आठ ते दहा किलोमीटर गस्त घालतात, अशी माहिती वनरक्षक मुकेश जावरकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. या गस्तीदरम्यान कोणत्या वन्यप्राण्याला काही त्रास आहे का? कोणता प्राणी जखमी आहे का? हेसुद्धा पाहतो. एखादा प्राणी जखमी असल्याचं लक्षात आलं की वरिष्ठांना माहिती देऊन त्याच्या इलाजची व्यवस्था केली जाते. प्राण्यांना पाणी उपलब्ध आहे का नाही? याची देखील गस्तीदरम्यान पाहणी केली जाते. पाणवठ्यांमध्ये कोणी विष वगैरे तर टाकलं नाही याची तपासणी लिटमस्ट पेपर पाण्यात टाकून करतो. शिकारी जंगलात शिरणार नाही, याकडे देखील गस्तीदरम्यान लक्ष ठेवलं जातं, असं मुकेश जावरकर म्हणले.

October 7, 2025 at 3:06 PM IST

