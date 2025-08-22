मुंबई - लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेऊन देशातील मतदार याद्यांमध्ये घोळ घालून मत चोरी होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर देशभरातून विविध पक्षांकडून निवडणूक आयोगाची यादी याबाबत माहिती देण्याची लाटच उसळली. महाराष्ट्रातून लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा मतदान होईपर्यंतच्या काळात महाराष्ट्रातील शिरूर आणि हडपसरमधील मतदार संघांमध्ये ४० हजारांच्यापेक्षा जास्त मतदार वाढल्याचा दावा पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार) केला आहे. यानंतर आता महाराष्ट्रातील इतर मतदार संघातील घोटाळ्याबाबत देखील माहिती गोळा करण्यात येणार असल्याचं पत्रकार परिषदेमध्ये सांगण्यात आलं. तर उपराष्ट्रपती पदासाठीचे सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार आमच्या विचारांचे नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्यांना पाठींबा देणार नाही असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं.
'ते' आमच्या विचारांचे नाहीत - सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्या, हे सुचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला होता. ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा द्या, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण ते आमच्या विचाराचे नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्यांना पाठींबा देऊ शकत नाही असं मी त्यांना सांगितलं, असं उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाबाबत शरद पवार यांनी सांगितलं. तसंच मतदार यादीतील गोंधळाबाबत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील परिस्थिती निवडणूक आयोगासमोर पुराव्यांसह मांडणारा आहोत असं पवार यांनी सांगितलं. पण याचा जास्त काही फायदा होईल आणि निवडणूक आयोग दोषींवर कारवाई करेल अशी आशा नसल्याचं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. कारण गेल्यावेळी याच प्रश्नाबाबत आवाज उठवत दिल्लीमध्ये ३०० खासदार रस्त्यावर उतरले. पण आम्हाला अटक करण्यात आली. त्यामुळे आतादेखील निवडणूक आयोगाकडून आम्हाला फार अपेक्षा नसल्याचं शरद पवार यांनी नमूद केलं.
१८८ मतदार नोंदणी झालेली घरेच अस्तित्वात नसल्याचे उघड - यावेळी शिरूर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार अशोक पवार यांनी शिरूरमधील 198 क्रमांक विधानसभा मतदार संघातील केसनन या गावातील घर क्रमांक एकवर १८८ मतदारांची नोंदणी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड केला. या घराच्या मालकाबाबत विचारणा केली असता निवडणूक आयोगाने दिलेलं लेखी उत्तर देखील अशोक पवार यांनी वाचून दाखवलं. यावर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरानुसार २०२३ ते २०२५ च्या रजिस्टरच्या पाहणीमध्ये मिळकत क्रमांक एक आढळून येत नाही असं नमूद केलं होतं. असं असताना या मिळकतीवर एक दोन नव्हे तर १८८ मतदारांची नोंदणी दिसणे हे धक्कादायक असल्याचं अशोक पवार यांनी सांगितलं. तसंच एका व्यक्तीचं मतदार यादीमध्ये तीन ते चारवेळा नाव असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं. तसंच शिरूर मतदार संघाच्या आजूबाजूला असलेल्या चार मतदार संघातून सुमारे १७,४४२ मतदारांची नावं दोन्ही मतदार संघात एकाचवेळी आल्याचं आढळलं, अशी माहिती अशोक पवार यांनी दिली. तसंच लोकसभा निवडणूक २०१९ ते लोकसभा निवडणूक २०२४ या पाच वर्षांमध्ये ४९,८३७ इतकं मतदार वाढल्याची नोंद असून लोकसभा निवडणूक २०२४ ते महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ या पाच महिन्यांच्या काळात ३२,३१९ इतकी मतदार संख्या वाढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असल्याचं अशोक पवार यांनी सांगितलं.
मतदार संघातील घोळाबाबत कागदपत्रांसह खुलासा - यावेळी हडपसर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक मतदार याद्यांमध्ये घोळ झाल्याचा दावा केला. हडपसरमधील मतदार संघामध्ये जून 2024 ते सप्टेंबर 2024 या महिन्यांदरम्यान ४०,३०० इतकी मतदार संख्या वाढल्याचं प्रशांत जगताप यांनी सांगितलं. ७१०० मतांनी आपला पराभव झाला होता पण या मतदार संघात साधारण ४९ हजारांचा मतदार नोंदणी घोटाळा झाल्याचं प्रशांत जगताप यांनी सांगितलं. तसंच ४३ हजार मतदारांनी चुकीच्या पद्धतीनं मतदान केल्याचं सांगत त्याबाबत मतदान आयोगाकडे तक्रार केली असल्याचं जगताप यांनी सांगितलं. अनेक मतदारांनी ४ ते ५ वेळा मतदान केल्याचा आरोप जगताप यांनी केला. त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी यांना नावाचा तपशील मागितला, त्यावेळी आम्ही आकडेवारी देऊ शकतो नावांचा तपशील देऊ शकत नाही असं उत्तर मिळाल्याचं जगताप यांनी सांगितलं.
