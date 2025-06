ETV Bharat / state

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन वर्धापन दिन : एकत्र येण्याच्या चर्चेदरम्यान शरद पवार-अजित पवारांच्या भाषणाकडं सर्वाचं लक्ष - NCP FOUNDATION DAY

NCP Foundation Day ( Etv Bharat File Photo )

Published : June 10, 2025

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा 26 वा वर्धापन दिन आज (10 जून) साजरा होणार आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही राष्ट्रवादीकडून म्हणजेच, शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याकडून वेगवेगळा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पुण्यातील बालेवाडी इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल इथं कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तर शरद पवार यांच्याकडून पुण्यातीलच बालगंधर्व रंगमदिर इथं कार्यक्रम होणार आहे. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. या साठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. अशातच आज (10 जून) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वर्धापन दिन दिनाचा सोहळाही रंगणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम पुण्यात होणार आहे. यासाठी दोन्ही पक्षांकडून जोरदार तयारीदेखील केली आहे. 'प्रवास 26 वर्षांचा, मेळा निष्ठावंतांचा'- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या वतीनं आज पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर इथं सकाळी कार्यक्रम होणार आहे. या सोहळ्याला पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील तसेच पक्षातील सर्वच खासदार, आमदार आणि कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. या वर्धापन दिन सोहळ्याला 'प्रवास 26 वर्षांचा, मेळा निष्ठावंतांचा', असं नाव देण्यात आलं आहे. दोन्ही 'राष्ट्रवादी'कडून शक्ती प्रदर्शन होणार- दुसरीकडे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आज दुपारी 3 वाजता शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी इथं कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत.

