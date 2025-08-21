ETV Bharat / state

राष्ट्रीय महिला आयोगाचा मुंबईत दोन दिवस शक्ती संवाद कार्यक्रम होणार आहे. देशातील सर्व राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष यामध्ये सहभाग घेणार आहेत.

Published : August 21, 2025 at 8:14 PM IST

मुंबई - महिला सक्षमीकरण आणि महिलांच्या हक्काचं संरक्षण याबाबतचं प्रशिक्षण या विषयावर राष्ट्रीय महिला आयोगानं मुंबईमध्ये दोन दिवस शक्ती संवादचं आयोजन केलं आहे. शुक्रवार आणि शनिवार या दोन दिवशी मुंबईमधील हॉटेल ट्रायडेंटमध्ये शक्ती संवादाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते होणार आहे. या शक्ती संवादामध्ये होणाऱ्या विविध विषयांची माहिती राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबईमध्ये होणाऱ्या या शक्ती संवादामध्ये देशातील सर्व राज्यांच्या महिला आयोग अध्यक्षा सहभागी होणार आहेत. या संवादाद्वारे महिला सक्षमीकरणाची देशव्यापी मोहीम महिला आयोगाने हाती घेतली असल्याचं विजया रहाटकर यांनी सांगितलं. गेल्या काही दिवसांमध्ये महिलांबाबतच्या अत्याचारांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता याबाबत उपाययोजनांची चर्चा या संवादामध्ये केली जाणार आहे. पीडित किंवा तक्रारदार महिलांनी आयोगाकडे घटनेबाबत कळवल्यानंतर लवकरात लवकर त्याबाबत उपाययोजना कशी करता येईल यासाठी संवादात समुपदेशन करण्यात येईल, असं विजया रहाटकर यांनी सांगितलं. महिला संरक्षण आणि न्यायाबाबत इतर प्रशासकीय संस्थांबरोबर समन्वय साधण्यासाठी संवाद साधनं कसं गरजेचं आहे याबाबत शक्ती संवादमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे. या शक्ती संवादमध्ये महिलांच्या सुरक्षा सक्षमीकरणाविषयी असलेल्या कायद्यांची माहिती देणे, त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन देणे, त्यासाठी जनजागृती करणे असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती विजया रहाटकर यांनी दिली.


या कार्यक्रमाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती राम शिंदे, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि सर्व राज्यांच्या महिला आयोग अध्यक्षा आणि पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ आणि कायदेशीर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या संदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगाने तयार केलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. याआधीचा शक्ती संवाद कार्यक्रम एप्रिल 2025 मध्ये अयोध्येत झाला होता. त्यानंतर हा शक्ती संवादचा दुसरा उपक्रम मुंबईमध्ये होत आहे आणि त्यानंतर इतर राज्यांमध्ये देखील शक्ती संवादचं आयोजन करण्यात येईल असं विजय राहटकर यांनी सांगितलं. या दोन दिवसांमध्ये महिलांशी संबंधित जास्तीत जास्त प्रश्नांवर संवाद घडवण्याचा प्रयत्न असल्याचं रहाटकर म्हणाल्या. यामध्ये महिला आयोगासमोर असलेली आव्हानं आणि संधी, मानवी तस्करी विरोधी कायदे आणि अंमलबजावणी, विविध संस्थांमधील समन्वय या विषयांचा समावेश असणार आहे.



सायबर क्राईममुळे महिलांना येणाऱ्या समस्या - शक्ती संवाद कार्यक्रमात आर्टिफिशल इंटेलिजन्स आणि सायबर क्राईम सेक्युरिटी या परिसंवाद अंतर्गत महिलांना येणाऱ्या समस्या त्याचबरोबर त्या सोडवण्यासाठी निर्माण झालेल्या संधी यावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. सायबर गुन्ह्यांना महिला बळी पडतात किंवा अनेकदा महिलांना पुढे करून सायबर गुन्हे घडवले जातात हे निदर्शनात आलय. यामुळे यासाठी महिला आयोगानं ठोस पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांमध्ये सायबर गुन्ह्यांबाबतीत जागृती निर्माण करून स्वतःला त्यापासून वाचवण्यासाठी काय केलं पाहिजे याची परिसंवादात चर्चा केली जाईल. केअर मॅटर या थीमवर आधारित एक परिसंवाद होणार असून त्यामध्ये अनपेड केअर वर्क या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात येईल. महिलांच्या मानसिक आरोग्य विषयी जनजागृती, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि काळजी, तसंच कामाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुषांमध्ये समानता या विषयावर या परिसंवादामध्ये भर देण्यात येणार आहे.


राज्यघटना निर्मितीत महिलांच्या योगदानाबाबत माहिती - देश स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यघटना निर्मितीमध्ये सर्व घटकांबरोबरच महिलांचा देखील सक्रिय सहभाग होता. पंधरा महिला सदस्यांनी संविधान निर्मितीमध्ये योगदान दिलं होतं. या विषयावर शक्ती संवादमध्ये विशेष परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यांच्या अंतर्गत महिला विषयक कायदेशीर जाणिवांचा विस्तार आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी यावर देशातल्या सर्व महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि प्रतिनिधी यांचे विशेष सत्र होणार आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सल्लागार समितीचा देखील सहभाग या शक्ती संवादमध्ये असणार आहेत असं विजया रहाटकर यांनी नमूद केलं.

