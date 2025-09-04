ETV Bharat / state

मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाची सांगता

ओबीसी समाजाचं नागपूरमध्ये साखळी उपोषण सुरू असून गुरूवारी मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठंही अडचण येणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

माध्यमांशी बोलताना अतुल सावे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 4:39 PM IST

नागपूर : मागील पाच दिवसांपासून नागपुरातील संविधान चौक इथं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाची मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सांगता झाली. मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केल्यानंतर नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं साखळी उपोषण सुरू केलं होतं. यात मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गामध्ये समावेश करण्यात येऊ नये आणि सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नयेत अशी प्रमुख मागणी होती. यावेळी परिणय फुके, आमदार चरणसिंग ठाकूर आणि माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे उपस्थित होते.

ओबीसी महासंघानं केली आंदोलनाची सांगता : राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागं घेतलं. परंतु, ओबीसी समाजात त्यामुळं मोठा संभ्रम निर्माण झाल्यानं नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं साखळी उपोषण सुरूच होतं. गुरूवारी मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली. यानंतर येत्या महिन्याभरात ओबीसी समाजाच्या मागण्यांच्या संदर्भात 12 (जीआर) शासन निर्णय काढणार असल्याचं त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं साखळी उपोषणाची सांगता केली.

माध्यमांशी बोलताना अतुल सावे, बबनराव तायवाडे आणि परिणय फुके

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही : "राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या 'जीआर'मुळं ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठंही धक्का लागणार नाही," असं मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केलं. तर मंत्री छगन भुजबळ हे जीआर विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं नाही.

मंगळवारी मुंबईत बैठक : राज्य सरकारनं ओबीसी उपसमितीची स्थापना केली आहे. कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात कमिटी काम करेल. मंगळवारी उपसमितीची बैठक मुंबईत होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे आणि आमदार परिणय फुके जाणार आहेत.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागण्या :

  1. मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करू नये. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये.
  2. अतिवृष्टीमुळं पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
  3. ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमत 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी.
  4. गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 विद्यार्थी करावी.
  5. महाज्योती संस्थेकरता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. शासन निर्णय दिनांक 28 आक्टोबर 2021 च्या नुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टीच्या निर्णयानुसार समाजातील संस्थांना कामात प्राधान्य देण्यात येतं. त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामं ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधान्य द्यावं.
  6. म्हाडा व सिडकोतर्फे बांधून मिळणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरता आरक्षण लागू करावं.
  7. नागपूर इथं तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचं दिवंगत यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेलं 200 मुलींचं वसतीगृह तसंच दिवंगत वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त बांधलेलं 200 मुलांचं वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडं हस्तांतरीत करून शासन निर्णयानुसार इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचं आणि मुलींचं वसतीगृह सुरू करावं.
  8. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मर्फत असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी आणि गहाण खतांमध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी. घर, प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा जामीनदार घेताना केवळ सरकारी नोकरी असावी ही अट शिथिल करावी. सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभधारकांना अटच नसावी.
  9. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असं नाव द्यावं.
  10. प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करावं.
  11. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
  12. अनुसूचित जातीजमातीप्रमाणं ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात.
  13. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.
  14. ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र समुदायातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थांची तीन वर्षापासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप त्वरीत अदा करण्यात यावी.

