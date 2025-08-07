मुंबई : शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे राज्यगीत गायलं गेलं पाहिजे, अशी घोषणा केली. या नियमांचं पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हा नियम राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी असून राज्याच्या मानवंदनेसाठी शाळांनी हे गीत शाळांमध्ये प्रार्थनेदरम्यान नित्यपाठात समाविष्ट करावं, असे निर्देश भुसे यांनी दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांना हेल्थ कार्ड देणार : भंडारा येथे शैक्षणिक गुणवत्ता आढावा बैठकीमध्ये उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना काही निर्देश दिलेत. त्यानुसार मराठी शाळेसोबतच आता सर्व माध्यमाच्या शाळेतही राष्ट्रगीतानंतर "गर्जा महाराष्ट्र माझा" हे राज्यगीत गाणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर इयत्ता चौथी, पाचवी, सातवीबरोबरच आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार असून शिष्यवृत्तीधारकांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. तसेच आता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी शालेय शिक्षण विभाग घेणार असून पालकांच्या उपस्थितीत आरोग्य पथक विद्यार्थ्यांची तपासणी करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवता यावं यासाठी विद्यार्थ्यांना एक हेल्थ कार्ड देणार आहे. हे हेल्थ कार्ड त्यांना आयुष्यात अनेक ठिकाणी उपयुक्त पडणार असल्याची माहिती, दादा भुसे यांनी दिली. तसेच मागील वर्षीच्या शैक्षणिक अहवालांनुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सुविधामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचं समोर आल्यानं, आता शालेय शिक्षण विभागाकडून विविध स्तरांवर उपाययोजना आणि सुधारणा केल्या जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
शालेय सुधारण आवश्यक : चार डिसेंबर 2024 ला परख संस्थेकडून देश पातळीवर शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. या सर्वेक्षणामध्ये इयत्ता तिसरी, सहावी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. महाराष्ट्रातील 4 हजार 314 शाळांमधील 13 हजार 930 शिक्षक आणि एक लाख 23 हजार 69 विद्यार्थ्यांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला. या सर्वेक्षणातून इयत्ता तिसरी, सहावी आणि नववी या इयत्ता मधील विद्यार्थ्यांचं भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र आणि परिसर अभ्यास या विषयांसाठीचं मूल्यांकन करण्यात आलं. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण 2021 पेक्षा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 मध्ये इयत्ता नववीतील गणित विषय वगळता सरासरी संपादणूक यामध्ये तीन टक्के वाढ झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. या सर्वेक्षणात राज्य सरकारच्या शाळांनी काही जिल्ह्यांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. मात्र, एकूण शालेय सुधारणा आवश्यक असल्याचं या सर्वेक्षणातून निष्पन्न झालं आहे.
