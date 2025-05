ETV Bharat / state

वाहतूक शाखेतील पोलिसाची जनजागृती, स्वखर्चानं आतापर्यंत 550 वधूवरांला दिलं हेल्मेट भेट - TRAFFIC POLICE GIFTS HELMET

वधू-वराला हेल्मेट भेट देताना सचिन जाधव ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 5, 2025 at 7:51 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 8:08 PM IST 2 Min Read

नाशिक : समाजात अशी काही माणसे असतात की ते सामाजिक बांधिलकी जपत कार्यरत राहतात. पण पोलीस खात्यात राहूनही कर्तव्य बजावत वाहतूक शाखेचे अंमलदार सचिन जाधव यांनी एक आदर्श समाजासमोर घालून दिला आहे. सद्यस्थितीत वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस मोठे गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. बेशिस्त वाहतूक, नियमांचं उल्लंघन करणं असे प्रकार सर्रास होतात. परिणामी कित्येकदा लहान मोठे अपघात घडतात. त्यामुळे अनेकांना कायमचं अपंगत्व येते, तर अनेकांना मृत्यूही येतो. ही बाब लक्षात घेऊन अंमलदार सचिन जाधव यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून एक अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. ते ओळखीच्या लग्न सोहळ्यात उपस्थित राहून वधू वरांना हेल्मेट भेट देतात. आतापर्यंत सचिन जाधव यांनी वर-वधूंना 550 तर सायकलवरून शाळेत प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 200 पेक्षा अधिक हेल्मेटचं वाटप करून समाजाला एक संदेश दिला आहे. शाळेतील मुलांना हेल्मेट भेट देताना सचिन जाधव (Reporter) स्वखर्चानं राबवत आहेत उपक्रम : या उपक्रमात सचिन जाधव यांनी शाळा, महाविद्यालयं आणि सामाजिक संघटना, तसेच आरटीओ यांनाही सहभागी करून घेतलं आहे. लग्न सोहळे वगळता गरजूंना सुद्धा ते हेल्मेट देत असतात. या उदात्त कार्यासाठी सचिन जाधव हे आपल्या कामातून वेळ काढून अनेक ठिकाणी ते वाहन धारकांचं प्रबोधन करतात. विशेष म्हणजे सचिन जाधव हे सारे काही स्वखर्चानं हा उपक्रम राबवत आहेत.

