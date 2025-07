ETV Bharat / state

मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला पुन्हा पूर, रामकुंड परिसरातील अनेक मंदिरं पाण्याखाली - NASHIK TEMPLE SUBMERGED

मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला पुन्हा पूर ( Reporter )

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू असल्यानं गंगापूर धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. परिणामी गोदावरी नदीला पूर आला असून रामकुंड परिसरातील अनेक लहान मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. प्रशासनाच्या वतीनं गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नाशिकमधील दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेच्यावर पाणी पोहोचलं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मोठी धास्ती घेतली आहे. रामकुंड परिसरातील अनेक मंदिरं पाण्याखाली (Reporter) नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू असून यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून आज सकाळी 10 वाजेपासून गोदावरी नदीत 5186 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. तसेच शहरातील इतरत्र भागातून गोदावरी नदीत मिळणाऱ्या पाण्यामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला दुसरा पूर आला आहे. मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला पुन्हा पूर, रामकुंड परिसरातील अनेक मंदिरं पाण्याखाली (Reporter)

