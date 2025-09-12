ETV Bharat / state

बाळा नांदगावकर, संजय राऊत एकत्र मोर्चात; नाशिकमध्ये ठाकरे शिवसेना मनसेचा राज्यातील पहिला जनआक्रोश मोर्चा

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून नाशिकमध्ये जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी संजय राऊत, बाळा नांदगावकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी मोर्चात सहभागी झाले.

NASHIK SHIV SENA UBT MNS MORCHA
जनआक्रोश मोर्चामध्ये सहभागी झालेले नागरिक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
नाशिक : जिल्ह्यात ढासाळलेली कायदा सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह इतर प्रश्नांसाठी शुक्रवारी नाशिकमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून संयुक्त जनआक्रोशी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मोर्चात अनेक कार्यकर्ते सहभागी : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची जवळीक वाढली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील विविध प्रश्न घेऊन शुक्रवारी दोन्ही पक्षाच्या वतीनं राज्यातील पहिला संयुक्त मोर्चा काढण्यात आला. नाशिकच्या बिडी भालेकर मैदान इथून काढलेल्या जनआक्रोश मोर्चात खासदार संजय राऊत यांच्यासह मनसेचे पदाधिकारी बाळा नांदगावकर, अविनाश अभ्यंकर यांच्यासह दोन्ही पक्षाचे पदाधिकारी आणि नाशिक जिल्ह्यातील हजारो कार्यकर्ते काळे कपडे परिधान करून सहभागी झाले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. यानंतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं.

प्रतिक्रिया देताना अविनाश अभ्यंकर (ETV Bharat Reporter)

'या' प्रमुख प्रश्नांसाठी काढला मोर्चा : नाशिक जिल्ह्यात गुन्हेगारी, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, खड्डेमय रस्ते, पावसाळ्यात काही भागात पाणी टंचाईची, खून, महिला छेडछाडीचे वाढते प्रकार घडत आहेत. अमली पदार्थांचं शाळा, महाविद्यालय परिसरात वाढतं जाळं, ऑनलाईन गेमच्या आहारी गेलेली तरुणाई, अशा विविध प्रश्नांसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं मोर्चा काढला होता.

नाशिकमध्ये वाढली अराजकता : "नाशिक हे धार्मिक, आध्यात्मिक शहर आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन केलं जातं. मात्र मागील काही महिन्यांपासून नाशिकमध्ये अराजकता वाढली आहे. नाशिक महानगरपालिकेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळं शहराची पूर्णतः वाताहत झाली आहे. शहरातील लोकांना पाणी नाही, रस्ते सुस्थितीत नाहीत, इतर सुविधा नाहीत, नाशिकमध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे, शहरात ड्रग्जचा खुलेआम व्यवसाय सुरू आहे आणि नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, अशा अनेक समस्या नाशिकमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे नाशिकला मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी दत्तक घेतलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर दोन दिवस नाशिकमध्ये फिरावं तेव्हा त्यांना खरी परिस्थिती समजेल," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

दत्तक नाशिकची वाट लागली : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतलं आहे. यासोबत नाशिक जिल्ह्यात चार मंत्री आहेत. मात्र तरीदेखील नाशिक जिल्ह्याची वाट लागली आहे. वाढती गुन्हेगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तरुणाईला अमली पदार्थाचा विळखा, खड्डेमय रस्ते, भर पावसात पाणी टंचाई असे अनेक प्रश्न नाशिककरांना भेडसावत आहेत म्हणून हा मोर्चा काढला आहे. लवकरात लवकर हे प्रश्न सुटले नाहीत तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून छेडलं जाईल," असा इशारा मनसेचे प्रवक्ते अविनाश अभ्यंकर यांनी दिला.

TAGGED:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाबाळा नांदगावकरSANJAY RAUTजनआक्रोश मोर्चाNASHIK SHIV SENA UBT MNS MORCHA

