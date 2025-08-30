नाशिक : आगामी सिंहस्थ महाकुंभमेळाच्या स्वागतासाठी नाशिक तयार होत आहे. या काळात देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये दाखल होणार आहेत. यादरम्यान रामकुंड परिसर हाच या महोत्सवाचं केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे युवा सॉफ्टवेअर अभियंता राहुल शिंपी आणि कुटुंबीयांनी रामकुंडाची पर्यावरणपूरक प्रतिकृती साकारून समाजात अनोखा संदेश दिला आहे.
आरास साकारण्यासाठी दोन महिने काम : प्रयागराज कुंभमेळ्यानंतर नाशिकचा सिंहस्थ महाकुंभ 2027 जगभराचे लक्ष वेधून घेत आहे. या सोहळ्यात लाखो साधू-महंत आणि कोट्यवधी भाविकांचा सहभाग असणार आहे. यासाठी नाशिकचं स्वच्छ वातावरण, गोदामाईचा निर्मळ प्रवाह आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम हेच खरं आकर्षण ठरणार आहे. स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी नाशिकच्या शिंपी कुटुंबीयांनी 'श्रद्धा जपा, पण पर्यावरणही वाचवा' हा संदेश देत रामकुंड परिसराचा घरगुती गणेश देखावा सादर केला आहे. "आपण सर्वांनी मिळून गोदामाईचं रक्षण केलं तरच ती अविरत, निर्मळ वाहत राहील. त्यामुळं नाशिकचं नाव खऱ्या अर्थानं जागतिक पातळीवर उज्ज्वल होईल,” असा विश्वास या उपक्रमातून शिंपी कुटुंबीयांनी व्यक्त केला. ही आरास साकारण्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांचा कालावधी लागला.
रामकुंड परिसराचं सुंदर दर्शन : या प्रतिकृतीत रामकुंडासोबतच परिसरातील महत्त्वाच्या मंदिरांचा समावेश आहे. यात श्री देव मामलेदार समाधी मंदिर, श्री सिद्धपाताळेश्वर मंदिर आणि अति प्राचीन गोदावरी मंदिर यांची अचूक मांडणी केली आहे. श्रद्धाळूंसाठी आशेचं प्रतीक असणाऱ्या दुतोंड्या हनुमानाची प्रतिकृती, महिलांसाठीचं वस्त्रांतर गृह आणि त्यावरील मोठं घड्याळ, तसंच गोमुखातून वाहणारं गोदावरीचं पाणी या देखाव्यात साकारलं आहे. घाटावर दररोज अनुभवली जाणारी गोदा आरतीची झलकही प्रतिकृतीत पाहायला मिळते. गोमुख शाडू मातीपासून साकारलं असून गाईच्या मुखातून वाहणारं पाणी खऱ्या गोमुखाची अनुभूती देतं. उत्तरकार्य विधी आणि इतर विधींसाठी अर्धगोलाकार वास्तू, तसंच फुलं आणि खेळणी विक्रेते यांची प्रतिकृतीदेखील देखाव्यात समाविष्ट आहे. निर्माल्य हे निर्माल्य कलशातच दान करावं. गणपती आणि इतर देवतांच्या मूर्ती (POP, शाडू माती किंवा लाल माती) कृत्रिम तलावातच विसर्जित करण्यासाठी निर्माल्य कलश आणि कृत्रिम तलाव याच्या देखील प्रतिकृती साकारल्या आहेत.
विशेष संदेशासह गणेशमूर्ती : या देखाव्यात मुख्य आकर्षण ठरली आहे ती म्हणजे शाडू मातीची गणेशमूर्ती. साधूच्या रुपात एका पायावर उभा असलेल्या बाप्पाच्या हातात कापडी पिशवी धरुन 'नो टू प्लास्टिक बॅग' असा संदेश देत आहे. गणरायाच्या मूर्तीनं धार्मिक आस्था आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली यांचा संगम उत्तम पद्धतीनं दाखवला आहे. तसंच गणरायाची मूर्ती साकारताना त्यात फळझाडांच्या बियांचा समावेश केलाय. त्यामुळं मूर्तीच्या विसर्जनानंतर मूर्ती जिथं विरघळेल तिथं फळ झाडांची रोपं उगवतील.
पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर : "हा देखावा साकारताना सर्वत्र पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर केला आहे. कार्डबोर्ड, नैसर्गिक रंग, कापूस, कागद आणि शाडू माती यांपासून देखावा केला आहे. प्लास्टिकच्या वापरामुळं आणि पूजेतील साहित्य नदीत टाकल्यामुळं गोदामाईचं पाणी प्रदूषित होतं. हे टाळण्यासाठी आमच्या देखाव्यात आम्ही पर्यावरणपूरक आणि पुनर्वापर करता येतील अशा वस्तूंचा वापर केला आहे," असं राहुल शिंपी यांनी सांगितलं.
नाशिककरांना आवाहन :
- देवांचे फोटो, निर्माल्य आणि प्लास्टिक वस्तू नदीत टाकू नयेत.
- घरातूनच कापडी पिशवी घेऊन बाहेर पडावं.
- निसर्गाशी असलेलं नातं जपताना धार्मिक परंपरा जोपासाव्यात.
- गोदामाई स्वच्छ ठेवणं ही प्रत्येक नाशिककराची जबाबदारी आहे.
गोदामाईचं रक्षण सामूहिक जबाबदारी : "गोदावरी नदीला दक्षिण गंगा म्हणूनही संबोधलं जातं. अनेकदा नदीत प्लास्टिक कॅरीबॅग्स, नॉन-रिसायकलेबल वस्तू, पूजा साहित्य टाकलं जातं. त्यामुळं नदीचं पाणी प्रदूषित होतं. यावर उपाय म्हणून प्रशासन आणि इतर सेवाभावी संस्था स्थानिक पातळीवर अनेक उपक्रम राबवतात. निर्माल्य संकलन, कृत्रिम तलावात पीओपी मूर्ती विसर्जन, वॉटर एटीएम (प्लास्टिकच्या पाणी बाटली वापर टाळण्यासाठी), घाटाघाटावर गोदावरी आरती संकल्प पण नागरिकांचा सक्रिय सहभाग नसल्यास परिणाम मर्यादित राहतो. तसंच कागदी डिश, ग्लास, बॅग, लाकडी चमचे, बांबू ब्रश, निंब कंगवा जरी जैविकरित्या विघटनशील असले तरी त्यापासून कचरा निर्माण होतो. त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी ऊर्जा आणि पैसा लागतो. जर महाकुंभात 'एक थाळी, एक पिशवी' अभियान राबवलं तर हजारो टन कचरा नदीत जाण्यापासून रोखला जाऊ शकतो. छोट्या सवयींचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. यातून आपला पैसा आणि वेळ देखील वाचतो" असं देखावा साकारणारे राहुल शिंपी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :