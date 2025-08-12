ETV Bharat / state

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या गर्दीचे नियोजन पोलिसांकडून आतापासूनच करण्यात येत आहे.

Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela drone
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा रंगीत तालीम, भाविकांना थेट ड्रोनद्वारे सूचना (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 4:27 PM IST

नाशिक : त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये श्रावणी सोमवारीनिमित्त शिवभक्तांच्या गर्दीवेळी ड्रोनद्वारे सूचना देत सिंहस्थ कुंभमेळ्याची रंगीत तालीम केली. तसेच मंदिरासह कुशावर्त जवळील भागात गर्दी नियंत्रणासाठी एआय कॅमेराचाही वापर केला जाणार असल्याचं पोलीस प्रशासनाने सांगितलं.

करोडो भाविक उपस्थित असतील : 2027 मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. यादरम्यान देशभरातून लाखो साधूमहंतासह करोडो भाविक उपस्थित असतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या दरम्यान भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पोलीस प्रशासनावर मोठा ताण येणार आहे. अशात आतापासूनच पोलिसांनी रंगीत तालीम करण्यास सुरुवात केली. त्र्यंबकेश्वर येथे तिसऱ्या श्रावणी सोमवारीनिमित्तानं देशभरातून लाखो भाविक दाखल झाले होते. यावेळी पोलिसांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची रंगीत तालीम केली. शिवभक्तांच्या गर्दीवेळी ड्रोनद्वारे पोलिसांनी भाविकांना सूचना दिल्या. सन 2003 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा दरम्यान त्र्यंबकेश्वरमध्ये चार लाख भाविक दाखल झाले होते. 2015 मध्ये वीस लाख भाविक आले होते, तर आता 2027 मध्ये एक कोटी भाविक येतील, असा अंदाज प्रशासनानं वर्तवला आहे.

एआय कॅमेऱ्याद्वारे असं होणार नियोजन : त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा दरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेता या ठिकाणी कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये तसेच चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांकडून एआय कॅमेरांचा वापर केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत 80 हजार संशयितांचा फेस डेटा पोलिसांकडे उपलब्ध असून, एआय कॅमेराद्वारे विविध गुन्ह्यातील संशयितांना ओळखणे पोलिसांना सोपं होणार आहे. तसेच एआय आधारित कॅमेऱ्याद्वारे पार्किंग व्यवस्था, अमृत मार्ग, स्नानाचे ठिकाण, दर्शन व्यवस्थेबाबत ऑनलाईन माहिती भाविकांना उपलब्ध केली जाणार आहे.

ड्रोनच्या माध्यमातून दिल्या सूचना : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या गर्दीचे नियोजन आतापासूनच करण्यात येत आहे. तिसऱ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त त्र्यंबकेश्वरमध्ये गर्दी असल्याने या ठिकाणी पोलिसांकडून ड्रोनच्या माध्यमातून भाविकांना सूचना देण्याची रंगीत तालीम यशस्वी झाली. दोन ठिकाणी ड्रोनचा वापर करण्यात आला. तसेच वायरलेस आणि मोबाईल नेटवर्कबाबतही पडताळणी करण्यात आल्याचं नाशिकचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.

