नाशिक - महानगरपालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रभाग रचना भाजपाच्या पथ्यावर पडेल अशी असल्याची चर्चा आहे. 2017 मध्ये भाजपाच्या सोयीची प्रभाग रचना केली होती. त्यामुळे महानगरपालिकेवर भाजपाची एकहाती सत्ता आली, असा आरोप होता. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर चार सदस्य प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली होती. सुरुवातीला एक सदस्यीय प्रभागाचा निर्णय घेण्यात आला नंतर दोन सदस्यीय त्यानंतर तीन सदस्यीय आणि आता चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली असून ही प्रभाग रचना भाजपाच्या पथ्यावर पडेल अशी चर्चा आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या घोळामुळे गेल्या तीन वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्यातील जवळपास 20 हून अधिक महानगरपालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यातील अनेक महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये वाढ झाली असून काहींच्या हद्दीमध्ये बदल झाला आहे. अशात नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सोयीने प्रभाग रचना केल्याच्या कथित अस्वस्थतेमधून भाजपा आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत जुनी अर्थातच 2017 प्रमाणेच चार सदस्य प्रभाग रचना ठेवण्याचा आग्रह धरल्यामुळे शुक्रवारी महानगरपालिकेने आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर केली. साधारणपणे 2017 प्रमाणे प्रभाग रचना करण्यात आल्याचे चित्र आहे. तरी किरकोळ फेरबदल झाल्याच्या चर्चेमुळे नगरसेवकांची अस्वस्थता वाढली आहे.
4 सप्टेंबर पर्यंत हरकती घेता येतील - नाशिक महानगरपालिकाच्या मुख्यालय तसेच सर्व विभागीय कार्यालयात शनिवारपासून सर्व प्रभागांचे भौगोलिक सीमांचे नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना ते पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार शुक्रवारी प्रारूप प्रभाग रचना घोषित करण्यात आली. 22 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर तीन वाजेपर्यंत हरकती व सूचना घेता येतील.
असे आहे सध्याचे आरक्षण
एकूण जागा 122
जनरल - 62
ओबीसी - 33
अनुसूचित जाती - 18
अनुसूचित जमाती - 09
(यातील 61 जागा या महिलांसाठी आरक्षित आहेत. या व्यतिरिक्त खुल्या जागेतून महिला निवडणूक लढू शकतात.)
नाशिक महानगरपालिका 2017 मधील पक्षनिहाय स्थिती
भाजपा - 66
शिवसेना - 35
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 6
काँग्रेस - 6
मनसे - 5
आरपीआय - 1
अपक्ष - 3