नाशिकमध्ये गणपती विसर्जनाची नवी संकल्पना; ‘देव द्या, देवपण घ्या’ उपक्रमानं होतोय पर्यावरणाचा सन्मान

नाशिक महानगरपालिका आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने गोदावरी नदीच्या घाट परिसरात मूर्ती संकलन केंद्र उभारण्यात आले आहेत. या केंद्रांवर भाविक आपल्या मूर्ती दान करत आहेत.
नाशिक : 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या', अशी भावनिक साद घालत नाशिकमध्ये घरगुती आणि सार्वजनिक गणपती बाप्पांना निरोप देण्यास सुरुवात झाली आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात हजारो भाविक आपल्या लाडक्या गणरायाला जड अंतःकरणाने गोदावरी नदीत विसर्जित करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या सुविचार मंच आणि विद्यार्थी कृती समितीनं एक अनोखा उपक्रम राबवला आहे. ‘देव द्या, देवपण घ्या’ या मोहिमेअंतर्गत, ते गोदावरी नदीचं प्रदूषण टाळण्यासाठी ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या गणेशमूर्ती दान करण्याचं आवाहन करत आहेत. या आवाहनाला नाशिककरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, अनेक भाविक या मोहिमेत सहभागी होत आहेत.
याशिवाय, नाशिक महानगरपालिका आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने गोदावरी नदीच्या घाट परिसरात ठिकठिकाणी मूर्ती संकलन केंद्र उभारण्यात आले आहेत. या केंद्रांवर भाविक आपल्या बाप्पाच्या मूर्ती दान करत आहेत आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यास मदत करत आहेत. मागील वर्षी नाशिकमध्ये एकूण 2 लाख 15 हजारांहून अधिक मूर्ती भाविकांनी दान केल्या होत्या, ज्यामुळे नाशिक महाराष्ट्रात सर्वाधिक मूर्ती दान करणाऱ्या शहरांपैकी एक ठरले आहे.
5500 स्वयंसेवकांच्या सहकार्यानं मूर्ती संकलन : रासायनिक रंग वापरून बनवलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनामुळे गोदावरी नदीचं प्रदूषण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक महानगरपालिका आणि शहरातील 45 स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यानं प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींसाठी विविध ठिकाणी संकलन केंद्र उभारण्यात आले आहेत. या केंद्रांवरून एकूण 5500 स्वयंसेवकांनी यशस्वीपणे मूर्ती संकलन करण्यात मदत केली आहे. संकलित मूर्तींच्या निर्माल्याचे योग्य प्रकारे संकलन करून त्यापासून खतनिर्मिती केली जाणार आहे, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल.
याशिवाय, नाशिक महानगरपालिकेनं पंचवटी, सातपूर, नाशिक रोड, गंगापूर रोड, तपोवन अशा ठिकाणी एकूण 49 कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली आहे. या तलावांमध्ये बाप्पाचे विसर्जन करण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच, नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने 28 नैसर्गिक तलावांवरही विसर्जन करण्याचा सल्ला दिला आहे, ज्यामुळे नदीतील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सुविचार मंचाचा उपक्रम: गेल्या 15 वर्षांपासून 'देव द्या, देवपण घ्या' या उपक्रमाद्वारे गोदावरी नदीतील प्रदूषण टाळण्याचा सुविचार मंचाने सातत्याने प्रयत्न केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत मागील वर्षी हजारो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती संकलित केल्या गेल्या होत्या. गोदावरी नदीत प्रदूषण होणार नाही यासाठी हा उपक्रम राबवला जात असून त्यात 100 हून अधिक युवक-युवती सक्रियपणे सहभागी आहेत. नागरिकांनीही पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी ‘देव पण घ्यावा’ असे आवाहन सुविचार मंचाचे अध्यक्ष आकाश पगार यांनी केलं.
गोदावरी नदीला पूर; धोका पत्करू नका : नाशिकमध्ये गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सातत्याने पावसाची संततधार सुरु असून, गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातही जोरदार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे गंगापूर धरणातील पाण्याची पातळी वाढली असून, सद्यस्थितीत धरणातून २ हजार क्युसेस वेगानं पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत होत आहे. यामुळे नदीला पूर आला असून, रामकुंड परिसरातील अनेक लहान-मोठी मंदिरे पाण्याखाली आलेली आहेत. याप्रसंगी नाशिक महानगरपालिकेनं भाविकांना धोका पत्करू नये आणि पूरस्थिती लक्षात घेऊन गोदावरी नदीत गणेश विसर्जन करण्याचं टाळावं, असं आवाहन केलं आहे.
